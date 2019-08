SK Hynix ontwikkelt tweede generatie hbm2 met 50 procent hogere bandbreedte

SK Hynix heeft zijn hbm2e-dram aangekondigd. Deze opvolger van high bandwidth memory 2 biedt een vijftig procent hogere bandbreedte en een dubbel zo hoge capaciteit als hbm2. Niet bekend is wanneer de dram-generatie in massaproductie gaat.

SK Hynix' hbm2e biedt een snelheid van 3,6Gbit/s per pin voor een totale bandbreedte van 460GB/s per stack. De Koreaanse fabrikant stapelt acht 16Gbit-chips verticaal voor een stack, die daarmee een capaciteit van 16GB biedt. SK Hynix meldt dat het videogeheugen onder andere bedoeld is voor high-end gpu's, supercomputers, machine learning en systemen voor kunstmatige intelligentie.

Wanneer de Koreaanse geheugenfabrikant de massaproductie en levering van hbm2e start is niet bekend. In maart kondigde concurrent Samsung al zijn hbm2e-module aan. Deze heeft een wat lagere bandbreedte dan het aanbod van SK Hynix. AMD maakt voor zijn Vega-gpu's gebruik van hbm2 van SK Hynix. Nvidia gebruikt hbm2 voor zijn gpu's voor datacenters.

Hbm2e is een extensie van de hbm2-standaard. De specificatie van opvolger hbm3 moet nog dit jaar verschijnen en die standaard zou volgens SemiEngineering een bandbreedte van 512GB/s of meer bieden. De Jedec-standaardisatieorganisatie voor halfgeleiders werkt ook aan de hbm3+- en hbm4-standaarden, die waarschijnlijk in respectievelijk 2022 en 2024 gepubliceerd worden.