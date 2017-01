Door Mark Hendrikman, maandag 23 januari 2017 18:11, 15 reacties • Feedback

Spelers met een EA- of Origin Access-abonnement kunnen Mass Effect: Andromeda vijf dagen voor de release spelen in de vorm van een proefversie. Die wordt beperkt tot tien uur speeltijd. Dit kan op de Xbox One en Windows.

Vijf dagen voor de release de game kunnen spelen, betekent dat gamers in de Benelux vanaf zaterdag 18 maart het spel zouden kunnen proberen. De vooruitgang die spelers in de probeerversie boeken, kan ook meegenomen worden naar de volledige versie van de game, schrijft Eurogamer. Een dergelijk Access-abonnement kost 3,99 euro per maand. In het verleden heeft EA van meer games een probeerversie voor release beschikbaar gemaakt. De tijdgebonden probeerversie is iets dat EA nu ook al doet met Battlefield 1 en Fifa 17.

Mass Effect: Andromeda wordt de vierde game in de franchise van gameontwikkelaar BioWare, dat ook bekend is van Dragon Age en Star Wars: Knights of the Old Republic. Deze Mass Effect-titel heeft een nieuwe hoofdpersoon, speelt zich af in een geheel nieuw gedeelte van het universum en bevat nieuwe rassen. Het spel is op 23 maart verkrijgbaar voor Windows, Xbox One en PlayStation 4.