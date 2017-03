Door Jurian Ubachs, vrijdag 24 maart 2017 06:00, 3 reacties • Feedback

Er is een vrij grote kans dat deze review niet het eerste oordeel is dat je leest of ziet over Mass Effect: Andromeda. Ruim een week geleden verschenen immers de eerste door gamers en reviewers zelf opgenomen beelden en die beelden bleken reden voor scepsis. De inmiddels veelbesproken 'facial animation' in de game werd hevig bekritiseerd. De meest vreemde vergelijkingen werden gemaakt. Of je het daar nu wel of niet mee eens bent: het is een eerste barst in wat het glanzende vlaggenschip van de line-up van Electronic Arts zou moeten zijn. Ook wij lazen mee en zagen hoe gamers op social media aangaven hun pre-order te hebben geannuleerd. En zo had de nieuwe game uit de roemruchte rpg-serie ineens alles te bewijzen.

Natuurlijk moet elke game zijn kwaliteit bewijzen, maar voor een game als Mass Effect: Andromeda is het een ongewone positie. Mass Effect staat, met dank aan de eerste twee games in de serie, haast synoniem voor 'role-playing game van hoge kwaliteit'. Dat daar een wat minder overtuigend derde deel op volgde, doet daar weinig aan af. Juist daarom gaan bij de geringste tekortkoming de alarmbellen rinkelen. Andromeda wordt onherroepelijk langs de veeleisende meetlat gelegd die door eerdere Mass Effect-games is gevormd. Dan is een kleine onvolkomenheid eigenlijk al teveel.

De discussie over de gezichtsanimaties bleek de opmaat voor nog veel meer kanttekeningen. Nog voor we er goed en wel een dag gamen op hadden zitten, had het nieuwste product van BioWare ons al getrakteerd op een tamelijk hoog aantal bugs. Dat stopte niet na die eerste dag. Sterker nog: de voorbeelden werden talrijker en ernstiger. Onze PlayStation 4-versie liep een aantal keer vast. We kregen te maken met een 'bugged' quest waarbij we een personage niet aan konden spreken, waardoor we de quest niet konden afmaken. We zagen hoe de levensbalk van een baas op nul kwam, maar het spel niet door had dat die baas dan dood moest gaan, met als gevolg dat het gevecht oneindig door ging. De laatste autosave laden was de enige oplossing. Ook maakten we mee dat we zélf dood waren, maar de game vrolijk door ging zonder ons. Aangezien de game toen nergens meer op reageerde, moesten we het spel toen zelfs volledig herstarten.

Elke game heeft bugs. Anno 2017 is die claim misschien wel meer waarheid dan ooit. Maar Mass Effect: Andromeda maakt er wat dat betreft een potje van. Dan hebben we de talloze zwevende lichamen, plots verschijnende personages en diverse andere rariteiten nog niet eens genoemd. En dan te bedenken dat we in net iets meer dan een week spelen al twee grote patches - van respectievelijk 2,5GB en 3GB - hebben gedownload, zonder al te veel merkbaar effect. Er volgt ongetwijfeld nog een flinke patch op of vlak na de releasedag. Het is al met al vast niet de release die EA en BioWare voor ogen hebben gehad.

Het levert Mass Effect: Andromeda natuurlijk een valse start op. Zelfs als het spel op het gebied van verhaal, de personages, de werelden en de gameplay het niveau van Mass Effect 2 zou evenaren, zou een topscore bij voorbaat al buiten bereik zijn. Dat betekent niet dat Andromeda niet vermakelijk kan zijn. Sterker nog: wij hebben de game voorafgaand aan deze review helemaal uitgespeeld en deden dit bepaald niet met tegenzin. Uiteindelijk weet de game weer een aardig aantal memorabele avonturen te presenteren, met daarbij ook een spectaculaire apotheose. De onderweg beleefde problemen zijn dan echter niet ineens vergeten. Die zijn en blijven een 'AAA'-game onwaardig.