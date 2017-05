Door Julian Huijbregts, woensdag 10 mei 2017 13:39, 16 reacties • Feedback

Geheugenfabrikant SK Hynix heeft op Nvidia's Gpu Technology Conference 8Gbit-chips van zijn gddr6-geheugen getoond. Ook meldt het bedrijf dat er 16Gbit-chips komen, waarmee de geheugendichtheid verdubbelt ten opzichte van gddr5.

De Duitse websites HardwareLuxx en Heise legden de chips, wafer en specificaties die SK Hynix op de GTC toonde, vast op foto's. De geheugenfabrikant demonstreerde de 8Gbit-, of 1GB-chip die eerder werd aangekondigd in een persbericht, maar laat ook zien dat er 16Gbit-, of 2GB-chips komen. Deze chips maken het mogelijk dat videokaarten met grote hoeveelheden geheugen komen of minder chips per module nodig hebben om tot dezelfde capaciteit te komen.

Enkele weken geleden liet SK Hynix al weten dat het verwacht dat begin 2018 de eerste videokaarten met gddr6-geheugen verschijnen. Gddr6 zal vermoedelijk gebruikt worden op mainstreamvideokaarten. Het geheugen is niet zo snel als hbm2, maar is goedkoper om te maken. Destijds noemde SK Hynix ook al dat het gddr6-geheugen een snelheid krijgt van 16Gbit/s en dat het verbruik tien procent lager ligt dan bij gddr5.

Het feit dat de geheugenfabrikant het gddr6-geheugen demonstreert op het evenement van Nvidia, lijkt erop te wijzen dat de maker van GeForce-kaarten het geheugen gaat toepassen. Mogelijk gaat Nividia kaarten met zijn nieuwe Volta-gpu voorzien van het snellere geheugen. Topmodellen met Volta zullen gebruikmaken van hbm2.

Foto's: HardwareLuxx.de