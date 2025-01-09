Creality onthult Hi Combo-multikleurenprinter voor 470 euro

3d-printerfabrikant Creality heeft een relatief goedkope 3d-printer onthuld die meerdere kleuren tegelijk kan printen. Deze Creality Hi Combo kan met maximaal zestien rollen filament tegelijk werken. De printer is voor 470 euro te koop.

De Hi Combo gebruikt het Creality Filament System, of CFS, dat eerder dit jaar al beschikbaar werd. Daarin passen vier rollen filament, die automatisch worden geïdentificeerd én automatisch in en uit de extruder worden geladen. Via Creality OS is het vervolgens mogelijk om aan te geven welk deel van een print in welke kleur geprint moet worden, waarna het systeem dit automatisch uitvoert. Tot nu toe was CFS alleen beschikbaar voor de K2 Plus-printer van Creality, maar nu is de box ook beschikbaar voor de nieuw onthulde Hi Combo.

De Hi Combo is een bed slinger met een volume van 260x260x300mm. Het apparaat heeft een direct-drive extruder met metalen tandwielen en print met een maximale snelheid van 500mm/s. Het printproces kan in de gaten gehouden worden met een ingebouwde camera. Verder heeft het apparaat autoleveling, input-shaping en de optie om draadloos te printen via wifi. Ook bevat de Hi Combo een 3,2"-touchscreen. De printer vereist initieel relatief weinig werk: het apparaat is al voor 95 procent in elkaar gezet.

De Hi Combo is in twee varianten beschikbaar. Voor 469 euro wordt de printer met een CFS-module geleverd. De printer is echter ook los te koop: in dat geval kost hij 299 euro. In totaal kan de Hi Combo met zestien rollen filament tegelijk werken, wat betekent dat er maximaal vier CFS-modules aan gekoppeld kunnen worden. Een losse CFS-module kost 299 euro.