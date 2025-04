Apple: iOS 18.1 en AirPods Pro 2-gehoorfuncties komen volgende week uit

Apple bevestigt dat iOS 18.1 en de gehoorapparaatfuncties voor de AirPods Pro 2, volgende week uitkomen. Een concrete datum is nog niet genoemd. Bloomberg-journalist Mark Gurman zei eerder dat de update op 28 oktober zou verschijnen.

Onder meer MacRumors zegt van Apple te hebben gehoord dat de iOS- en AirPods Pro 2-firmwareupdate volgende week verschijnen. Met de AirPods Pro 2-firmwareupdate komt er onder meer gehoorbescherming die luide geluiden tijdens het dragen kan minimaliseren, en een gehoortest. Na die gehoortest zouden de oordoppen kunnen fungeren als gehoorapparaat, al moet Apple hier wel toestemming voor hebben van gezondheidsinstanties. Het is niet duidelijk of die toestemming er in Nederland of België is. Apple kondigde deze functies begin september aan.

De firmware-update komt samen met de iOS 18.1-update. Deze bevat met name Apple Intelligence-functies, al komen die AI-functies nog niet naar Europa. Bloomberg-journalist Mark Gurman zei eerder in oktober dat de iOS-update op maandag 28 oktober zou verschijnen. Apple heeft nog niet bevestigd dat de updates op maandag uitkomen, maar heeft alleen gezegd dat deze volgende week verschijnen.