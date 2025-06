Voltallig personeel van game-uitgever Annapurna dient ontslag in

Alle werknemers van game-uitgever Annapurna Interactive hebben ontslag genomen. Dat gebeurde nadat de uitgever onderhandelde over een onafhankelijke positie van het moederbedrijf. Die onderhandelingen mislukten.

Annapurna Interactive bevestigt in een verklaring aan Bloomberg dat alle 25 werknemers zijn opgestapt, nadat het persbureau daar eerder al over berichtte op basis van anonieme bronnen. "Alle 25 werknemers hebben collectief ontslag genomen. Het was een van de moeilijkste beslissingen die we ooit hebben moeten nemen en dat doen we niet lichtzinnig", zegt Nathan Gary, de baas van Annapurna Interactive.

Het ontslag volgt na onderhandelingen die Annapurna Interactive voerde met het hoofdbedrijf Annapurna. De game-uitgever onderhandelde over de mogelijkheid een spin-off te beginnen van het moederbedrijf, maar de twee partijen kwamen daarbij niet tot een overeenkomst.

Het is nog niet helemaal duidelijk wat het massaontslag betekent voor de toekomst van de uitgever en de studio's waarmee hij samenwerkt. Volgens Bloomberg weten ook veel studio's dat zelf niet en kunnen ze soms geen contact krijgen met het bedrijf. Een woordvoerder van het moederbedrijf zegt dat alle bestaande games en projecten onder Annapurna blijven vallen.

Het bedrijf zegt verder dat het 'gecommitteerd is aan ons bestaande aanbod van games, maar ook uitbreiding'. Annapurna wil naast games ook andere vormen van interactieve media maken. Annapurna Interactive is de uitgever van enkele bekende verhalende spellen zoals What Remains Of Edith Finch en Stray. Het moederbedrijf maakte onlangs bekend dat het de tv- en filmrechten voor Control en Alan Wake had bemachtigd.