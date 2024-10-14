'Filamentverkoper eSun reset wachtwoorden gebruikers naar e-mail'

ESun, een verkoper van printmaterialen voor 3d-printers, heeft mogelijk de inloggegevens van alle bestaande gebruikers met een account gereset naar het gekoppelde e-mailadres. Intussen zou het Chinese bedrijf alle standaardwachtwoorden hebben verwijderd en een resetlink hebben gestuurd.

Verschillende gebruikers meldden in eerste instantie op Reddit en via het Tweakers-forum dat het bedrijf gebruikers via een mail inlichtte over het resetten van alle wachtwoorden naar het bijbehorende e-mailadres. Dit zou het bedrijf gedaan hebben omdat het naar een nieuw websitesysteem is overgestapt. Omdat e-mailadressen constant bij datalekken betrokken zijn, is dit een relatief onveilige manier om wachtwoorden te resetten. Een kwaadwillende zou op basis van e-maildatabases kunnen proberen om alleen met een e-mailadres bij eSun in te loggen om zo eventuele gebruikersgegevens te stelen.

Intussen meldt een getroffene dat eSun alle bestaande standaardwachtwoorden, wat dus e-mailadressen waren, opnieuw heeft gereset. In een nieuwe mail zegt het bedrijf dat gebruikers alleen hun wachtwoord kunnen instellen met een meegestuurde link. Het bedrijf biedt zijn excuses aan voor het beveiligingsrisico dat door het incident is ontstaan.