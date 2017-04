Door Olaf van Miltenburg, maandag 24 april 2017 11:14, 13 reacties • Feedback

SK Hynix heeft 8Gbit-chips van gddr6-dram gereed. De Koreaanse geheugenfabrikant is van plan het geheugen op grote schaal te produceren voor 'een klant' die de chips zal gebruiken voor een videokaartrelease begin 2018.

Het gddr6-dram van het bedrijf biedt een doorvoersnelheid van 16Gbit/s per pin. Momenteel is gddr5x de snelste gddr-standaard, met doorvoersnelheden van 10 tot 14Gbit/s, al zou dit opgerekt kunnen worden naar 16Gbit/s per pin.

Volgens SK Hynix kan het gddr6-geheugen in combinatie met een interface van 384bit tot aan 768GB per seconde verwerken. Volgens SK Hynix is gddr6 dubbel zo snel als gddr5, terwijl het verbruik 10 procent lager zou liggen. De standaardenorganisatie Jedec zou momenteel werken aan standaardisatie van gddr6.

Niet alleen SK Hynix werkt aan gddr6. Ook Samsung en Micron richten zich op de nieuwe generatie videogeheugen. Samsung verwacht de opvolger van gddr5 vanaf 2018 op de markt te brengen. De snelheid zal eerst 14Gbit/s bedragen en later stijgen tot 16Gbit/s.