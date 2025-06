Duitse politie doet inval bij organisatie die Tor-relaynodes beheert

De Duitse politie heeft een inval gedaan bij een non-profitorganisatie die Tor-nodes beheert. Daarbij is geen apparatuur in beslag genomen en zijn er geen arrestaties uitgevoerd, maar de mensenrechtenorganisatie is wel van plan juridische stappen te ondernemen.

De inval vond plaats bij Artikel 5 e.V., een mensenrechtenorganisatie in Essen. De organisatie schrijft op zijn website dat de doorzoeking al in augustus plaatsvond, maar de organisatie schrijft daar nu pas over in een mailing. De organisatie beheert een Tor-exitnode in een extern datacenter, maar niet op zijn eigen ict-infrastructuur. Wel beheert Artikel 5 e.V. daar een middle relay voor het Tor-netwerk. Zo'n relay kan het verkeer tussen entry- en exitnodes sturen, maar het geeft geen informatie over de oorspronkelijke gebruiker weer, net zoals een exitnode dat zelf overigens ook niet doet.

De huiszoeking vond plaats in de persoonlijke woning van een van de bestuurders van de organisatie. Zijn adres stond ook aangemerkt als de hoofdlocatie van de stichting. De bestuurder wil binnenkort tijdens een ledenvergadering vragen of andere bestuurders bereid zijn hun adres in de toekomst op te geven. Volgens de organisatie is er tijdens de huiszoeking geen beslag gelegd op servers of andere hardware. De organisatie noemt de huiszoeking 'buitenproportioneel' en hekelt het 'gebrek aan technische expertise' bij de opsporingsdiensten, omdat het huiszoekingsbevel zou zijn opgesteld op basis van een IP-adres van een exitnode. Dat zegt volgens de organisatie niets over de eindgebruikers van de exitnodes.

Het is de tweede keer dat de Duitse politie een inval doet bij Artikel 5 e.V. Dat gebeurde ook al in 2017, ook vanwege het beheren van Tor-nodes. "Er zijn blijkbaar nog steeds mensen bij de Duitse opsporingsdiensten die denken dat het lastigvallen van nodeoperatoren zal leiden tot het deanonimiseren van individuele Tor-gebruikers", zegt de organisatie.