Door Sander van Voorst, dinsdag 3 januari 2017 08:22, 20 reacties • Feedback

Submitter: Doane

Hackers hebben bij het uitvoeren van de politieke hacks op de VS gebruikgemaakt van een Tor-node van Rejo Zenger, die werkzaam is voor de burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom. Zijn server is een van de zeventig Nederlandse servers die door de aanvallers gebruikt werden.

De lijst met gebruikte servers werd vorige week bekendgemaakt, toen de FBI een rapport publiceerde over de Amerikaanse politieke hacks die vorig jaar plaatsvonden. Het vrij beknopte rapport schreef de acties toe aan Rusland. In totaal bevatte de lijst 900 ip-adressen, waarvan 140 toebehoren aan Tor-servers, schrijft de Volkskrant. Een van deze servers behoort toe aan Zenger. Tegen de krant zegt hij dat het jammer is dat er op die manier gebruik is gemaakt van zijn node, omdat het niet de bedoeling zou zijn om hacks te faciliteren.

Zenger zegt niet te stoppen met het aanbieden van de server. Hij onderstreept het belang van anoniem internet en trekt de vergelijking met de vrijheid van meningsuiting: "Dat ik voor de vrijheid van meningsuiting opkom, maakt niet dat ik ieders mening deel. En toch sta ik voor het recht dat iedereen er gebruik van moet kunnen maken", zegt hij tegen de krant. Bovendien zouden de hacks volgens Zenger ook zonder het Tor-netwerk mogelijk zijn geweest.

Het zou daarom veel meer de vraag zijn hoe digitale infrastructuur beter te beveiligen is, zegt hij. Hoewel hacks niet tegen te houden zijn, is het wel mogelijk om het internet beter te beveiligen. Op dat vlak ziet hij een taak voor de overheid.

Het rapport van de FBI stuitte op kritiek vanuit verschillende beveiligingsonderzoekers. Zo zou het slecht in elkaar zitten en een gehaaste indruk maken. Bovendien zou het geen nieuw bewijs leveren dat Rusland voor de hacks verantwoordelijk is, maar teruggrijpen op eerder gepubliceerde informatie van beveiligingsbedrijven.