Ziggo ondersteunt vanaf oktober geen interactieve functies meer op oude mediabox

Ziggo stopt vanaf 1 oktober met verschillende interactieve functionaliteiten op oude mediaboxen. Programma's terugkijken kan dan niet meer op de Cisco Mediabox en Humax-modellen, of als gebruikers een CI+module gebruiken.

Ziggo schrijft op een ondersteuningspagina dat het per 1 oktober 2024 de stekker uit bepaalde interactieve diensten trekt voor oude mediaboxen en smartcards. Dat gebeurt op CI+-modules, op de Cisco Mediabox en op de Humax 5100, 5200 en 5300. Op die modellen kunnen gebruikers dan niet meer via On Demand kijken, films en series huren op Ziggo's eigen platform en ze kunnen geen programma's terugkijken via TV Gemist en NPO Gemist.

Het blijft wel mogelijk om live televisie te blijven kijken op de oudere mediaboxen. Ziggo zegt dat abonnees hun decoder kunnen inruilen voor een Next Mini. Dat is gratis, maar als abonnees een korting hebben, vervalt die. Een Mediabox Next kan niet worden omgewisseld.

TotaalTV merkt op dat met het omruilen ook de mogelijkheid vervalt om tv-programma's lokaal te downloaden. In de Mediabox Next en Mini worden programma's alleen via de cloud beschikbaar gemaakt, waarbij Ziggo er ook reclames aan toevoegt die niet kunnen worden overgeslagen.

Update, 11.05 - in de lead stond aanvankelijk dat het niet meer mogelijk zou zijn om programma's lokaal op te slaan, maar dat blijft juist wel mogelijk op de Cisco- en Humax-modellen.