EA heeft bekendgemaakt dat er op zijn Play-evenement voorafgaande aan de E3 een speelbare versie van de nieuwe Star Wars: Battlefront-game zal zijn. Ook komt er een nieuwe Need for Speed-game en zijn sporttitels als FIFA 18 speelbaar.

Veel details over de nieuwe games zijn er nog niet. Vorig jaar werd tijdens het EA Play-evenement bekendgemaakt dat Motive Studios en Criterion samen met DICE werken aan de opvolger van Star Wars: Battlefront. Het nieuwe deel moet meer inhoud bevatten dan de eerste game. Het is nog niet duidelijk of dat betekent dat er een singleplayercampagne aanwezig zal zijn. Vermoedelijk vertelt EA daar meer over tijdens het EA Play-evenement dit jaar. De game zal in ieder geval dit jaar uitkomen; de uitgever wil ieder jaar een nieuwe Star Wars-game op de markt brengen.

Naast de nieuwe Star Wars: Battlefront-game zal er een speelbare versie van een nieuw deel in de Need for Speed-serie getoond worden. Ook over dat spel is verder nog geen informatie beschikbaar. Van sportgames als Madden NFL, FIFA en NBA Live zijn tijdens het evenement de 18-versies speelbaar. Die sportgames komen traditioneel aan het einde van de zomer uit.

De uitgever maakt het nieuws over de games bekend in de aankondiging van EA Play, dat van 10 tot 12 juni plaatsvindt in Hollywood. Het evenement vindt plaats in de dagen voor de start van de E3-gamebeurs, die dit jaar van 14 tot en met 16 juni wordt gehouden in Los Angeles. Sinds enkele jaren organiseert EA zelf een eigen evenement vlak voor de beurs op een andere locatie.