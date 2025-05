Pools radiostation haalt zender met AI-presentatoren offline

Radio Kraków heeft zijn experimentele radiozender met AI-presentatoren binnen een week uit de lucht gehaald. Volgens het station komt dit door de 'hevige kritiek op het experiment'. Het was de bedoeling dat de zender in ieder geval drie maanden in de lucht zou blijven.

Hoofdredacteur Marcin Pulit zegt 'verrast te zijn door de hoog opgelopen emoties en harde oordelen rond de zender'. Toch noemt Pulit het experiment een succes, schrijft Notes From Poland. “Na slechts een week hadden we zoveel observaties, meningen en conclusies verzameld dat we vonden dat het geen zin had om door te gaan. Ons experiment liet zien hoeveel behoefte er is aan de regulering van AI."

Pulit noemt de kritiek die Radio Kraków heeft ontvangen onterecht. Hij zegt dat het radiostation vanaf het begin transparant was over het gebruik van AI en duidelijk aangaf welke inhoud was gegenereerd met behulp van kunstmatige intelligentie. Ook zegt de hoofdredacteur dat er 'duidelijk is gecommuniceerd dat er geen mensen worden vervangen door machines'.

OFF had drie AI-presentatoren die 'representatief waren voor Gen Z'ers' en jonge luisteraars moesten aantrekken. De teksten die de presentatoren uitspraken, werden vooraf geschreven door echte journalisten. Die gebruikten daarvoor AI-tools en ze controleerden de teksten. Daarna werden de teksten omgezet naar audio.

Kort nadat OFF beschikbaar kwam, zond het een denkbeeldig, door AI gegenereerd interview uit met dichter en Nobelprijswinnaar Wisława Szymborska. Zij overleed in 2012, maar het interview is wel goedgekeurd door haar stichting, The Wisława Szymborska Foundation. Op 11 november zou een vergelijkbaar interview worden uitgezonden met de in 1935 overleden staatsman en stichter van de Tweede Poolse Republiek Józef Piłsudski.

De kritiek op de zender kwam onder meer van journalist Mateusz Demski, die tot kortgeleden een show had bij Radio Kraków en zijn zorgen uitte in een open brief. Politicus Rafał Komarewicz zegt een vraag te hebben uitgezet bij het ministerie van Cultuur over 'of wat Radio Kraków deed een onderdeel is van een bredere strategie voor publieke radiostations of slechts een incidenteel idee'. "In één opzicht ben ik het eens met de conclusies van Radio Kraków: ze lieten zien hoeveel kwesties met betrekking tot het gebruik van AI in de mediaruimte een passende regelgeving vereisen”, schrijft Komarewicz.