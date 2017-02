Door Olaf van Miltenburg, maandag 6 februari 2017 11:33, 2 reacties • Feedback

Micron wil eind dit jaar, mogelijk begin volgend jaar gddr6-geheugen naar de markt brengen. Het geheugen bouwt voort op gddr5x maar biedt een bandbreedte van 16Gbit/s, dubbel zoveel als gddr5. Het geheugen is daarnaast zuiniger en Micron denkt het voor veel toepassingen in te zetten.

Als Micron er in slaagt gddr6 eind dit jaar uit te brengen, zoals het bedrijf bij een analistenbijeenkomst heeft verklaard, dan verslaat het daarmee waarschijnlijk Samsung, dat in augustus vorig jaar 2018 aanhield voor de marktintroductie van gddr6.

Micron heeft hoge verwachtingen van gddr5x en gddr6. De geheugenfabrikant denkt dat de beide geheugentypes tegen 2020 al het overgrote deel van de pc-markt bedienen. Tegen 2020 zal ook de consolemarkt grotendeels op gddr5x en gddr6 overgestapt zijn, is de verwachting van Micron. Die adoptie komt later op gang vanwege de tragere upgradecycli, maar zou vanaf dat moment wel sneller verlopen.

De fabrikant denkt gddr6 ook in te kunnen zetten voor andere toepassingen dan gaming. Momenteel levert Micron al zuinig gddr5-geheugen voor netwerktoepassingen onder de noemer gddr5n, met een bandbreedte van 5Gbit/s. Bij gddr6n neemt dit toe tot 10Gbit/s.Ook voor high performance computing gaat gddr5x en gddr6 ingezet worden. Het geheugen kan hier een rol spelen bij machine learning en analyse, waar steeds vaker gpu's voor ingezet worden.

Gddr6 is met een bandbreedte van 16Gbit/s niet alleen sneller dan gddr5, dat een maximum kent van 8Gbit/s, maar ook dan gddr5x, dat volgens de specificatie op 10Gbit/s of 14Gbit/s loopt. Het voordeel van gddr6 is verder dat het 20 procent zuiniger is dan gddr5x. Uiteindelijk gaat het geheugen met name ingezet worden voor mainstreamtoepassingen, is de verwachting. Het high-end segment zal bediend worden door het nog snellere, maar duurdere hbm2.

Verdere besparingen voor zowel gddr5 en gddr5x als gddr6 moeten van de overstap van een 20nm- naar een 1xnm-procedé komen. Micron verwacht eind dit jaar 'betekenisvolle' 1Xnm-productie te hebben op dram-gebied.

Micron zegt ook te werken aan een nieuw type geheugen, met de snelheid van dram, maar dat goedkoper te produceren is. Details hierover meldt Micron verder niet. Ook over 3D XPoint, het geheugen dat voordelen van nand en dram moet combineren, meldde Micron niets nieuws.