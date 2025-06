Unity schrapt omstreden Runtime Fee en verhoogt abonnementsprijzen

Unity schrapt zijn vorig jaar aangekondigde Runtime Fee, waardoor ontwikkelaars afrekenen per installatie van een game, en verhoogt in plaats daarvan de prijzen van de bestaande abonnementen.

Directeur Mat Bromberg schrijft dat Unity de prijsverhoging nodig heeft om het bedrijf gezond te houden. "We willen waarde leveren tegen een eerlijke prijs en op de juiste manier, zodat ontwikkelaars op de lange termijn zich op hun gemak voelen bij het opbouwen van bedrijven met Unity als partner. We kunnen onze missie niet nastreven in strijd met onze klanten; in de kern moet het een partnerschap zijn dat is gebaseerd op vertrouwen."

Unity kondigde een jaar geleden aan in plaats van de abonnementen te gaan werken met afrekenen per aantal game-installaties. Dat leverde veel weerstand op bij de klantenkring van het bedrijf, onder meer omdat veel gameontwikkelaars werken met free-to-play games die dus geen geld verdienen met de installatie zelf.

Unity Personal blijft kosteloos en geldt voor ontwikkelaars die niet boven een jaarlijkse omzet komen van 200.000 dollar. Unity Pro gaat 8 procent omhoog, voor Unity Enterprise is dat 25 procent. De stap van Unity zorgde afgelopen jaar voor meer interesse in opensource-engines.