Door Julian Huijbregts, woensdag 10 mei 2017 13:05, 34 reacties • Feedback

Ontwikkelaar Ghost Games heeft bekendgemaakt dat de studio werkt aan een nieuwe Need For Speed-game, die eind dit jaar zal verschijnen. Het customizen van auto's zal in het nieuwe deel een grote rol spelen en de game krijgt een offlinemodus.

In een bericht op zijn website schrijft Ghost Games dat het aanpassen van auto's een belangrijk onderdeel is van de Need For Speed-serie. De ontwikkelaar stelt dat dit in de toekomstige game een belangrijke rol zal spelen. Ook laat de ontwikkelaar weten dat races in de nieuwe game niet alleen op asfalt, maar ook op off-road wegen zullen plaatsvinden. Verder noemt Ghost Games politieachtervolgingen als een belangrijk onderdeel van Need For Speed-games. Op de always online-functie van de Need For speed-reboot uit 2015 heeft de studio veel 'feedback' gekregen. Het nieuwe spel krijgt volgens de makers een singleplayermodus die volledig offline is te spelen.

De ontwikkelaar toont een afbeelding waarop een bord staat met de datum 2 juni. Vermoedelijk geeft Ghost Games op die dag meer info over de nieuwe game. De ontwikkelaar belooft meer bekend te maken als het EA Play-evenement dichterbij komt. Dat evenement begint op 10 juni, vlak voor de E3-gambeurs. Uitgever EA liet eerder al weten dat dan een speelbare versie van de nieuwe Need For Speed-game wordt getoond.