Dat rpg-liefhebbers hun oren spitsen zodra de naam BioWare valt, is geen nieuws. De Amerikaanse ontwikkelstudio heeft door de jaren heen allerlei hoogwaardige roleplaying-games afgeleverd, met de series rond Dragon Age en Mass Effect als voornaamste releases. Die series kwamen overigens pas lang nadat de studio al naam had gemaakt met onder meer Baldurs Gate en Star Wars: Knights of the Old Republic. Volgende maand verschijnt een nieuwe BioWare-game in de winkels, en wel een in de Mass Effect-serie. Hoewel het verhaal rond Commander Shepard in Mass Effect 3 eindigde, betekent dat zeker niet het einde van de franchise.

Trailer van Mass Effect Andromeda.

In Mass Effect Andromeda draait het dan ook niet om de avonturen van Shepard en de zijnen. Wel vindt het verhaal van de game zijn oorsprong in de tijd dat Shepard nog volop actief is. In 2185, tussen de gebeurtenissen van Mass Effect 2 en Mass Effect 3 in, besluit de Citadel Council dat het tijd is om een 'Plan B' te maken voor het voortbestaan van de vier rassen waaruit de Council bestaat. De Melkweg wordt op dat moment dermate ernstig bedreigd dat een einde aan al het beschaafde leven niet ondenkbaar is. Om die reden wordt het Andromeda Initiative gestart. De missie: het vinden van nieuwe, bewoonbare planeten in het Andromeda-stelsel. Ongeveer 100.000 Asari, Salarians, Turians en mensen klimmen vrijwillig aan boord van een gigantisch ruimteschip waarmee ze, na 600 jaar slaap, aankomen in het Andromeda-stelsel, bij de planeet die de codenaam Habitat 7 heeft meegekregen. Onderdeel van de missie is ook dat ter plaatse een gigantisch ruimtestation moet worden gebouwd, genaamd de Nexus.

Scott of Sara Ryder

De verantwoordelijkheid voor het goed verlopen van deze missie ligt bij de Pathfinder, de leider van deze 'Ark'. Die rol is weggelegd voor Alex Ryder, de vader van Scott en Sara Ryder die eveneens deel uitmaken van de missie, als jonge soldaten van de Systems Alliance. Spelers krijgen, afhankelijk van

hun keuze voor het mannelijk of vrouwelijk geslacht, Scott of Sara Ryder onder hun hoede op het moment dat de Ark arriveert op de aangewezen bestemming en de mensen en andere rassen op het schip beginnen te ontwaken uit hun slaap. Scott - waar wij voor kozen - ontwaakt ook, doorloopt zijn medische tests en meldt zich op de brug, bij zijn vader.

Dan blijkt er iets niet in orde te zijn. Het schip wordt geconfronteerd met een onbekend goedje, afkomstig van een mysterieuze afwijking vlak naast de planeet waar de expeditie naar op weg is. De schade aan het schip lijkt mee te vallen. Vervelender zijn de resultaten van de eerste scans van de planeet. Nu de groep van honderdduizend gearriveerd is, blijkt Habitat 7 ineens niet meer de zo ideaal geachte planeet om een nieuwe beschaving te beginnen. Toch is dat geen reden om de planeet niet even van dichtbij te bekijken. Vader en zoon/dochter Ryder stappen met een volledig team aan boord van twee shuttles, op weg naar Habitat 7.

Onderweg gaat het al mis. De atmosfeer blijkt ontzettend instabiel. Om nog onbekende redenen bliksemt het hevig, en de shuttles worden door bliksemschichten getroffen. De verkenningsmissie verandert daardoor plotseling in een soort reddingsmissie, aangezien alle teamleden verspreid over de planeet zijn neergekomen. Ryder junior heeft nog de mazzel dat hij in de buurt van een ander crewlid is terechtgekomen, en samen met hem trekt hij erop uit om de rest van het team te vinden. Gemakkelijker gezegd dan gedaan: de planeet blijkt instabiel door blikseminslagen die zorgen voor explosies, en de lucht kan niet worden ingeademd. Alsof dat nog niet genoeg is, lopen er ook nog soldaten van een onbekend alien-ras rond die zich vijandig opstellen tegenover Ryder en de zijnen. Dat het Andromeda Initiative een betere start had kunnen hebben, is wel duidelijk ...