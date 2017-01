Door Mark Hendrikman, maandag 23 januari 2017 19:15, 16 reacties • Feedback

Virtualreality-gameontwikkelaar CloudGate heeft een grafische representatie van een speler weten te maken die zeer accuraat bewegingen uit het echt overneemt. Door twee Vive-controllers aan de voeten van een speler vast te maken, kunnen zowel armen als benen getrouw weergegeven worden.

In een demonstratievideo die CloudGate eind vorige week online zette, valt te zien dat studiohoofd Steve Bowler dankzij de aangepaste opstelling kan bukken, dansen, stappen zetten, voorwerpen omver kan schoppen en zijn tenen aan kan raken met zijn handen. Hij demonstreert ook dingen als het aanraken van het hoofd, de schouders en de borst met de handen, maar dit kon al.

De CloudGate-ontwikkelaar kan een volledige avatar van de speler in de virtuele ruimte plaatsen dankzij de twee extra Vive-controllers die aan zijn voeten bevestigd zijn. Dat betekent dat er in deze opstelling ook een tweede Vive gebruikt wordt. Hoe CloudGate deze opstelling precies gemaakt heeft, is niet duidelijk.

Doordat er vijf verschillende 'ankerpunten' zijn, kan de computer aardig inschatten in wat voor houding de speler zich bevindt, zodat dit in vr gespiegeld kan worden. Alleen bukken is volgens Bowler nog 'gokwerk' voor de computer, omdat het heupscharnierpunt te ver verwijderd is van de andere punten.

De ontwikkelaar zegt mogelijkheden te zien om deze toevoeging te gebruiken om sociale- en multiplayeromgevingen te verrijken. CloudGate werkt momenteel aan de virtualrealitygame Island 359, die in Early Access op Steam staat. Het is onwaarschijnlijk dat de studio op de korte termijn deze aanpassing in deze of een andere game verwerkt, aangezien er twee vr-headsets voor nodig zijn.