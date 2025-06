Amerikaanse FDA keurt gebruik van AirPods Pro 2 als gehoorapparaat goed

De Amerikaanse Food and Drug Association heeft het gebruik van Apple AirPods Pro 2 als gehoorapparaat goedgekeurd. Na een update mogen de draadloze oordopjes dienen als het eerste in gewone winkels verkochte gehoorapparaat in de VS.

AirPods Pro 2-gehoorapparaat

De update die van AirPods Pro een gehoorapparaat moet kunnen maken moet nog komen, maar volgens de FDA is het gebruik getest en goedgekeurd. Het gaat om software die geluiden kan versterken voor gebruikers met milde tot matige gehoorschade, aldus de FDA.

Het instellen van de draadloze oordopjes als gehoorapparaat kan en mag zonder assistentie van een medisch professional via de software van Apple. Dat gebeurt via een gekoppeld iOS-apparaat. De klinische test is uitgevoerd in een onderzoek met 118 testers en er zijn geen negatieve effecten gevonden van het gebruik van AirPods Pro als gehoorapparaat.

De goedkeuring gebeurt onder het De Novo-programma, waarmee nieuwe apparaten die een laag risico vormen makkelijker goedkeuring kunnen krijgen. Met die regeling wilde de FDA al gehoorapparaten in gewone winkels krijgen. Of en wanneer goedkeuring in Europa volgt, is nog niet bekend.