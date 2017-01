Door Sander van Voorst, dinsdag 3 januari 2017 07:42, 2 reacties • Feedback

Lenovo heeft op de CES-beurs in Las Vegas een prototype van een vr-headset getoond dat bedoeld is voor gebruik met Windows Holographic. Microsoft kondigde in oktober aan dat verschillende fabrikanten dit jaar met headsets zouden komen.

Volgens The Verge gaat het om een niet functioneel prototype, dat nog geen releasedatum heeft anders dan 'in de loop van dit jaar'. Daarom lijkt het product zich nog in een vroeg stadium te bevinden. De bril is voorzien van twee oled-schermen met een resolutie van 1440x1440 pixels, waarmee deze hoger is dan die van de HTC Vive of de Oculus Rift. Daarnaast heeft de bril twee camera's aan de voorkant, waardoor er geen externe apparaten nodig zijn voor tracking, aldus Engadget.

De bril zelf weegt 350 gram, wat ongeveer 200 gram lichter is dan de Vive en 100 gram lichter dan de Rift. Verder beschikt het apparaat over een opklapbaar gedeelte voor de schermen, waardoor het eenvoudig is om tijdelijk iets van de buitenwereld te kunnen zien. Er is nog geen exacte prijs bekend, volgens Lenovo ligt deze ergens tussen de driehonderd en vierhonderd dollar. Tegen The Verge zegt de fabrikant dat de prijs meer richting de driehonderd dollar zal liggen.

Met de bril moeten gebruikers onder andere applicaties uit de Windows Store in een theater-modus moeten kunnen bekijken. Bovendien wordt bepaalde HoloLens-software voor gebruik met de bril aangepast. Microsoft kondigde eind oktober aan dat fabrikanten, waaronder ook HP, Dell, Asus en Acer, met vr-brillen vanaf 299 dollar zouden komen.

Afbeelding via The Verge