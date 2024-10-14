Tesla Optimus-robots tijdens evenement 'geassisteerd door mens'

Tesla Optimus-robots die tijdens het We, Robot-evenement werden getoond, werden 'geassisteerd door een mens'. Uit verschillende bronnen blijkt dat de humanoïde robots in ieder geval deels door mensen bestuurd werden. Tesla heeft dat tot dusver niet publiekelijk bevestigd.

De Optimus-robots die Tesla tijdens het evenement op 11 oktober toonde, konden onder meer dansen, drinken serveren en praten met bezoekers. Techauteur en -blogger Robert Scoble zegt kort na het evenement dat hij van een Tesla-engineer heeft vernomen dat Optimus gedeeltelijk door mensen 'geassisteerd' werd, maar dat het lopen op basis van AI gebeurde, zo merkte Electrek op.

Sindsdien verschenen er verschillende video's van bezoekers van het evenement die dit lijken te bevestigen. Een andere bezoeker deelde bijvoorbeeld een video waarin een Optimus-serveerder de nadrukkelijke vraag krijgt of hij op afstand bestuurd wordt. De robot geeft toe: "Op dit moment word ik geassisteerd door een mens. Ik ben nog niet volledig autonoom", waarbij de menselijke bestuurder zich lijkt te verspreken in het woord 'autonoom'.

Marques Brownlee deelt een vergelijkbare video waarin de ogenschijnlijk zeer geavanceerde spraakfunctionaliteiten van Optimus getoond worden. Uit de video is op te maken dat de robot zeer snel reageert en menselijke intonatie toepast. Het assisteren van de robots gebeurde vermoedelijk op afstand. Beveiligers van de machines werden overigens ook met een afstandsbediening gezien, maar het is niet duidelijk waar deze kastjes voor gebruikt werden.

Tesla heeft publiekelijk nooit nadrukkelijk bevestigd noch ontkend dat de robots door mensen aangestuurd werden. Het bedrijf beweerde ook niet expliciet dat Optimus volledig door AI aangedreven werd. De livestream van het evenement begon overigens ook met een uitvoerige disclaimer. Het is niet duidelijk in hoeverre AI gebruikt werd voor de techdemo. Tesla heeft niet voor de publicatie van dit artikel gereageerd op vragen van Tweakers.

Tesla OptimusTesla OptimusTesla Optimus

Optimus Gen 2. Bron: Tesla

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 14-10-2024 20:52 270

14-10-2024 • 20:52

270

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Reacties (265)

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kaasboer09 14 oktober 2024 21:10
Dit verhaal past prima in het straatje van Tesla. Hun eerste "Full Self Driving" demo was ook een complete hoax. Een bestuurder zat schijnbaar met een afstandsbediening op de achterbank. Betekent natuurlijk niet dat het onmogelijk is. Maar ze pretenderen maar al te graag verder te zijn dan de werkelijkheid is.
Auredium @kaasboer0915 oktober 2024 08:28
Er zijn zat bedrijven die in robotics zitten. Het probleem van Elon is dat hij graag mensen enthousiast wil maken met Blade Runner en iRobot achtige concepten. Waarschijnlijk omdat hij (net als velen hier) enthousiast werd van het daar geschilderde beeld. Hij wilt graag zichzelf vereenzelvigen met de fictieve grote mensen van die films. Een real life Tony Stark etc. etc. Terwijl hij in realiteit een vrij verwerpelijk iemand is.

Elon doet het goed met SpaceX en voorlopig blijft het ook alleen daar bij. Alles met robotics van Elons bedrijven bleek tot nu toe hoofdzakelijk te mooi om waar te zijn. Wat betreft Tesla hadden ze een head start op concurrentie maar zijn ze inmiddels aan het achterop raken. De Cybertruck was een grote fout en de taxi's twijfel ik ernstig aan. Maar idd; op SpaceX doet hij het goed...en that's about it.
The_Woesh @Auredium15 oktober 2024 11:14
Neuralink vind ik ook echt wel aardig bezig. En de AP van Tesla is ook erg goed, alleen US only dus zien wij niet. Genoeg video's te vinden waar gerust een half uur door de stad wordt gereden zonder ingreep.
Auredium @The_Woesh15 oktober 2024 11:22
Afwachten. Ik heb ze wat dingen zien doen die wat...goed waren maar nog niet super vernieuwend. (ook niet de recentelijke doorbraken want er zijn meer bedrijven actief in die sector voor bijvoorbeeld protheses aan te sturen).

Ik heb meer een algemeen probleem met cybernetische implantaten. (dus niet Neuralink specifiek). Ik begrijp dat de ontwikkeling heel belangrijk is voor mensen met een lichamelijke beperking. maar als ik zie hoe de wereld momenteel werkt dan wil ik het zelf niet. 20 jaar gelden was ik juist fan ervan. Maar tegenwoordig wordt alles gehackt en misbruikt. Als ik een chip in mij heb zitten die alles vastlegt wat ik doe of deels controle heeft over mijn motoriek zou ik doodsbang zijn voor te worden gehacked.
The_Woesh @Auredium15 oktober 2024 11:32
Misschien kijk ik teveel Si-fi, maar ik vind het een logische stap in onze evolutie. Ook eentje die niet tegen te houden is. Survival of the fittest, en de fittest zou wel eens cybermensen kunnen zijn waarbij het brein samenwerkt met AI als één geheel. Ik zie ook wel bezwaren, vooral ethische, maar dit soort ontwikkelingen zijn niet te stoppen. Hacks zullen er zijn, maar dat is niets anders de pest, cholera and corona. Die komen en gaan en zullen overwonnen worden.
Grrrrrene @Auredium15 oktober 2024 12:00
Ik ben zeker geen fan van Elon. Het is een rare kerel die op extreem Amerikaanse wijze zijn personeel uitmelkt en niet vies is van wat controverse of politieke inmenging. Dat hij zich bij Trump aansluit, verbaast me wat dat betreft niks.

Maar soms heb je wel een "dromer" nodig, die gewoon ziet dat iets in theorie mogelijk is en dat gewoon gaat doen. Veel van de indrukwekkende projecten uit het verleden begonnen met iemand die "gewoon" ging doen wat mogelijk was, maar wat anderen een stap te ver vonden en daardoor al onmogelijk betitelden.

Dat hij daarvoor de waarheid verdraait is pure marketing. Tesla claimt ook dat hun Model S Plaid van 0-100km/u gaat in <2s, wat formeel niet waar is, omdat dat niet vanaf stilstand wordt geteld. Maar in de hoofden van velen zijn zij de eerste autofabrikant die die grens heeft doorbroken, dus dat neem je ze niet meer af, hoe onwaar ook.
YGDRASSIL @Grrrrrene16 oktober 2024 08:37
'Op amerikaanse wijze personeel uitmelken'. Volgens mij is het nog lang geen slavenarbeid en kan iedereen ook ergens anders solliciteren. Musk is overigens ook geen amerikaan.
Grrrrrene @YGDRASSIL17 oktober 2024 09:09
Musk is overigens ook geen amerikaan.
Want alleen Amerikanen mogen op Amerikaanse wijze personeel uitmelken?
tunnelforce1 @Grrrrrene15 oktober 2024 12:48
Zijn personeel uitmelkt?

Niet meer dan google, bloomberg en andere grote techbedriiven hoor...

Helaas is daar geen aandacht voor ze moeten wel de propaganda kunnen blijven spuwen he, tesla is slecht
Grrrrrene @tunnelforce115 oktober 2024 13:12
Zijn personeel uitmelkt?

Niet meer dan google, bloomberg en andere grote techbedriiven hoor...
Oh, dan is het goed :)

Ik snap niet helemaal waarom dit "whataboutism" nodig is. Het artikel gaat over Tesla, dus ik heb het over Tesla. Het zou raar zijn om over Bloomberg of Google te beginnen toch? Ik refereer deels aan het interview met Trump, waarin die twee totaal van de maatschappij onttrokken rijkaards trots vertellen hoe ze allerlei maatregelen namen om personeel geen overuren te betalen of te ontslaan als ze een vakbond zouden oprichten. Allemaal zaken die hier keihard verboden zijn, maar omdat zij denken het alpha-mannetje te zijn, praten ze er vol trots over als goede daden die zij (voor eigen gewin) hebben verricht.

[Reactie gewijzigd door Grrrrrene op 15 oktober 2024 13:22]

mijsk1974 @Auredium15 oktober 2024 10:18
Terwijl hij in realiteit een vrij verwerpelijk iemand is.

Want?
Nogal een erg groot en ernstig verwijt om te plaatsen zonder onderbouwing van je mening.
Collaborator @mijsk197415 oktober 2024 11:00
Zijn publieke steun voor veroordeelde crimineel, verkrachter en oplichter Donald J Trump lijkt me genoeg om iets over zijn persoonlijkheid te zeggen.
procyon
@Collaborator15 oktober 2024 11:47
Dit gebeurde nadat Biden zijn publieke debat (28 juni) met Trump had verloren (beter woord is " afgemaakt" met een seniel optreden) en dat hij aangaf alsnog niet te willen stoppen (29 juni). Op dat moment leek een overwinning voor Trump gegarandeerd.

Wat kun je als invloedrijke miljardair doen, wetende dat als de Democraten winnen, alles goed zal gaan, maar als Trump wint, er veel schade kan ontstaan? "Beautiful coal" zou weer worden geïntroduceerd en Biden's "Green Deal" zou direct worden afgeschaft, wat Tesla, het bedrijf waarin hij een belang heeft, waarschijnlijk niet ten goede zou komen.

Als ik in Musk's positie was, zou ik Trump als backup plan benaderen. Stel dat hij wint; dan kan je in ieder geval invloed uitoefenen achter de schermen om de push naar elektrificatie te behouden. Als de Democraten winnen, zijn zijn bedrijven sowieso veilig. Daarom gaf hij 16 juli (2 weken nadat duidelijk was dat Biden zou aanblijven en kansloos zou verliezen), dat hij pro Trump geworden was.

Dat Biden heel even later (21 juli) gedwongen werd om een stap terug te doen, waardoor er weer een reële kans was dat de Democraten zouden kunnen winnen, had Musk denk ik niet verwacht, maar nu kan je de keutel niet meer intrekken.

Musk is altijd een voorstander van de Democraten geweest, ondanks dat deze partijen Tesla en SpaceX vaker hebben tegengewerkt dan geholpen.

Een greep uit zijn eerdere publieke uitspraken :
"I don't really have strong feelings except that hopefully Trump doesn't get the nomination of the Republican party, because I think that's, yeah … that wouldn't be good," Musk said at the Vanity Fair event. "I think at most he would get the Republican nomination, but I think that would still be a bit embarrassing."

[Reactie gewijzigd door procyon op 15 oktober 2024 11:48]

ZpAz @procyon15 oktober 2024 12:00
Je hebt vast zijn berichten een tijd niet gevolgd. Hij is nu "dark MAGA" en danst lekker rond op Trump z'n evenementen.

https://www.rollingstone....p-trump-rally-1235127309/
While onstage at the rally, Musk spread disinformation in an attempt to bolster Trump’s candidacy. He claimed that “the other side” wants “to take away your right to vote, effectively.” And he falsely alleged that Democrats are recruiting undocumented immigrants to vote. None of these claims is based in fact.
https://www.theguardian.c...k-tweets-trump-conspiracy

[Reactie gewijzigd door ZpAz op 15 oktober 2024 12:05]

procyon
@ZpAz15 oktober 2024 12:12
Heb je mijn post überhaupt gelezen? snelle samenvatting dan maar:

Algemene rationale:

Democraten winnen > Alles gaat goed
Trump wint > Alles gaat kapot.

Dit is puur game theorie, je inlikken bij Trump, zorgt ervoor dan wanneer het ergste gebeurd (als Trump zou winnen), hij iig nog iets van invloed heeft op de besluitvorming betreft zijn bedrijven en de push naar subsidiabele behouden.

Als dit echt zijn gameplan is, zou hij dat natuurlijk nooit zeggen. Maar dit is wat ik zou doen.
En Musk is van de lange termijn planning, voor mij echt 1 + 1 = 2.

[Reactie gewijzigd door procyon op 15 oktober 2024 12:13]

ZpAz @procyon15 oktober 2024 12:22
Elon Musk Has Said He Is Committing Around $45 Million a Month to a New Pro-Trump Super PAC.

Musk’s millions in rightwing gifts began earlier than previously known – report X owner has spent tens of millions to fund conservative causes including anti-immigrant and anti-transgender ads.

Elon Musk Is a Far-Right Activist. One tweet says it all.

Ja, ik heb je bericht gelezen. Nee, het is niet zijn master plan. Hij loopt constant conspiracy theorieën te spuwen en reageert er op met "Interesting...", "Possibly...." etc. Hij is echt van het padje af.
procyon
@ZpAz15 oktober 2024 12:34
Elon Musk Has Said He Is Committing Around $45 Million a Month to a New Pro-Trump Super PAC.
Waarom ga nu nog meer linkjes posten? Ik wil er wel even op ingaan, als het je gaat om de waarheid?
Als je je eerste link opent zie je dat ze schrijven "Elon Musk has said he plans to commit around $45 million a month". "according to people familiar with the matter."

Ze hebben dit dus niet van Musk zelf. Maar van 'anderen' die dit hem hebben horen zeggen.
Musk zelf gaf aan dat dit absoluut niet klopt toen hem daar F2F naar gevraagd werd;
Elon Musk denies reported $45 million a month pledge to Trump, says he doesn’t ‘subscribe to cult of personality’
Komt dit binnen? Of verwerp je het omdat je het eerste WIL geloven?

Heeft the Wall Street Journal dit rectificeert? Nee natuurlijk niet. Zij zijn 100% anti Musk.
Musk’s millions in rightwing gifts began earlier than previously known – report X owner has spent tens of millions to fund conservative causes including anti-immigrant and anti-transgender ads.
Hier weer de WSY die uit anonieme bronnen weet te vertellen dat Musk al jarenlang stiekem geld zou geven... Sure.... Het wordt een beetje zielig om te zien hoe graag ze dirt willen schrijven.
Ja, ik heb je bericht gelezen. Nee, het is niet zijn master plan. Hij is echt van het padje af.
Prima.

[Reactie gewijzigd door procyon op 15 oktober 2024 12:36]

tunnelforce1 @procyon15 oktober 2024 13:10
Kritisch denken is niet voor iedereen weggelegd.

Sommigen vinden het wel ok om kinderen geslacht te laten veranderen maar alcohol drinken en seks met volwassenen mag pas op je 18de.

Waarom opeens die uitzondering voor veelal de meest psychisch onstabiele kinderen? Alsof meisjes niet beinvloed worden door dunne modellen kom op zeg.

Btw ben zelf ook lid van de lgbtq community en jij????
Grrrrrene @tunnelforce115 oktober 2024 14:22
Dat kinderen van geslacht veranderd terugkomen van school, zonder overleg met de ouders, is een leugen die Trump de wereld in helpt in een poging om zijn kiezers nog meer angst in te boezemen. Het slaat werkelijk nergens op en hij heeft het 9 van de 10 keer van social media. Keer op keer wordt het ontkracht, net als die "illegal aliens" die huisdieren van Amerikanen in Springfield zouden eten, wat berustte op een racistisch verhaal van een vrouw die haar kat of hond (weet niet meer wat) kwijt was en dacht dat die vast opgegeten was door die immigranten. Later kwam het dier weer thuis en was er dus niks aan de hand, maar de leugen was al onderdeel van de campagne van Trump.

Over kritisch denken gesproken :)

Let overigens maar op: hoe dichter we op de verkiezingen komen, hoe extremer Trump's leugens worden. Er zal een punt komen waarop zelfs zijn meest die-hard volgers denken "Nou, dat gaat toch wel een beetje ver". Dat hij maar weer mag verliezen en er een republikeinse kandidaat mag komen die wel gewoon gezond verstand heeft.

[Reactie gewijzigd door Grrrrrene op 15 oktober 2024 14:23]

curumir @tunnelforce116 oktober 2024 02:07
Wat heeft het wel of niet lid zijn van de lgbtq community te maken met kennis over transgenderproblematiek? Zelf heb ik meer vertrouwen in doktoren en wetenschappers die daadwerkelijk onderzoek hebben gedaan naar de groep waar het over gaat. En die zijn tot de conclusie gekomen dat bepaalde vormen van gendercare een groot positief effect hebben.

Doe toch ook niet alsof het hebben van seks of drinken dezelfde impact, of eenvoud van keuze is. Het is niet zo dat een 'onstabiel kind' naar een kliniek loopt en een als ander geslacht uitloopt. Daar zit een lang, medisch ondersteund traject aan vast.
ZpAz @procyon16 oktober 2024 13:25
Zijn eigen Twitter post.

https://twitter.com/elonmusk/status/1836267345926558022
Unless Trump is elected, America will fall to tyranny. Trump must win.
Over donaties. Misschien zei hij nee. Maar het is ja. (Shocker..)

FEC filing
https://docquery.fec.gov/...00879510/1829340/#SUMMARY (donaties)
https://docquery.fec.gov/.../C00879510/1829340/sa/ALL (donateur)

Nieuwsbericht

[Reactie gewijzigd door ZpAz op 16 oktober 2024 21:02]

tunnelforce1 @ZpAz15 oktober 2024 12:57
En waarom is dat dan een leugen ?

Het is algemeen bekend dat de democraten graag alle inwoners stemrecht willen geven ook als ze nog geen staatsburger zijn.

Dat is hier ook niet hoor...

Trouwens de 2020 verkiezingen in de US waren een aanfluiting...
Er was geeneens een stemgeheim omdat iedereen kon stemmen via mail... Hoe kun je dan ronselaars pakken? Niet..
vreakz @tunnelforce115 oktober 2024 13:13
En waar is het bewijs?
Grrrrrene @tunnelforce115 oktober 2024 14:30
Trouwens de 2020 verkiezingen in de US waren een aanfluiting...
Er was geeneens een stemgeheim omdat iedereen kon stemmen via mail...
Ik snap de relatie stemgeheim en vote by mail niet? In de VS kennen ze ook gewoon briefgeheim, is geregeld in hun Fourth Amendment van de grondwet:
No law of Congress can place in the hands of officials connected with the Postal Service any authority to invade the secrecy of letters and such sealed packages in the mail; and all regulations adopted as to mail matter of this kind must be in subordination to the great principle embodied in the fourth amendment of the Constitution.
Dus als jij je stembiljet netjes ingevuld in een envelop doet en die dicht likt, komt die gewoon net zo veilig aan in de stembus als wanneer je hem er zelf, dichtgevouwen, in zou gooien.
FalconerHG @tunnelforce115 oktober 2024 16:39
Joh, jezus, ik kan echt heel kwaad worden als ik zie dat ook Nederlanders (die alles met meer afstand kunnen bekijken) dit soort onzin ook verspreiden

https://apnews.com/articl...-immigration-032459547370

Lees je eerst eens in voordat je dit soort ondoordachte dingen roept.

*update* Je verhaal over onveilig stemmen per email is ook volledig verzonnen. Nul bewijs voor. Alle rechters hebben tot nu toe geoordeeld dat de Trump campagne loog over alle aantijgingen van fraude.
Ondertussen gerrymanderen de GOP politici er op los om alles zo positief mogelijk voor hen uit te laten vallen. Dat is pas fraude.

Triest, hoor, dat je zelf niet nadenkt.

[Reactie gewijzigd door FalconerHG op 15 oktober 2024 16:42]

possenier @procyon15 oktober 2024 12:03
Hij is er in geslaagd trump te doen zeggen dat hij fan is van elektrische auto's.
ongeacht hoe verwerpelijk trump is, iedere republikein die nu een tesla of andere elektrische auto koopt is weer iemand meer.

En is dat niet wat hij als CEO moet doen? zorgen dat hij meer auto's verkoopt?
hij past gewoon simpel Machiavelli toe. En hoe verwerpelijk dat ook mag zijn, het werkt gewoon.

Maar on topic, als je het aan een van de robots vroeg of ze hulp kregen van een mens hebben ze dat steeds bevestigd. Dus ik snap niet dat je kan zeggen dat dit niet geweten was. Ze hebben nooit gezegd dat dit niet zo is.

Je moet het event zien als wat het is. een blik op de toekomst.
procyon
@possenier15 oktober 2024 13:29
100% met je eens!
curumir @procyon16 oktober 2024 02:01
Dankzij de subsidies (> 3 miljard) van die democraten in Calilfornia is er überhaupt nog een Tesla. Musk is nooit democraat geweest, hij beweert in het midden te zitten maar is gewoon ver rechts van dat midden. En eigenlijk vooral bij z'n portemonnee en ego.
procyon
@curumir16 oktober 2024 07:20
De subsidies waren bedoeld om politieke doelen te ondersteunen en golden voor elke fabrikant die elektrische voertuigen produceerde en voor elke consument die EV's aanschafte. De toekenning hiervan was niet afhankelijk van de politieke voorkeur van de CEO.

Bijvoorbeeld, de subsidies die Tesla ontving voor de bouw van hun fabriek waren gebaseerd op het feit dat de vestiging in Californië aanzienlijke werkgelegenheid zou creëren, en niet op de politieke voorkeur van de CEO. Dit is een gangbare praktijk in diverse sectoren en is niet afhankelijk van de persoonlijke opvattingen van bedrijfsleiders.

Met andere woorden, elke autobouwer die voldoende duurzaam is, kwam in aanmerking voor subsidies, ongeacht de politieke overtuigingen van de CEO.
curumir @procyon17 oktober 2024 14:10
En dus? Feit blijft dat Musk daarvan profiteerde.
FalconerHG @mijsk197415 oktober 2024 16:36
Heb je onder een rots geleefd? Als je duikers die kinderen uit een ondergelopen grot proberen te redden pedofiel noemt op je miljoenen-groot Twitter account, dan vind ik dat behoorlijk verwerpelijk.

Deze man was lang mijn moderne held, maar het is echt een heel verwerpelijk persoon.
aval0ne @mijsk197415 oktober 2024 11:36
Laat ons 1 ding eruit pikken: hoe hij als vader omgaat met zijn kinderen
https://archive.ph/OUJVq
redbullzuiper @aval0ne15 oktober 2024 13:27
Ik heb het een beetje doorgenomen en lees het ook op een andere manier. Het lijkt voor mij een vader te zijn die zijn kind mist en iemand tegenkomt die niet meer lijkt op de zoon die hij ooit was. Ik lees het als een gebroken vaderhart.

Maar dat is mijn interpretatie. Misschien ben ik gewoon niet ‘woke’ genoeg.
IHVD @redbullzuiper15 oktober 2024 15:06
Iemand tegenkomt die niet meer lijkt op de zoon die zij* ooit was. Zij is nu een (trans)vrouw.

Als vader snap ik dat je teleurgesteld kan zijn of bent en dat je je kind mist, maar als je een goede vader bent steun je je eigen kinderen in hoe zij zich willen persifleren, zolang het maar geen gevaar voor hunzelf of hun omgeving veroorzaakt.

En dus niet je dochter pushen om een diepere stem op te zetten, minder vrouwelijke trekjes te vertonen en zich meer te gedragen als een man. (bron). Volgens Vivian haarzelf werd zij "gepest" door haar vader, dan mag zijn hart nog zo gebroken zijn, maar denk eens aan wat dit voor effect op zijn dochter heeft.

Dat is mijn interpretatie, maar ik ben misschien té 'woke' :).

Edit: @separhim en ik hadden hetzelfde idee.

[Reactie gewijzigd door IHVD op 15 oktober 2024 15:07]

separhim @redbullzuiper15 oktober 2024 13:51
Of misschien zou je naar zijn dochter zelf moeten luisteren, het lijkt me niet echt een gebroken vaderhart.
Vivian Jenna Wilson, the transgender daughter of Elon Musk, said Thursday in her first interview that he was an absent father who was cruel to her as a child for being queer and feminine.
Wilson said that Musk hadn’t been tricked and that, after initially having hesitated, he knew what he was doing when he agreed to her treatment, which required consent from her parents.
Musk hasn’t been a supportive father. She said he was rarely present in her life, leaving her and her siblings to be cared for by their mother or by nannies even though Musk had joint custody, and she said Musk berated her when he was present.

“He was cold,” she said. “He’s very quick to anger. He is uncaring and narcissistic.”
“He doesn’t know what I was like as a child because he quite simply wasn’t there,” she wrote. “And in the little time that he was I was relentlessly harassed for my femininity and queerness.”
redbullzuiper @separhim15 oktober 2024 18:54
Ja oke, maar dan wil ik ook graag het verhaal van de kant van de heer Musk horen, dit is wel heel eenzijdig zo.

Is niet eerlijk toch, om beschuldigingen te doen zonder het verhaal van beiden partijen te horen. Zou den wij ook niet fijn vinden.

Merk dat velen veelste snel een mening hebben, wat prima is. Maar dat er teveel zijn die ook hun eigen feiten hebben, wat niet kan uiteraard. Het is heel lastig om hier over mening te kunnen hebben. Ipv verwijtend te zijn kunnen we misschien beter onze mond houden.

Zowel u als ik kennen de heer Musk en zijn zoon niet. Laten we ons er maar buiten houden, dat is beter.

[Reactie gewijzigd door redbullzuiper op 15 oktober 2024 18:58]

Auredium @mijsk197415 oktober 2024 10:27
O, ik het wel onderbouwen hoor. Gene problemen mee. Recentelijk was er een interview tussen Trump en Elon op X. Daarin was Musk tegen vakbonden. Musk heeft meermaals mensen op staande voet ontslagen omdat ze niet akkoord gingen met absurde werkomstandigheden die hier in de EU niet eens zouden mogen. Hij verspreid opzettelijk nepnieuws en heeft bijvoorbeeld geïsinueerd dat hij het 'vreemd vond' dat er nog geen moordaanslagen waren geweest op Harris en Walz na een incident met Trump. Er zijn verschillende stukken naar buiten gekomen uit bijvoorbeeld vergaderingen in Twitter intern dat Elon niet bepaald een stabiel iemand was. De push voor Hyperloop bijvoorbeeld om subsidie voor hogesnelheidstreinen in de VS te voorkomen omdat die zouden concurreren met auto's(zoals zijn Tesla's).
Dit is slechts het puntje van de ijsberg. Als het erop aan komt is Elon net zo'n 'zakenman' als Trump.

[Reactie gewijzigd door Auredium op 15 oktober 2024 10:48]

Aldy @Auredium15 oktober 2024 16:15
Ik las het ook en om de waarheid te zeggen ben ik het met je eens. Maar schrijf er voortaan bij "ik vind" en dan ben je van het gezeur af.
Mamoulian @Auredium15 oktober 2024 11:22
Tesla doet het nog steeds goed, zelfs de Cybertruck is de derde beste verkopende EV op de Amerikaanse markt, na model Y en 3. En Tesla maakt goede wagens (spreek van ondervinding). Het marktaandeel van Tesla loopt in Europa een paar procenten terug maar vergeet niet dat vele Europese autoconstructeurs in de problemen raken door de strenge EU regelgeving (en dat ze hun EV ambities terugschroeven).
Elon's persoonlijkheid betreft is wat mij betreft een non-issue. Hij werd de hemel in geprezen toen hij nog een Democraat was en nu hij het geweer van schouder wisselt wordt hij in de media afgeschilderd als de baarlijke duivel. Politiek zal altijd politiek blijven en de waarheid ligt altijd ergens in het midden. Uiteindelijk heeft het weinig neerslag op zijn bedrijven zelf.
Grrrrrene @Mamoulian15 oktober 2024 14:19
Ik heb het idee dat je wat dingen door elkaar haalt. Musk werd wellicht de hemel in geprezen toen hij nog democraat was, omdat hij goede resultaten boekte met Tesla (hij maakte de EV sexy) en SpaceX (die doen gewoon heel baanbrekende zaken). Dat had allemaal he-le-maal niks te maken met het zijn van democraat of republikein.

Niettemin was het een rare kerel in de omgang en daar had zijn politieke voorkeur destijds niet eens echt iets mee te maken. Ik heb dan ook niet het idee dat hij met zijn move naar rechts ineens anders wordt beoordeeld op zijn (zakelijke) prestaties, hoewel het voor mij wel een extra negatief punt is dat hij zich zo met een aspirant dictator als Trump inlaat.

Iemand kan een enorme eikel zijn en ook goede prestaties leveren. Ik heb zo'n collega gehad: you can't work with him, you can't work without him...Zo iemand prijs je om zijn prestaties op werk, maar op een personeelsfeestje ga je wel even met een ander praten.
curumir @tunnelforce116 oktober 2024 02:27
Niet meer dan dat hij mensen meesleurt in zijn extreme tweets, of de nog extremere tweets waar hij positief op reageert.
Cheefgreenleaf @kaasboer0915 oktober 2024 03:08
Ze pretenderen niet eens meer voor te liggen.
Wat een ouderwetse meuk, en dan ook nog eens van afstand bestuurd.
Loopt ook als een inteelt hond met heup problematiek..

Dit is een grote grap toch? Elon Musk hangt nu al zo lang de trol uit dat hij het zelf ook niet meer zo goed weet of ie wel of niet serieus is.

Enfin, het bekende Boston Dynamics en een succesvolle startup waar ik de naam van kwijt ben.
Volledig zelfbestuurde robots/androids die alleen nog hoeven te 'trainen'.

En ook daadwerkelijk als een robot praten, hoewel Samuel L Jackson als stem ook wel gaaf zou zijn.
JackJack @Cheefgreenleaf15 oktober 2024 08:07
Mee eens. Musk is een grote con artist die volledig van het padje af is.
Pronken met het werk van een ander, das alles wat ie goed kan. |:(
Snap niet dat deze gozer nog serieus genomen wordt.
consenso @JackJack15 oktober 2024 08:19
Misschien toch eens even de recente verwezenlijkingen van Space X erop naslaan dan 8)7 .

Het staaltje engineering dat hij daar aan het neerzetten is, is ongezien.

[Reactie gewijzigd door consenso op 15 oktober 2024 08:20]

matty___ @consenso15 oktober 2024 08:37
Toch knap dat ze dat kunnen ondanks Musk. Want laten we eerlijk zijn die gast oppert een vaag idee en het is gelukt te maken. Kijk je naar de CT dan is dat gewoon gefaald.
Yggdrasil @matty___15 oktober 2024 12:33
Toch is hij aardig dicht betrokken bij SpaceX en weet hij veel van de technische uitdagingen daar. Een "vaag idee opperen" is denk ik te kort door de bocht. Hij wist donders goed hoe moeilijk dit was, maar is niet bang voor risico's. Waar Nasa met de ontzettend dure SLS probeert alles ineens goed te doen en daardoor vrijwel geen risico durft te nemen heeft de iteratieve werkwijze van SpaceX hen geen windeieren gelegd. De kosten per poging zijn relatief laag en (afgezien van het hoongelach van sommigen) zijn er weinig nadelen aan herhaaldelijk testen.
RielN @matty___15 oktober 2024 13:01
De CT is helemaal niet gefaald.

https://www-businessinsid...%20according%20to%20S%26P.
matty___ @RielN15 oktober 2024 15:18
misschien niet qua aantallen maar kwaliteit is toch om te huilen
n4m3l355 @consenso15 oktober 2024 08:43
Het probleem zit erin bij Musk dat hij nu al 10 jaar beloofd dat autopilot gaat gebeuren maar dat we eigenlijk nog helemaal niks zien. En je mag jezelf afvragen hoe kan autopilot gebeuren met onderhand tech dat deels een decennium oud is en bij nieuwe auto's zijn er keuzes gemaakt die technisch gezien ook niet optimaal zijn. Tegelijkertijd zien we wereldwijd dat de concurrentie onderhand Tesla ver voorbij is, zowel qua auto pilot maar ook qua techniek in de brede zin. Een tesla is niet meer bijzonder, ze zijn niet meer de veiligste op de weg, hun lane assist functioneerd matigjes op z'n best, honderden ongelukken inclusief een aantal doden zijn te wijten aan hun product.

Uiteindelijk is Tesla een auto bedrijf, zoiets als Hyundai maar dan wel 90% overgewaardeert. En driemaal raden wie het meeste pijn heeft als Tesla een realistische valuatie krijgt. Heden ten dagen lijkt Tesla niet meer dan een Pump en Dump, zo'n beetje hetzelfde als Logan met z'n Crypto maar dan op een grotere schaal.

De tech blijft tegenvallen, de auto's zijn teleurstellend maar Musk blijft pumpen tot aan oplichting aan toe zoals we nu weer zien.
RielN @n4m3l35515 oktober 2024 13:02
De tech is bovengemiddeld en de autos zijn zeer goed. Ik rijd de tweede model 3 en heb een autotechnische achtergrond. Ik weet echt wel waar ik het over heb. En haha, andere merken lopen écht niet voor. Laat staan dat het hun eigen tech is. Het meeste is ingekocht bij Bosch e.a.

Je statistieken zijn overigens compleet uit context.

[Reactie gewijzigd door RielN op 15 oktober 2024 13:04]

tunnelforce1 @n4m3l35515 oktober 2024 13:27
Waarom is tesla model 3 en y dan zoveel zuiniger dan anderen?

En ga nou niet vergelijken met autos met minder accu want dan moet je laadverlies erbij op tellen....
JackJack @consenso15 oktober 2024 08:23
1. Space X is geen Tesla.
2. Dat werk heeft hijzelf niet gedaan maar de medewerkers van Space X. Hijzelf doet alleen een beetje roeptoeteren langs de zijlijn.
PS: Sorry hoor dat ik je afgod afkraak! :+
consenso @JackJack15 oktober 2024 08:35
Ik vind het geen logische redenering wanneer je het "falen" van Tesla toerekenbaar acht aan Musk, dit terwijl het "succes" van SpaceX dan niet toerekenbaar zou zijn.

Zonder Musk was er geen SpaceX, en al zeker niet gelet op het begin van SpaceX.

Musk, Jenson, Bezos, ... zijn absoluut geen goden maar tonen een ondernemerschap waar wij in Europa (mede in het licht van onze regelgeving en cultuur) alleen maar van kunnen dromen en dat hard gemist wordt m.i.

Wanneer wij in Europa een goed idee vernemen, regelen we het nog voor er enig succes geboekt is.
Pannekoek17 @consenso15 oktober 2024 09:04
Eens dat we in de EU op gebied van innovatie wat achterlopen, maar om nou te zeggen dat we ondernemers als Musk en Bezos hier ook willen hebben (Jenson ken ik niet)... Nee dank je! De (schamele) voordelen wegen niet op tegen de nadelen. Het wordt overigens ook eens tijd dat we het leven niet als sprint gaan zien wie het snelst de upper hand krijgt, maar als marathon voor leefbaarheid op de lange termijn, maar dat is weer een andere discussie.

Die gasten werken vooral om zichzelf te verrijken, houden er nogal vreemde wereldbeelden op na, buiten mensen genadeloos uit en deinzen er ook niet voor terug om mensen met een andere mening uit te sluiten of zwart te maken (vooral Musk in dit laatste geval).

[Reactie gewijzigd door Pannekoek17 op 15 oktober 2024 09:04]

emeralda @Pannekoek1715 oktober 2024 09:31
Dat past ook niet in de Nederlandse cultuur.
Iedereen die op een podium gaat staan en schreeuwt hoe geweldig hij/zij is wordt collectief afgemaakt.

Gewoon normaal doen.
consenso @Pannekoek1715 oktober 2024 09:56
Jenson Huang van Nvidia ken je vast wel ;) .

De sprint inzake de ruimtevaart is m.i. net noodzakelijk om leefbaarheid op aarde te garanderen. Dit na nagenoeg 50 jaar semi stilstand.

De technologische ontwikkelingen die gepaard gaan met het oplossen van de problemen die men tegenkomt in het kader van ruimtevaartprogramma's komen enkel maar ten goede aan onze mogelijkheden hier op aarde om onze problemen op te lossen.

Dit onafgezien van de mogelijkheden op termijn om schadelijke activteiten te exporteren naar andere hemellichamen.
tunnelforce1 @Pannekoek1715 oktober 2024 13:15
Ja hoor google en bloomberg buiten mensen uit die hebben nagenoeg dezelfde soort contracten.

Jullie staren je blind op Musk..

En dan zie de rest van de wereld niet.
Tintel @consenso15 oktober 2024 09:09
Mee eens dat je niet alleen falen kan toewijzen aan de CEO, dan dus ook succes.

Maar dat ondernemerschap waar jij naar verwijst is niets meer dan een gevolg van enorme diepe zakken.
consenso @Tintel15 oktober 2024 10:00
Wat is trouwens verkeerd aan het hebben van "enorm diepe zakken", zeker wanneer deze het gevolg zijn van risico's en initiatieven die je zelf succesvol hebt genomen.

Musk, om hem dan weer te benoemen, heeft zijn diepe zakken geheel zelf gemaakt (Paypall enz...) door goed ondernemerschap. Je oorzaak en gevolg dien je volgens mij om te keren.
Tintel @consenso15 oktober 2024 10:48
Die diepe zakken zijn een gevolg van hyperkapitalisme. En meneer Musk is echt niet op een heel fijne manier aan zijn startkapitaal gekomen (vind ik).
heeft zijn diepe zakken geheel zelf gemaakt
Nee, samen met anderen en het is nog maar de vraag of zijn familie kapitaal niet daarbij heeft geholpen.

Let wel: geld maakt geld. Dat weten we al lang. Echter zit er een foutje in deze transitie; een klein beetje geld maakt geen geld maar verwaterd vaak. Groot geld maakt wel veel geld.
Natuurlijk zijn er uitzonderingen - maar ik denk niet dat Musk zo'n uitzondering is.
Yggdrasil @Tintel15 oktober 2024 10:30
Dat is te kort door de bocht. Het succes van Tesla en SpaceX laten zien dat Musk wel degelijk ondernemerskwaliteiten heeft. Beiden maken winst ondanks dat ze opereren in een competitieve markt en veel innovatiekosten hebben gehad.

Natuurlijk helpt het om met een startkapitaal te beginnen, maar er zijn zat techbedrijven die dat hebben verbrast en niks kunnen laten zien.
Collaborator @Yggdrasil15 oktober 2024 11:01
De grootste ondernemerskwaliteit is psychopatie. Als je enkel om jezelf geeft, kom je heel ver in deze wereld. Een geweten is een nadeel op dat niveau.
1Mark @consenso15 oktober 2024 11:30
Musk is goed in geld regelen voor zijn engineers door grootse verhalen en beloften.
En wat blijkt: engineers met veel geld en tijd kunnen ook serieus gave zaken bouwen.

Dat betekent niet dat Musk een goede engineer is. Het lijkt erop dat hij een nerd is die fan is van Asimov met mooie grootse dromen. Maar het lijkt er tegelijkertijd ook op dat hij moraal gezien veel beperkingen heeft. Ik zou hem niet als baas, buurman of politicus in de buurt willen hebben.

Maar dat een dictator engineers kan enablen is wel een bekende case: Augustus, Jobs, Musk, Newton..
mijsk1974 @JackJack15 oktober 2024 10:26
Een beetje roeptoeteren langs de zijlijn. Waar koop ik zo'n toeter?
Je maakt hetzelfde verwijt als wat Steve Jobs kreeg (op een erg leuke manier verwoord door Bill Burr overigens). Steve die Apple twee keer van de ondergang redde en wiens visie niet alleen de basis vormde voor de meest innovatieve periodes van de organisatie maar een bedrijf ook in staat stelde om inmiddels een 13 jaar lang al zijn toen innovatieve visie uit te melken met een steeds duurder wordende iteratie van zijn gedachtekindje zonder dat datzelfde bedrijf nog in staat lijkt om tot nieuwe ideeën te komen gelijk aan de innovatieve slagkracht van Steve. Kijken we naar Elon dan zien we iemand die zoveel visie heeft dat hij meerdere bedrijven heeft opgestart of bij betrokken is die allemaal verwezenlijken wat hij bedenkt en daarmee vaak de eerste en nog vaker de meest innovatieve en praktisch uitvoerbare producten weet te realiseren. We vergeten maar even de Cybertruck voor het gemak maar hey, als jij vindt dat hij toch maar langs de zijlijn staat is hij daar eigenlijk dus ook niet verantwoordelijk voor.
Roeptoeteren.
Je zal jezelf bedoelen droeftoeter.
PCG2020 @JackJack15 oktober 2024 15:26
Nieuwe naam voor die robot: de Tesla Floptimusk ;)
mphilipp @JackJack15 oktober 2024 10:21
Dat werk heeft hijzelf niet gedaan maar de medewerkers van Space X. Hijzelf doet alleen een beetje roeptoeteren langs de zijlijn.
Dan heb je toch niet goed opgelet. Musk doet bij SpaceX alles behalve roeptoeteren vanaf de zijlijn. Uiteraard heeft ie mensen om zich heen en specialisten voor van alles en nog wat. Maar hij weet wel degelijkl waar ie over praat en leidt het ontwerpproces. Wat niet wil zeggen dat hij alles zelf doet, maar hij weet genoeg van de materie om zinvolle dingen te kunnen roepen en richting te geven aan het ontwerp.

Dat het op persoonlijk nivo een naar mannetje is, wil niet zeggen dat je 'm niet kunt bewonderen om hetgeen hij bereikt heeft. Want ook al doet hij niet ALLES zelf, hij heeft wel de juiste mensen bij elkaar gebracht, bepaalde doelen gesteld, iedereen enthousiast gemaakt en er op die manier voor gezorgd dat de doelen gehaald worden (in Elon--time, dat dan weer wel). Andere raketfabrikanten stonden zelfs een paar maanden geleden nog schamper te doen over de plannen van SpaceX. Dus ja...naar mannetje misschien, maar wel een enorme enabler.
1Mark @mphilipp15 oktober 2024 11:44
leidt het ontwerpproces? daar geloof ik echt absoluut geen ene bal van.

hij speelt veel games, kijkt veel series, post veel op X, is niet veel thuis, 'leidt' 3 mega bedrijven, heeft veel kinderen en heeft nu politieke ambities.

ik kan me niet voorstellen dat hij meer dan 4 uur per week in die fabriek is.
mphilipp @1Mark15 oktober 2024 12:22
Omdat jij je het niet kunt voorstellen, roept ie maar wat.... Mooie redenatie.

Als je de interviews/rondleidingen die Elon met Tim Dodd (Everyday Astronaut op Youtube) bekijkt, krijg je wel een andere indruk. Blijkbaar reageer je uit een onderbuikgevoel omdat je het een naar mannetje vindt. Persoonlijk denk ik ook dat ie het niet zo op een rijtje heeft. Maar hij heeft wel degelijk verstand van rakettechnologie.
DeFeCt @mphilipp15 oktober 2024 11:03
Een enorme enabler op specifieke gebieden dan toch, als je zijn digitale diarree op X van de laatste tijd volgt dan kun je toch niet anders dan vaststellen dat het alles behalve een enabler is. Samen met Trump is hij hard bezig om de polarisatie in Amerika tot ongekende hoogte te stuwen.
Thermometer @kaasboer0915 oktober 2024 12:54
Waar zie je in je gelinkte artikel dat er een bestuurder op de achterbank zat met een afstandsbediening? Gebruik van 3D mapping voor het systeem (dat uiteindelijk niet gebruikt gaat worden in consumenten software) is wel iets anders namelijk.
Black_Diamond768 @kaasboer0916 oktober 2024 09:46
zat schijnbaar op de achterbank.
schijnbaar is niet bevestigd in mijn ogen.

heeft dit ook niet te maken met verzekering?
zolang dit wettelijk niet in orde is zal er altijd een mens aanwezig moeten zijn die aansprakelijk wordt gesteld voor het voertuig en het verloop ervan?
Verwijderd 14 oktober 2024 21:00
Tjah, maakt het uit? Als zo'n robot, net zoals Spot en Atlas op afstand ingezet kunnen worden op plekken waar het niet veilig is voor mensen om te komen, is zo'n robot natuurlijk een geweldige uitkomst. Ook al wordt deze door mensen vanaf afstand bestuurd.

Aan de andere kant: de weg naar volledig autonoom is in ieder geval in aanbouw en de fundamenten liggen:
  • Geavanceerde robotics
  • Realistische (of in ieder geval goed op weg) interactie hoe mensen ook met elkaar spreken
  • Spot kan autonoom bewegen, humanoid robots binnenkort ook wel
Ik vergeet gerust heel veel, maar dit is al een enorm indrukwekkende showcase.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 14 oktober 2024 21:00]

RVervuurt @Verwijderd14 oktober 2024 21:11
Het probleem ligt ‘m in het feit dat er geclaimd werd dat de robots helemaal zelfstandig en autonoom waren, maar uiteindelijk is het allemaal weer nep en zitten er achter de schermen mensen de stem in te spreken en misschien zelfs wel te besturen.

Het probleem is dat er gewoon weer gelogen wordt door Tesla/Musk, terwijl wat ze al wel hebben ook echt gewoon indrukwekkende tech is.
Skit3000 @RVervuurt14 oktober 2024 21:17
Boston Dynamics stuurt al jaren filmpjes de wereld in waarbij de robot allerlei dingen laat zien, maar waar tientallen tot honderden takes en scripts aan vooraf gingen zonder dat er groots bij te vermelden. Je kunt het dus zien als een presentatie van de fysieke capaciteiten met daarboven een laagje "wat mogelijk kan in de toekomst". Zolang ze niemand nog een robot verkopen, maakt het ook helemaal niet uit of alles wel of niet echt is (want er wordt niemand benadeeld).
bilgy_no1
@Skit300014 oktober 2024 22:41
Wat Musk probeert te 'verkopen' met dit soort demo's is de waarde van het aandeel Tesla.

Een paar jaar geleden maakten was er ophef over het bedrijf Nikola. Die toonden een filmpje van wat een rijdende (dus werkende) truck leek. Bleek echter een mock-up te zijn die van een heuvel werd afgeduwd. De founder van dat bedrijf zit nu overigens in de gevangenis wegens misleiding.

De Tesla community maakte daar toen gehakt van. Maar in hoeverre is dit anders... Een robot doen voorkomen alsof hij op basis van AI gesprekken voert, maar waar blijkbaar een mens op afstand het gesprek voert.
catfish @bilgy_no115 oktober 2024 00:11
In de VS is "fake it till you make it" veel meer ingeburgerd dan in Europa (en zeker in Japan).
emeralda @catfish15 oktober 2024 09:37
Liegen tegen aandeelhouders is daar ook strafbaar. Zoals die Elizabeth Holmes van Theranos.

Maar Tesla zal wel goede advocaten hebben die de randjes opzoeken.
jdh009 FP ProMod @Skit300014 oktober 2024 21:33
Ehm? Je volgt ze zo te horen dus helemaal niet. De filmpjes met gelukte moves gaan inderdaad vaak viral, echter delen ze ook gewoon bloopers en behind the scenes beelden, hoe bepaalde dingen werken en hoe ze trainingen uitvoeren.

Waarbij Spot al reeds een werkend product is die reeds in vele branches wordt ingezet. Voor het inmeten van gevaarlijke terreinen met lidar is die bijvoorbeeld super handig.
SpoekGTi @jdh00914 oktober 2024 22:57
Maar ook Spot is voorgeprogrammeerd voor dat soort doeleinden. Het kan autonoom werken zolang het script maar loopt
Skit3000 @jdh00915 oktober 2024 10:25
Daarom noemde ik Atlas en niet Spot.
Nephalem82 @Skit300014 oktober 2024 21:37
Onzin. De blooper delen ze wel degelijk
Stijnvi @Skit300014 oktober 2024 22:29
Boston Dynamics verkoopt hun Spot robot al een aantal jaar, en levert ook gewoon aan het leger. Dat is dus niet alleen maar "wat mogelijk kan in de toekomst". Sowieso zijn alle filmpjes van Boston Dynamics wel echt, ook als zijn er misschien meerdere takes aan voorafgegaan. Elon heeft nog geen werkende Teslabot gepresenteerd.
Skit3000 @Stijnvi15 oktober 2024 10:25
Ik noemde specifiek Atlas en niet Spot.
J_van_Ekris @Skit300015 oktober 2024 00:55
De "behind de scenes" video's zijn wat dit juist indrukwekkend maakt: ze laten haarfijn zien dat er vaak geen statisch script gebruikt wordt maar dat veel gedrag al autonome reacties zijn op de omgeving. Dus de route door het parcour (welke obstakels) is bepaald, maar hoe de balans houden etc, juist niet.
renecl @RVervuurt14 oktober 2024 21:48
Dat is nergens geclaimed, er werd ook nergens gezegd dat de bots volledig autonoom waren. Sommigen namen dat aan, en zijn ineens teleurgesteld...

De visie van Musk is dan weer duidelijker, dat de bots over 2 jaar alles zouden moeten kunnen doen in het huishouden e.d. Was suggereerd dat er geen mensen meer achter zitten ;-)
Richh
@RVervuurt14 oktober 2024 23:10
Het probleem is dat er gewoon weer gelogen wordt door Tesla/Musk
In het artikel staat letterlijk: "Het bedrijf beweerde ook niet expliciet dat Optimus volledig door AI aangedreven werd."
WillySis
@RVervuurt14 oktober 2024 23:53
De claim dat de robots volledig zelfstandig opereren heb ik niet gezien. Er is wel een duidelijke suggestie die je moet laten denken dat de robots volledig zelfstandig opereren, maar het wordt nergens daadwerkelijk gezegd of vermeld. Alleen dat ze taken "uiteindelijk" zelfstandig kunnen uitvoeren.
Timmmeeehhh @RVervuurt14 oktober 2024 21:16
Bron? Dat is helemaal niet geclaimed namelijk, ze hebben er voor zover ik weet geen uitspraken over gedaan.

edit: typo

[Reactie gewijzigd door Timmmeeehhh op 14 oktober 2024 21:37]

RVervuurt @Timmmeeehhh14 oktober 2024 21:20
Dat is wat ik lees als ik (kritische) berichten lees over het event, ik heb het zelf niet gezien of gevolgd omdat ik Musk en z’n leugens en valse beloftes zo zat ben, om nog maar niet te beginnen over Musk als persoon.
Mitchelllll @RVervuurt14 oktober 2024 22:57
Je hoeft geen koffie bij hem te drinken hè.
Jetser @RVervuurt14 oktober 2024 21:37
Doe dan ook geen aannames als je het niet zelf gezien hebt. Jouw mening over Musk doet namelijk niets ter zake.

Er is niet geclaimd dat ze volledig autonoom waren. (In ieder geval niet in de livestream van het evenement). Dat de halve wereld elkaar napapagaait heeft voor een groot deel te maken met dezelfde reden als jouw eerste statement.
Abletonlive @Jetser15 oktober 2024 07:43
Op die manier blijven we bezig, jouw mening over zijn mening over Musk doet namelijk niets ter zake.

Als je daadwerkelijk niet ziet, hoe Musk zijn leugens de aandeelprijs van Tesla al jarenlang artificieel hoog houd, wat er voor zorgt dat hij op andere plekken kapitaal te besteden heeft, dan ben je vrij blind in relatie tot feiten. Mensen zijn voor veel minder, jarenlang de bak ingegaan.
Jetser @Abletonlive15 oktober 2024 08:57
Niet echt relevante discussie, maar waar zie jij in mijn bericht mijn mening over Musk? Ook een aanname.
Abletonlive @Jetser15 oktober 2024 10:56
Ontzettend relevante discussie, het gaat over leugens en valse beloftes.

Daarnaast, lees mijn bericht aub nog een keer. Ik serveer jouw eigen opmerking aan je terug. Ik zal hem uitleggen.

Jij geeft aan dat @RVervuurt zijn mening over Musk er niet toe doet, waarop ik aangeef, dat jouw mening OVER zijn mening er niet toe doet.

Oftewel, waarom is jouw mening over zijn mening dan relevanter dan zijn mening?
Jetser @Abletonlive15 oktober 2024 11:19
Ik had inderdaad niet helemaal goed gelezen, het “over zijn mening” stukje over het hoofd gezien… Niet dat dat er veel toe doet. Zijn mening over Musk doet niet ter zake omdat dat duidelijk afbreuk doet aan de kwaliteit van zijn opmerking, die is namelijk gebaseerd op aannames die hij gelezen heeft op internet in plaats van gebaseerd op de bron.

Ik geef dus geen “mening” over zijn mening, alleen geef aan dat die mening de discussie onzuiver maakt. Het zou mooi zijn als de vooroordelen eens wat minder de boventoon voeren. Het is wat dat betreft inderdaad jammer dat Musk zich zo politiek uitlaat, ik zou ook liever hebben dat hij dat niet doet.
Abletonlive @Jetser15 oktober 2024 11:29
Tsja, jij noemt het aannames, wellicht omdat je zelf alleen de Tesla events kijkt, en Musk op zijn woord gelooft.

Los van zijn politieke uitingen, heeft hij dermate veel gelogen over de staat van FSD (zou in 2017 al operationeel zijn), dé reden waarom de aandeelprijs zo hoog, en de reden is waarom hij toegang tot zoveel kapitaal heeft gehad, dat noemt men marktmanipulatie. Hoe hij er mee weggekomen is tot nu toe is mij een raadsel, maar het ziet er naar uit alsof de gebakken lucht langzaam aan het afkoelen is.

Ik gooi de volgende vraag er ook altijd uit, uit interesse waar jouw perspectief vandaan komt, heb je toevallig aandelen in Tesla?
Jetser @Abletonlive15 oktober 2024 12:16
Nee ik heb geen aandelen. Ik vind het een interessant bedrijf en ik hou van onconventionaliteit. De 13 in een dozijn bedrijven en dito CEO’s zijn er genoeg. Het klopt dat hij te optimistisch is, dat is ook alom bekend. Het zijn ook nooit harde beloftes geweest, dat is wellicht de reden voor hoe jij het noemt “dat hij er mee weggekomen” is. Hij heeft overigens al eens toegegeven dat het een ingewikkelder probleem bleek dan initieel gedacht.
Je neemt overigens weer iets aan, dat ik m op zn woord geloof. Ik denk niet dat ik uberhaupt iemand op zn woord geloof. Wat ik alleen belangrijk vind, is beoordelen op basis van de bron, en niet op reviews van die bron. Dus ik kijk naar een interview met Musk en baseer daar mn mening op, nieuwsartikelen over dat interview interesseren me niets. Zo heb ik bijv geen mening over George Soros, iemand die Musk vaak veroordeelt. Ik heb die man uberhaupt nog nooit horen praten; ik heb dus geen idee wat ik ervan moet vinden. Als je blind aanneemt dat hij dus slecht is hoor je bij de pro-Musk cult. Als je alleen je mening baseert op de negatieve mening van anderen en dat dan weer tentoonspreid hoor je bij de anti-Musk cult. De een is niet beter dan de ander.
Abletonlive @Jetser15 oktober 2024 14:41
Ik vind het erg lastig om je serieus te nemen als je beweert op basis van zijn interviews een positieve mening te baseren. Met enige mensenkennis, zie je dat hij ontzettend incapabel, kinderachtig, wanhopig en niet in staat is om enige verantwoordelijkheid te nemen voor eigen acties, of uberhaupt in staat is te conceptualiseren dat hij fouten kan maken, of wat de gevolgen zijn van zijn eigen acties.

Interviews:
- New York Times
YouTube: Elon Musk on Advertisers, Trust and the “Wild Storm” in His Mind | D...

- Don Lemon: (Had een contract met Musk/Twitter getekend om zijn show daar te gaan doen, maar Musk heeft het contract verbroken de dag erna omdattie vond dat de interviewer te kritisch was)
YouTube: Elon Musk on Racism, Bailing Out Trump, Hate Speech, and More - The ...

Dit zijn écht, geen vijandige interviews, krijgt ongelofelijke softball questions op de meest vriendelijke manier gebracht, en komt er zó ontzettend slecht uit. Ik zie graag (recente) interviews waarom je de behoefte voelt om hem te verdedigen of bijzonder vind. Ik ben met je eens dat het onconventioneel is, maar on the nose stupiditeit als CEO van zulke grote bedrijven is toch stupide?

YouTube: Elon Musk at Trump rally in Butler, PA: FULL SPEECH
Of kijk zijn toespraak op de recente rally van Trump, waarin hij beweert dat Trump de free speech candidate is, en de enige is die democratie en free speech kan redden, terwijl ze allebei alles willen censureren wat hen niet aanstaat, en Musk daadwerkelijk die mogelijkheid heeft via Twitter, en vanaf het begin af aan al journalisten censureert die hem niet aanstaan of negatieve artikelen over hem schrijven. je bent wel met me eens dat dat per definitie anti vrijheid van meningsuiting is toch?


Ik neem daarnaast echt helemaal niks blind aan, en volg deze mafklapper al jaren. Kortom, de symmetrie die je probeert te bewerkstelligen met:
De een is niet beter dan de ander.
Is simpelweg gewoon niet accuraat, en komt, denk ik (aanname), voornamelijk voort uit het niet genoeg geïnformeerd te hebben naar de werkelijkheid rondom Musk en zijn handelen in algemene zin.

[Reactie gewijzigd door Abletonlive op 15 oktober 2024 14:45]

Abletonlive @tunnelforce116 oktober 2024 14:05
Dat is echt niet het krachtige argument dat je denkt dat 't is. Het is een right wing Fox News talking point, zonder enige intellectuele basis. Het is ook gelijk het enige moment, waarop de mensen die dat argument naar voren brengen, iets geven om 'het democratische proces' van de voorverkiezingen. Want, als je dat naar voren brengt, zou je je ook zo druk moeten maken om Trump, die zonder voorverkiezing de kandidaat van de republikeinen is geworden, en die gelijke standaard lijkt je niet echt te boeien. Want als dat je wel zou kunnen boeien, zou het argument per definitie invalide zijn, aangezien beide partijen het dan doen, en je het niet één van de twee partijen kan aanrekenen (of allebei natuurlijk, maakt effectief geen verschil in verontwaardiging van één partij ten opzichte van de ander)

Daar komt bij kijken, dat Kamala erg weinig mandaat kreeg op het moment dat Joe Biden de zogeheten incumbent candidate was. Ik daag je uit in het verleden van de Amerikaanse verkiezingen, te zoeken naar een vergelijkbare situatie waarin de VP een hoog mandaat in de voorverkiezingen kreeg, ten opzichte van de incumbent candidate.

Oftewel, verontwaardiging om niks, opgejaagd door rechts conservatieve pundits.
Tweakert2020 @RVervuurt14 oktober 2024 21:34
Jij kent hem persoonlijk?
ZpAz @Tweakert202014 oktober 2024 23:36
Je hoeft hem niet persoonlijk te kennen om hem als persoon niet te mogen. Zijn acties en Twitter uitkramingen spreken voor zich.
Tweakert2020 @ZpAz15 oktober 2024 06:05
Een mening vormen over hoe iemand privé is op basis van tweets en acties?
Honytawk @Tweakert202015 oktober 2024 06:18
Een mening gebaseerd op zijn acties en uitspraken is exact hoe je iemand beoordeeld.
maartend @Tweakert202015 oktober 2024 07:24
Nee, niet hoe iemand prive is. Dat wordt ook niet gesteld. Maar als persoon. En dat baseer je op basis van iemands acties en gedragingen.

Zo hoef ik Hitler en Trump en Baudet ook niet als persoon in mijn leven. Puur op basis van wat ik zie dat ze doen
Abletonlive @maartend15 oktober 2024 07:40
Maak dat de cult of personality maar wijs...
Abletonlive @Massive Mark15 oktober 2024 11:05
Tja, als beide Hitleriaanse uitspraken doen, dan is die vergelijking zo gek nog niet. Het verschil is, op basis van de gebruikte retoriek, slechts een verschil in hoeveelheid geconcentreerde macht van de individuen.

Als je daadwerkelijk denkt dat "negatieve sentimenten" richting Trump of Baudet blinde haat zijn, tja, dan is het lastig je van gedachte te laten veranderen.

Nu is mijn vraag, hoeveel volg je Amerikaanse politiek/uitingen van Trump?
Guus Graspop @Abletonlive15 oktober 2024 14:46
Dat is wel gek. Als je enig historisch besef hebt maak je die vergelijking helemaal niet, het feit dat je over "uitspraken" begint zegt genoeg. Die mensen vergelijken met Hitler grenst eerder aan blinde haat dan aan negatieve sentimenten en mensen met een blinde haat kun je idd lastig van gedachte doen veranderen.
Abletonlive @Guus Graspop15 oktober 2024 14:51
https://wisconsinexaminer...ood-or-our-country-meant/

https://www.reuters.com/w...g-migrants-us-2024-10-07/

https://www.theguardian.c...mp-crime-the-purge-speech

https://edition.cnn.com/2...n-election-day/index.html

Als je daadwerkelijk historisch besef hebt, en kennis van hoe nazi Duitsland nazi Duitsland geworden is, dan herken je dit soort uitspraken, herken je het afbreken van vertrouwen in instituties, herken je de dehumanisering van andere bevolkingsgroepen, herken je het actief ondermijnen van de wetenschappen.

Ik hoop dat je de ironie inziet van je eigen opmerking.
Guus Graspop @Abletonlive15 oktober 2024 16:53
Gelukkig kunnen we Baudet er buiten houden

Je hoeft mij niks te vertellen over Nazi Duitsland of hoe die tot stand is gekomen, daar had ik 2 opa's voor. Jouw fixatie op "uitspraken" geeft aan dat je geen besef hebt van de huidige politieke stromingen, achterban, geopolitiek of zijn verschillen tussen toen en nu. Het is nogal simplistich en erg kinderlijk om zulke paralellen te trekken gebaseerd op een paar uitspraken en al het andere te negeren. Je verdere holle praat, net als Trump trouwens, over het afbreken van vertrouwen in instituties en wetenschappen is niks zeggend zonder concreet te worden.

Als je dan toch de Hitler kaart wil trekken richting Trump, gebruik dan de juiste voorbeelden, ze zijn er namelijk wel.
Abletonlive @Guus Graspop16 oktober 2024 14:12
Mijn oma van m'n moeders kant heeft ook gewoon ondergedoken gezeten, geloof me, ik heb er genoeg van meegekregen. Maar blijkbaar heb jij er echt geen kennis van, als je dit soort duidelijke signalen als nietszeggend afdoet. Wellicht moet je je eens verdiepen in hoe de Weimar republiek laks en veel te laf omging met het opkomende nazi gedachte goed, en hoe, grotendeels mede daardoor, het nazi gedachtegoed dominant werd. Lees aub een boek.

Het feit dat je deze uitspraken wilt bagatelliseren, om vervolgens mij te beschuldigen van holle praat, betekent dat je écht geen politiek in Amerika volgt, of geopolitiek.

Voor wat betreft Baudet, die heeft ook gewoon in obscure podcasts gerefereerd aan een globale elite, met allemaal dogwhistles waarmee Joden bedoeld worden. Niet dat ik geloof dat hij ideologisch anti semitisch is, maar dermate sociopathische narcisten doen vrij veel voor macht. Aangezien hij tegenwoordig irrelevant is, boeit hij me niet zoveel.
Guus Graspop @Abletonlive17 oktober 2024 13:00
Nogmaals, je fixatie op een paar uitspraken is heel vreemd. Je bent tevens niet in staat om deze uitspraken in de juiste context te zien of willen zien.

Nazi gedachtegoed. In het huidige politieke stelsel, achterban etc. gaat geen ruimte zijn voor deze stroming. Als je ook maar enig besef had van hoe politiek werkt en wat bijv, de stromingen zijn binnen de republiekse partij dan weet je dat er geen enkele reden is tot zorgen.
Het feit dat je deze uitspraken wilt bagatelliseren, om vervolgens mij te beschuldigen van holle praat, betekent dat je écht geen politiek in Amerika volgt, of geopolitiek.
Hele vreemde conclusie op de dingen die ik gezegd heb, maar goed. Afbreken van vertrouwen in instanties en wetenschappen is inderdaad holle praat. Als je iets wilt zeggen moet je het beestje bij de naam noemen en je niet verschuilen achter algemene niks zeggende retoriek.
Voor wat betreft Baudet, die heeft ook gewoon in obscure podcasts gerefereerd aan een globale elite, met allemaal dogwhistles waarmee Joden bedoeld worden. Niet dat ik geloof dat hij ideologisch anti semitisch is, maar dermate sociopathische narcisten doen vrij veel voor macht.
Serieus ? Gerefereerd aan een globale elite met een dogwhistle richting joden en dan vergelijken met Hitler 8)7 Ik mag toch hopen dat je zelf ook wel inziet dat dat belachelijk is. Huh, istie nu anti semitisch of niet ?
Abletonlive @Guus Graspop22 oktober 2024 14:48
Als je ook maar enige kennis hebt van de huidige staat van Amerikaanse politiek, de recente president immuniteitsregeling door de supreme court voor zogeheten 'official acts', en de mogelijke gevolgen daarvan tijdens een Trump verkiezing (Of zonder dat Trump verkozen wordt, voor zaken die in het verleden gebeurd zijn), dan ben jij degene die geen enkel besef heeft van hoe de hedendaagse relatie tussen politiek en rechterlijke macht functioneert, omdat je simpelweg te weinig ontwikkelingen volgt van het afgelopen jaar. Lees anders even een samenvatting van het 900+ pagina tellende Project 2025 document, opgesteld door The Heritage Foundation, het beleidsplatform achter de Republikeinse partij, voornamelijk om tienduizenden ambtenaren te vervangen door 'MAGA ideologues', om de scheiding der machten te slopen.

Dat jij echt denkt dat democratie een dermate solide constructie is, dat niet omver geworpen kan worden, zegt echt genoeg over hoe weinig je je daadwerkelijk verdiept in, opnieuw, hedendaagse ontwikkelingen in politiek wereldwijd, en in het bijzonder wat er de Verenigde Staten gebeurd.
Als je ook maar enig besef had van hoe politiek werkt en wat bijv, de stromingen zijn binnen de republiekse partij dan weet je dat er geen enkele reden is tot zorgen.
Als je daadwerkelijk denkt, dat er veel verschillende stromingen zijn in de Republikeinse partij, waarom denk je dan dat mensen zoals Mitt Romney, Dick Cheney, Liz Cheney, Anthony Scaramucci, Mike Pence en dergelijke (Geloof me, de lijst gaat door en door) allemaal Kamala Harris supporten?

Waarom zouden zij, die over hun lijk democratisch zouden stemmen, laat staan een publiekelijke endorsement de wereld in slingeren, dat in godsnaam doen?

Ik zal je het antwoord geven, omdat ze ergens, in de kern, zelfs als oorlogscriminelen, in democratie geloven. Alles dat Trump doet of probeert, tijdens rechtszaken, in campagneretoriek, of in het Witte Huis, is gebaseerd op, hoe kan ik het beter maken voor mijzelf, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik niet in de gevangenis terechtkom, en hoe maak ik gebruik van de mogelijkheden die ik heb om zoveel mogelijk macht te vergaren. Dat noem je fascisme.

Over het Baudet stukje, je toont hier wel echt je intellectuele failliet met de vraag, istie nu anti semitisch of niet. Ik zal het even voor je uitleggen. Als politicus, gebruikt hij alles dat hij kan gebruiken, om tractie te krijgen op een specifiek stukje electoraat, zodat hij zijn zetel kan behouden. als hij daarvoor anti semitische talking points moet gebruiken, zal hij het doen. En dat, zegt in zijn geval vrij weinig over of hij daadwerkelijk ideologisch gezien anti semitisch is. Snap je het nu? 8)7
Guus Graspop @Abletonlive22 oktober 2024 18:00
Dat jij echt denkt dat democratie een dermate solide constructie is, dat niet omver geworpen kan worden, zegt echt genoeg over hoe weinig je je daadwerkelijk verdiept in, opnieuw, hedendaagse ontwikkelingen in politiek wereldwijd, en in het bijzonder wat er de Verenigde Staten gebeurd.
Waar zeg ik dat de democratie niet omver geworpen kan worden ? idd, nergens. Stel dat het gebeurt, wat gebeurt er dan volgens jouw ? Want hier gaat het namelijk om.
Als je daadwerkelijk denkt, dat er veel verschillende stromingen zijn in de Republikeinse partij, waarom denk je dan dat mensen zoals Mitt Romney, Dick Cheney, Liz Cheney, Anthony Scaramucci, Mike Pence en dergelijke (Geloof me, de lijst gaat door en door) allemaal Kamala Harris supporten?
Dit kan ik net zo goed als argument gebruiken waarom er wel stromingen zijn. Dit geeft juist aan dat de democratische partij de democratische partij niet meer is die die 10 jaar geleden was, zelfde geldt voor de republikeinen. Niemand support Kamala Harris, net zoals niemand dat deed toen ze in de running was voor de democraten 4 jaar geleden. Dat gezegd hebbende, hoe is ze trouwens op die plek gekomen ? Was dat democratisch ?
Ik zal je het antwoord geven, omdat ze ergens, in de kern, zelfs als oorlogscriminelen, in democratie geloven. Alles dat Trump doet of probeert, tijdens rechtszaken, in campagneretoriek, of in het Witte Huis, is gebaseerd op, hoe kan ik het beter maken voor mijzelf, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik niet in de gevangenis terechtkom, en hoe maak ik gebruik van de mogelijkheden die ik heb om zoveel mogelijk macht te vergaren. Dat noem je fascisme.
Veel van die rechtszaken zijn simpelweg politiek van aard, ofwel politieke vervolging, ring a bell ?
Maar zijn verdediging noem je fascisme ? Je selectieve verontwaardigheid kent geen grenzen.

Fascisme ? Want hij probeert uit de gevangenis te blijven, probeert het beter te maken voor hem zelf en probeert meer macht te vergaren. Hele rare argumenten om uitgerekent dit als fascisme te bestempelen. Van alles wat er gebeurt is de afgelopen jaren en nog steeds gebeurt en dan kom je hiermee aanzetten om iemand weg te zetten als fascist, dat is wel heel erg selectief.
Over het Baudet stukje, je toont hier wel echt je intellectuele failliet met de vraag, istie nu anti semitisch of niet. Ik zal het even voor je uitleggen. Als politicus, gebruikt hij alles dat hij kan gebruiken, om tractie te krijgen op een specifiek stukje electoraat, zodat hij zijn zetel kan behouden. als hij daarvoor anti semitische talking points moet gebruiken, zal hij het doen. En dat, zegt in zijn geval vrij weinig over of hij daadwerkelijk ideologisch gezien anti semitisch is. Snap je het nu? 8)7
Dus Baudet zegt gemene dingen waarvan je zelf al weet waarom die dat doet ? Wat probeer je nu eigenlijk te zeggen ? en in welke wereld is dit voldoende om iemand met Hitler te vergelijken ?
Abletonlive @Guus Graspop22 oktober 2024 18:48
Mijn hemel, wat doe jij ontzettend je best om je te onthouden van inhoudelijke discussie. Het anti-linkse sentiment zit echt diep bij je, wil je dermate gewillig op je knietjes gaan om Trump/Republikeinse partij te verdedigen in de mate waar jij dat in doet.

What about-isms, non sequiturs, omdraaien van oorzaak en gevolg, bizarre interpretaties, overduidelijk tekort aan kennis, zowel structureel als specifiek, zowel van geschiedenis als van het heden, of de relatie tot elkaar, op zo ongeveer elk onderwerp dat ik of jijzelf aansnijd, om vervolgens met zoveel hubris te reageren, Dunning-Kruger in full effect. Of je doet je zo oliedom voor om niet inhoudelijk op een punt in te hoeven gaan, of je snapt het daadwerkelijk niet. Either way, ik ga niet met mensen in discussie bij wie het zo overduidelijk is dat ze in bad faith argumenteren, om maar niet dingen te hoeven toegeven.

Succes.
Guus Graspop @Abletonlive23 oktober 2024 10:27
Een voorspelbare reactie nu je moeilijke vragen krijgt voorgeschoteld.
Mijn hemel, wat doe jij ontzettend je best om je te onthouden van inhoudelijke discussie.
- afbreken van vertrouwen in instituties
- actief ondermijnen van de wetenschappen
- Alles dat Trump doet of probeert......
- etc.

Hier is niks inhoudelijks aan. Ik heb al aangegeven dat je het beestje bij de naam moet noemen, dan kunnen we het ergens over hebben maar dat weiger je. Je blijft je verschuilen achter algemene niks zeggende retoriek. Wel grappig dat je vervolgens mij beschuldigd van iets waar je jezelf schuldig aan maakt.
Het anti-linkse sentiment zit echt diep bij je, wil je dermate gewillig op je knietjes gaan om Trump/Republikeinse partij te verdedigen in de mate waar jij dat in doet.
Ik vrees dat je een beetje in je eigen wereldje leeft. Jij denkt mensen te kunnen vergeilijken met Hitler waarna je vervolgens met nogal kinderlijke argumenten aan komt zetten waar ik kritiek op heb. Maar jij ziet nu anti-linkse sentiment ? Wederom wordt je niet concreet, waaruit blijkt volgens jouw mijn anti-linkse sentiment ?
What about-isms, non sequiturs, omdraaien van oorzaak en gevolg, bizarre interpretaties, overduidelijk tekort aan kennis, zowel structureel als specifiek, zowel van geschiedenis als van het heden, of de relatie tot elkaar, op zo ongeveer elk onderwerp dat ik of jijzelf aansnijd, om vervolgens met zoveel hubris te reageren, Dunning-Kruger in full effect.
Heel veel bla bla en buzzwoordjes en dan doen alsof ik het niet over de inhoud wil hebben 8)7
Over bizarre interpretaties gesproken. We zijn nog helemaal nergens inhoudelijk op ingegaan maar jij komt even met deze willekeurige waslijst aanzetten, lachwekkend.
Of je doet je zo oliedom voor om niet inhoudelijk op een punt in te hoeven gaan, of je snapt het daadwerkelijk niet.
Welke inhoud ? Je blijft zelf in algemeenheden hangen zonder concreet te worden.
Abletonlive @Massive Mark15 oktober 2024 11:21
Het spijt me, maar dit niveau van misinformatie/verdraaing van de werkelijkheid ga ik niet mee in discussie :).
Massive Mark @Abletonlive16 oktober 2024 16:29
Dat jij dit misinformatie noemt laat zien hoe gehersenspoeld je be tZ hier een artikel van trump die landen als duitsland er op wijst niet afhankelijk te zijn van duits gas;

https://www.reuters.com/a...as-captive-idUSKBN1K10VH/

Maar je mag van mij met feiten en artikelen komen in plaats van misinformatie te roepen, komt nogal ongeinformeerd over.

Linkje van CNN over trimp die in noord korea loopt;

https://amp.cnn.com/cnn/2...ald-trump-dmz-north-korea
Abletonlive @Massive Mark16 oktober 2024 17:14
Sorry, jij bent écht te ver heen.
Scriptkid @RVervuurt14 oktober 2024 23:19
Tesla heeft publiekelijk nooit nadrukkelijk bevestigd noch ontkend dat de robots door mensen aangestuurd werden. Het bedrijf beweerde ook niet expliciet dat Optimus volledig door AI aangedreven werd.
Hoezo staat letterlijk in het artikel. Tesla heeft nooit gezegt dat ze full AI zijn.

Jij bent dus zelf aannames aan het maken om de internet hype te voeden.
watercoolertje @Scriptkid15 oktober 2024 09:01
Ze konden gewoon aangeven dat het nog geen volledig autonome robots waren, dat had niemand er issues mee. Maar imo hij wekt wel degelijk de suggestie waardoor er inderdaad aannames gedaan worden door anderen.

Die worden gedaan door gebrek aan informatie van Tesla, en dat is precies wat ze willen anders waren ze er wel open over.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 15 oktober 2024 09:01]

Scriptkid @watercoolertje15 oktober 2024 09:46
Ja en als tesla dat doet is het hoog van de toren schreeuwen terwijl ze niks verkeerd doen. Gebrek aan informatie =! Liegen en bedriegen. Het zijn aanames die mensen maken. Dan moet je gewoon de spec sheet door nemen. Hier worst zelfs gezegt dat ze uiteindeljjk alles zelfstandig moeten kunnen. Dus weet je dat ze het nu nog niet doen

En als de rest van de wereld het doet is het accepted. Alle marketing in de wereld is beter voordoen dan het is.

Als jij een neiuwe rode auto gaat kopen doe je tich ook geen aananmen dat hij snel is en kijk je ook de specs na ondanks dat de fabrikant niet heeft gezegt dat het geen ferari is?

[Reactie gewijzigd door Scriptkid op 15 oktober 2024 09:50]

Stijnvi @Verwijderd14 oktober 2024 22:32
Ja, zo'n robot als ie aangestuurd wordt door mensen is zeker een waardevol product. Maar zo wordt ie niet verkocht. Een 4x4 auto is ook waardevol voor off-road. Maar als de verkoper stug blijft volhouden dat dat niet het doel is en het toch echt een sportauto is om records mee neer te zetten op het circuit dan klopt er toch iets niet helemaal.
Cloxxki @Stijnvi15 oktober 2024 10:17
Robot kopen voor het huishouden en laten besturen door een onderbetaald kind in een ver land. Handig.
Kun je de hulp gewoon uitzetten.
Jammer dat alles in het huishouden die robot 3x of 5x zo lang duurt met misschien een paar uitzonderingen.
Arhan @Verwijderd14 oktober 2024 23:16
Ik kan ook dit nieuws met een klein glimlachje *hop* zo over mijn schouder gooien. Elon laat z'n ideeën en is nog gewoon nog niet zover. Laat hem maar lekker door sleutelen. Weten we lig waar hij mee bezig is..

De grap is dat ik nog altijd denk dat het juist een super functie zou zijn als je Tesla door mensen oo afstand zou kunnen worden bestuurd. Mensen zonder rijbewijs kunnen opeens een auto bezitten en er is altijd 24 uur per dag wel iemand dit dat ding afstand kan besturen. Zit vast een mooi verdienmodel bij. Ik zweer je mijn moeder zou direct zo'n Tesla aanschaffen... :)
NullCrayfish @Arhan14 oktober 2024 23:23
Klinkt leuk. Ik zou wel benauwd worden als je dan een tunnel inrijdt :+
copi @Verwijderd15 oktober 2024 07:10
Als het voor een mens onveilig is dan heb je ook robots met een makkelijkere form factor die goedkoper zijn. Het autonome is dan ws ook niet eens handig. Je hebt immers met een onveilige situatie te maken. Wil je niet verrast worden met een 'what does this button do' 😜
Deze robot is gewoon ver weg van de taak waarvoor hij ontworpen is en in de markt gezet wordt. Dat maakt zeker wel uit voor potentiële kopers en met name aandeel houders.
Tintel @Verwijderd15 oktober 2024 09:20
Een 'robot' die op stand wordt bestuurd..... is een drone.

Iets wat zelfstandig taken uit kan voeren is duidelijk nuttiger (in de context van 'huisrobot') dan een drone.
Verwijderd @Verwijderd15 oktober 2024 00:32
Tjah, maakt het uit?
Ja, want dat noemen we bedrog / fraude ... Als je iets tentoonstelt met bepaalde capaciteit en dat is gebaseerd op een leugen of halve waarheid (is nog altijd een leugen), dat heeft gevolgen. Stock manipulatie is 1 van die dingen...

Feit dat mensen auto's kochten op beloofde features van puur autonoom rijden, wat tot op heden nog altijd niet aan de orde is (en zelf de semi autonoom crashed tesla nog altijd deze dagen in barriers op **volle snelheid** ... Het gevolg van goedkoop gaan en geen lidar te hebben!).

Het probleem is dat firma's (zoals Tesla) te weinig aanklachten krijgen want ze schermen hunzelf goed af vs wat ze publiek zeggen. Aka, je krijgt dan vaak zo een contract voor je poten dat 99.99% niet leest, waar ze duidelijk maken dat je ze niet voor de rechtbank kan trekken en dat x feature niet y is maar ...
AMD and INTEL 14 oktober 2024 21:01
Ja dat leek me wel vrij duidelijk, maar alsnog heel coole techniek. In de toekomst gaat dit allemaal automatisch zijn, maar dit is de eerste stap. En de technologie gaat echt heel snel de laatste tijd qua robotics. Zeer interessante ontwikkelingen
Niels007007 @AMD and INTEL14 oktober 2024 21:21
Is dat wel zo? Boston Dynamics bijvoorbeeld heeft echt al best wat jaren hele indrukwekkende *echte* robots. In 2013 kennelijk liep hun 2 benige robot al over een bak met losse keien. In 2009 leek het al stabiel genoeg te wandelen dat je de robot een flinke duw kon geven.
RVervuurt @Niels00700714 oktober 2024 21:31
Ik denk dat het er ook aan ligt hoe het gebracht wordt.

Boston Dynamics heeft volgens mij nooit claims gedaan zoals Musk/Tesla doet bij hun auto’s en robots.
jip_86 @Niels00700714 oktober 2024 22:30
Dat is dan 15 jaar en nooit te koop geweest. Recent zijn ze overnieuw begonnen met een elektrische versie omdat de eerste versie met hydraulische slangen gewoon te gevaarlijk was in de buurt van mensen. Een ploffende slang zag er behoorlijk gevaarlijk uit.
Alleen Spot is volgens mij op de markt en behoorlijk succesvol.
Ansharus @Niels00700715 oktober 2024 13:04
De vraag is hoe "echt" die Boston dynamics robots juist zijn. Sure, hun dog-like robots op 4 poten/benen zoals BigDog en later Spot kennen wel wat echte toepassingen en lijken redelijk stabiel te zijn, maar van de humanoid robots zie je altijd maar mooi geredacteerde filmpjes. Kan me voorstellen dat ze voor het maken van die filmpjes letterlijk tientallen takes nodig hebben om alles netjes voor de camera te doen werken, en je hebt er maar het raden naar hoe autonoom dat nu eigenlijk allemaal gebeurt. Heb nog nooit echt bipedal humanoid robots van BD in het echt aan de slag gezien.
MPIU8686 @Niels00700715 oktober 2024 00:31
Maar waren dit geen robots voor militair gebruik ?
J_van_Ekris @MPIU868615 oktober 2024 00:46
Boston Dynamics heeft een actief beleid tegen militair gebruik van haar robotica https://www.theverge.com/...s-pledge-not-to-weaponize

[Reactie gewijzigd door J_van_Ekris op 15 oktober 2024 00:47]

MPIU8686 @J_van_Ekris15 oktober 2024 01:21
Maar Boston Dynamics is toch leverancier geweest voor de Marine Corps van die "dogs" die als "scouts" en "support" gebruikt werden of dit nu nog steeds zo is, geen idee. Weet wel, dat de USA er ondertussen al verschillende gewapende types van hebben rondlopen of DARPA dit project nu geheel op zichzelf heeft verdergezet zonder Boston Dynamics laat ik terzijde.

https://spectrum.ieee.org...s-of-soldiers-with-robots

https://www.military.com/...-middle-east-testing.html
The initial contract for the Legged Squad Support System was awarded to Boston Dynamics on December 3, 2009. The constant evolution of the BigDog led to the development of the LS3, also known as AlphaDog
Luchtbakker 14 oktober 2024 21:02
Ik denk dat de bewegingen het belangrijkste zijn. Spraak en reactie kan je eventueel via een chatgpt achtige dienst opgevangen kunnen worden met een live verbinding.

Gezien de bewegingen wel ai gestuurd waren is de prestatie evengoed erg knap.
Travelan @Luchtbakker14 oktober 2024 23:00
wie zegt dat die bewegingen ai-gestuurd zijn? Dit kan gewoon met een afstandsbediening, en daar ziet het er eerlijk gezegd ook heel erg naar uit.
ashwin911 @Luchtbakker15 oktober 2024 11:06
De bewegingen van de handen en armen waren ook remote bestuurd met VR gloves. De handen en vingers van de robot volgen de handen en vingers van de bestuurder. Sure Ai zorgt dat de beweging correct verloopt en corrigeert voor externe invloeden maar de AI beslist niet zelf waar naar toe de armen en handen bewegen.
simplicidad 14 oktober 2024 22:38
Bij de CyberCab als hij instapte kon je in de achtergrond ook iemand zien die op afstand de commando’s gaf om de deuren te sluiten, te openen en weer weg te rijden.

Het is sowieso cynisch je event “We, robots” te noemen en weinig van autonomie te laten zien. Er waren wel robots die autonoom werkten zoals diegene die dansten maar daar zat veel meer houterige bewegingen in en was bijlage minder dan diegene die door mensen werden bestuurd.

Het was een event om de investeerders te doen geloven dat tesla niet ver achter loopt, maar is daar toch wel in mislukt.
SuperDre
@simplicidad14 oktober 2024 23:31
Wie zegt dat in de achtergrond die persoon bezig was voor de besturing/deuren?
simplicidad @SuperDre15 oktober 2024 09:03
Omdat je hem telkens zag een commando geven en er dan iets gebeurde. Er is namelijk wat latency dus dat viel hard op.
Tjeerd 14 oktober 2024 21:50
Was al vrij snel duidelijk als je de spraak hoorde, klonk alsof het door een soort intercomsysteem ging. Maar zoals anderen hier ook al stellen is dat helemaal niet erg, prima tussenstap om het uiteindelijk zelfstandig te laten doen.

Ik zat even te kijken en zie dat Unitree Robotics met hun Unitree robot ook (toevallig) al tele operated is en daarnaast is het ook nog eens open source. En die robots zijn verhoudingsgewijs heel betaalbaar.

Ik denk dat we het nog gaan meemaken binnen een jaar of vijf of hooguit tien en de markt zal worden overspoeld door robots die allerlei klusjes gaan overnemen.

[Reactie gewijzigd door Tjeerd op 14 oktober 2024 21:50]

MPIU8686 @Tjeerd15 oktober 2024 00:34
En aan welke prijs dan en voor welk publiek ? Zoals op luchthavens momenteel in Japan en Zuid-Korea .. wat niet echt een meerwaarde blijkt te zijn. Maar natuurlijk wel een mooi gadget om naar voren te brengen waarbij je alsnog als je een probleem hebt op zoek kunt naar een medewerker. Dit zijn robots met de intelligentie van een chatbot .. oftewel gewoonweg irritant te noemen.
Tintel @Tjeerd15 oktober 2024 09:24
prima tussenstap om het uiteindelijk zelfstandig te laten doen.
Als je zo redeneert dan is een mens die het werk doet dus een prima tussenstap....?
Maar zo werkt dat niet bij aankondigingen lijkt mij; de tweakers community is al niet bepaald 'blij' als een game-demo beelden toont die niet 'in-game-footage' betreffen. Dat bestempelen we toch ook niet als een 'tussenstap'?
Henrikop 14 oktober 2024 21:53
Als deze demo helemaal autonoom was, dan zou dat echt spectaculair zijn. De filmpjes zijn duidelijk dat er assistentie achter zit, qua taal en mogelijk zelfs qua beweging.

Ja, het is natuurlijk nep omdat het niet expliciet gezegd wordt en als je luistert naar wat het allemaal zou kunnen doen, dan zit er nog een behoorlijk gat,

Niettemin, zitten er al heel veel nieuwigheid in die wel degelijk bemoedigend is als je het überhaupt een goed idee vind om robots te maken die eruit zien als mensen.

Het lopen, bewegen, balans, de hoeveelheid druk die de robot zet om een glas niet kapot te maken en te laten vallen laat wel zien dat heel veel basisvoorwaarden er al zijn. Daarbij denk ik dat deze ontwikkeling onvermijdelijk is.

Tot slot heb ik heel veel moeite met de persoon Musk, hoe hij X gebruikt en zijn hypocrisie, niettemin is het inspirerend wat hij allemaal voor elkaar krijgt. De elektrische auto industrie gevormd, wereldwijd betaalbaar wifi netwerk, met gedachten een computer kunnen besturen (neuralink), de prijs om iets de ruimte in te schieten met een factor tien verlaagd.
Tintel @Henrikop15 oktober 2024 09:29
de hoeveelheid druk die de robot zet om een glas niet kapot te maken en te laten vallen laat wel zien dat heel veel basisvoorwaarden er al zijn
Ik meen dat ik dit al 20 jaar geleden heb gezien. Ja, we/ze kunnen hele mooie robots maken en lopen (op 2 benen) is een enorme opgave vanwege de balans problemen. Maar dit is toch vooral een "Beste investeerders, kijk eens wat een mooie dingen we hebben". Absoluut geen hippe nieuwe tech-demo.
Henrikop @Tintel15 oktober 2024 15:51
Uiteraard hebben we alles wel een keer gezien. Maar er wordt nu veel samengebracht, het is de combinatie.

En de show is wel degelijk een middel om veel investering los te krijgen... Als ik moet kiezen voor Boston Dynamics of kamp Musk, dan zou ik gokken op Musk. Waarom? Omdat Boston in mijn ogen niet snel en capabel *lijkt* en Musk het voor elkaar krijgt om enorme raketten in de lucht op te vangen.

Fake it, until you make it. Als je ziet hoeveel geld tegen generatieve AI gesmeten wordt.....
Tintel @Henrikop15 oktober 2024 16:11
en Musk het voor elkaar krijgt om enorme raketten in de lucht op te vangen.
iets met appels en peren.... :/

En dat is dus ook nog eens een ander bedrijf - dus om dan te investeren in een bedrijf wat toevallig dezelfde eigenaar (CEO) heeft is echt een stap te ver denk ik.

De demo's van Boston Dynamics waren echt wel wat indrukwekkender en die hebben al robots geleverd (die op 4 poten) - dus hoezo niet snel? Ze liggen toch voor op Musk?
Vibonacci 15 oktober 2024 06:45
Is het 'geassisteerd' door een mens, of 'volledig bestuurd' door een mens? Dat is nog al een verschil wat ik graag duidelijk zal willen hebben.

Welke handelingen worden autonoom door AI gedaan, en welke handelingen worden door een mens bestuurd? Het zal toch mogelijk zijn om daarvan een lijstje te maken.
koelpasta
@Vibonacci15 oktober 2024 13:40
Welke handelingen worden autonoom door AI gedaan, en welke handelingen worden door een mens bestuurd?
Maak je geen illusies. Er staat gewoon een gast in een sensor-pak achter de schermen.
Mogelijk wordt er een AI systeem gebruikt om de benen te besturen zodat de robot stabiel staat, maar waarschijnlijker is dat het apparaat aan de vloer zit vastgemaakt.
tweakradje 14 oktober 2024 21:53
3 jr geleden een man in een pak. Nu zelfstandig lopende robot. Indrukwekkend.
Tintel @tweakradje15 oktober 2024 09:26
Indrukwekkend
Eigenlijk niet; 3 jaar geleden al bedrog en nu weer.... (of je moet refereren naar een negatieve indruk...)
tweakradje @Tintel15 oktober 2024 16:06
Was niet sarcastisch bedoeld dit keer :) Kan alleen voor mezelf spreken, maar ik heb dat niet bereikt in 3 jaar.
SuperDre
14 oktober 2024 23:28
De robots werden via remote VR bestuurd, zoals men ook de robots leert. Toch geeft het al wel een beeld van hoe flexibel die robots ondertussen kennen bewegen en toch zo 'dun' zijn. Het zal niet lang duren of de AI kan de robot zelf besturen voor huishoudelijke/fabrieks/beveiligings/tourguide taken etc ingezet kunnen worden. Voortgang blijft groeien waardoor de robots ook voor oa zorg ingezet kunnen worden.
koelpasta
@SuperDre15 oktober 2024 13:50
Ik denk dat je er niet op moet rekenen dat dit soort fantasieen snel uit gaan komen...
Er is bijvoorbeeld geen AI die ook maar in de buurt komt om geschikt te zijn voor huishoudelijk werk. De AIs die een heel klein beetje kunnen wat er nodig is om zinnig huishoudelijk werk te verrichten (middels een androide robot) draaien op dikke serverclusters. Dat gaat niet snel veranderen.
Je onderschat denk ik hoe complex de echte wereld is. We hebben nog niet eens goede zelfrijdende auto's en dat is alweer een eindeloos simpelere en meer beheersbare situatie dan een gemiddelde keuken.

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