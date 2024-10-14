Tesla Optimus-robots tijdens evenement 'geassisteerd door mens'

Tesla Optimus-robots die tijdens het We, Robot-evenement werden getoond, werden 'geassisteerd door een mens'. Uit verschillende bronnen blijkt dat de humanoïde robots in ieder geval deels door mensen bestuurd werden. Tesla heeft dat tot dusver niet publiekelijk bevestigd.

De Optimus-robots die Tesla tijdens het evenement op 11 oktober toonde, konden onder meer dansen, drinken serveren en praten met bezoekers. Techauteur en -blogger Robert Scoble zegt kort na het evenement dat hij van een Tesla-engineer heeft vernomen dat Optimus gedeeltelijk door mensen 'geassisteerd' werd, maar dat het lopen op basis van AI gebeurde, zo merkte Electrek op.

Optimus make me a drink, please.



This is not wholly AI. A human is remote assisting.



Which means AI day next year where we will see how fast Optimus is learning. pic.twitter.com/CE2bEA2uQD — Robert Scoble (@Scobleizer) 11 oktober 2024

Sindsdien verschenen er verschillende video's van bezoekers van het evenement die dit lijken te bevestigen. Een andere bezoeker deelde bijvoorbeeld een video waarin een Optimus-serveerder de nadrukkelijke vraag krijgt of hij op afstand bestuurd wordt. De robot geeft toe: "Op dit moment word ik geassisteerd door een mens. Ik ben nog niet volledig autonoom", waarbij de menselijke bestuurder zich lijkt te verspreken in het woord 'autonoom'.

Marques Brownlee deelt een vergelijkbare video waarin de ogenschijnlijk zeer geavanceerde spraakfunctionaliteiten van Optimus getoond worden. Uit de video is op te maken dat de robot zeer snel reageert en menselijke intonatie toepast. Het assisteren van de robots gebeurde vermoedelijk op afstand. Beveiligers van de machines werden overigens ook met een afstandsbediening gezien, maar het is niet duidelijk waar deze kastjes voor gebruikt werden.

Tesla heeft publiekelijk nooit nadrukkelijk bevestigd noch ontkend dat de robots door mensen aangestuurd werden. Het bedrijf beweerde ook niet expliciet dat Optimus volledig door AI aangedreven werd. De livestream van het evenement begon overigens ook met een uitvoerige disclaimer. Het is niet duidelijk in hoeverre AI gebruikt werd voor de techdemo. Tesla heeft niet voor de publicatie van dit artikel gereageerd op vragen van Tweakers.

Optimus Gen 2. Bron: Tesla