Samsung brengt hbm2e-geheugenchip van 16GB uit

Samsung heeft zijn Flashbolt-geheugenchip beschikbaar gemaakt. Het gaat om high bandwith memory met een capaciteit van 16Gbit per die. Samsung stapelt acht lagen voor een capaciteit van 16GB. De chip werd vorig jaar al aangekondigd.

Nu de chip beschikbaar is, kunnen fabrikanten het geheugen integreren in hardware. Hbm wordt met name gebruikt op videokaarten, tegenwoordig vrijwel alleen op gpu's voor in datacenters. Nvidia gebruikt bijvoorbeeld hbm2 bij zijn Tesla V100 en AMD doet dat ook met bepaalde Radeon Pro Vega-accelerators. Fabrikanten kunnen meerdere van de 16GB-chips combineren voor een grote hoeveelheid vram.

Samsung presenteerde de hbm2e-module al in maart vorig jaar. De fabrikant maakt nu bekend dat de volumeproductie in de eerste helft van dit jaar van start gaat. Samsung blijft zijn Aquabolt-chip ook leveren, de nieuwe Flashbolt-variant is een toevoeging aan het assortiment.

In oktober vorig jaar kondigde Samsung ook al aan hbm2-chips te gaan maken met twaalf lagen. Met een capaciteit van 16Gbit per die zou dat 24GB-modules opleveren. Wanneer die modules uitkomen is nog niet bekend.