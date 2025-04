Microsoft laat bedrijven vanaf november zelf Copilot-agent-'werknemers' maken

Microsoft laat bedrijven vanaf volgende maand zelf 'autonome' AI-agents maken. Dit zijn AI-assistenten die op basis van bedrijfsdata werknemers van bedrijven kunnen assisteren en daarmee als 'digitale werknemers' fungeren. De AI-agents verschijnen als Preview.

De Copilot-agents zijn nu nog in Private Preview, wat betekent dat bepaalde geselecteerde bedrijven al AI-agents konden maken. Vanaf november gaan de agents in Public Preview, dus kunnen andere bedrijven ze ook aanmaken, schrijft Microsoft. Microsoft vergelijkt de agents met 'apps in een AI-wereld' en zegt dat agents eenvoudige 'prompt-and-response'-systemen tot volledig autonoom kunnen zijn.

Ze kunnen ook hele bedrijven of slechts enkele werknemers helpen, en daarbij verschillende data gebruiken. Microsoft noemt als voorbeelden data van Microsoft 365 Graph, Dataverse of Fabric. Het bedrijf zegt dat het om agents kunnen gaan die de IT-helpdesk assisteren, of nieuwe werknemers helpen met inwerken, of als een 'persoonlijke conciërge' kunnen fungeren voor sales- en serviceafdelingen. Bijvoorbeeld Thomson Reuters gebruikt de agents nu om de due diligence-workflow te versnellen en Pets at Home zet ze in bij het winstbeschermingsteam om casussen sneller op te stellen, meldt Microsoft. Het bedrijf kondigde de agents in mei aan.