Poolse radiozender vervangt presentatoren door AI

Een Pools radiostation is van plan zijn DJ's uit de ether te halen. Maar dat betekent voor OFF Radio Kraków niet dat er alleen nog maar muziek wordt gedraaid. De presentatoren worden vervangen door AI. Die moeten Gen Z'ers aanspreken en lezen geverifieerde teksten voor.

De radiozender zegt in een verklaring dat het om een experiment gaat, dat geleidelijk verder wordt ontwikkeld en uitgebreid met nieuwe elementen. "Is AI een kans of een bedreiging voor media, radio en journalistiek? Wij zoeken de antwoorden op deze vragen", zegt Marcin Pulit, de baas van de radiozender.

De drie AI-presentatoren moeten 'representatief zijn voor Gen Z'ers' en jonge luisteraars aantrekken, stelt de zender. Iedere 'presentator' heeft een eigen, dagelijks programma van twee uur, dat van maandag tot vrijdag wordt uitgezonden. Daarnaast gaan de AI-presentatoren eens per week interviews houden met politici, activisten en experts op het gebied van cultuur. De muziek die wordt uitgezonden, valt nog wel onder de verantwoordelijkheid van een menselijke werknemer, al gebruikt hij nu ook AI-tools voor de programmering.

De presentatoren krijgen eigen personages, zoals die van een twintigjarige student die geïnteresseerd is in cultuur. De teksten die de presentatoren uitspreken, worden niet zomaar gehallucineerd zoals generatieve AI dat normaal doet. Die worden vooraf geschreven door echte journalisten, die daarvoor AI-tools gebruiken en de teksten controleren en factchecken. Daarna worden ze omgezet naar audio.

Pulit belooft dat luisteraars geïnformeerd worden over de technologie, die 'door veel wetenschappers als bedreiging gezien wordt'. Het radiostation stelt het onderwerp in het programma 'Het Thema van de Week' centraal, waarbij met onder meer wetenschappers, cultuurexperts en advocaten wordt gesproken over de ontwikkeling van AI en de impact daarvan op de wetenschap, media, cultuur en samenleving.

De keuze van het radiostation kreeg in Polen veel aandacht nadat journalist Mateusz Demski een open brief publiceerde, waarin hij demonstreerde tegen 'het vervangen van werknemers door AI', schrijft persbureau AP. Demski had tot voor kort een eigen show bij het radiostation. "Het is een gevaarlijk precedent dat ons allemaal treft." Ook stelt hij dat dit een eerste stap kan zijn naar 'een wereld waarin ervaren werknemers die al jaren aan de mediasector verbonden zijn en mensen die werkzaam zijn in de creatieve industrie vervangen worden door machines'.