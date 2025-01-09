Creality onthult Hi Combo-multikleurenprinter voor 470 euro

3d-printerfabrikant Creality heeft een relatief goedkope 3d-printer onthuld die meerdere kleuren tegelijk kan printen. Deze Creality Hi Combo kan met maximaal zestien rollen filament tegelijk werken. De printer is voor 470 euro te koop.

De Hi Combo gebruikt het Creality Filament System, of CFS, dat eerder dit jaar al beschikbaar werd. Daarin passen vier rollen filament, die automatisch worden geïdentificeerd én automatisch in en uit de extruder worden geladen. Via Creality OS is het vervolgens mogelijk om aan te geven welk deel van een print in welke kleur geprint moet worden, waarna het systeem dit automatisch uitvoert. Tot nu toe was CFS alleen beschikbaar voor de K2 Plus-printer van Creality, maar nu is de box ook beschikbaar voor de nieuw onthulde Hi Combo.

De Hi Combo is een bed slinger met een volume van 260x260x300mm. Het apparaat heeft een direct-drive extruder met metalen tandwielen en print met een maximale snelheid van 500mm/s. Het printproces kan in de gaten gehouden worden met een ingebouwde camera. Verder heeft het apparaat autoleveling, input-shaping en de optie om draadloos te printen via wifi. Ook bevat de Hi Combo een 3,2"-touchscreen. De printer vereist initieel relatief weinig werk: het apparaat is al voor 95 procent in elkaar gezet.

De Hi Combo is in twee varianten beschikbaar. Voor 469 euro wordt de printer met een CFS-module geleverd. De printer is echter ook los te koop: in dat geval kost hij 299 euro. In totaal kan de Hi Combo met zestien rollen filament tegelijk werken, wat betekent dat er maximaal vier CFS-modules aan gekoppeld kunnen worden. Een losse CFS-module kost 299 euro.

Creality Hi Combo

Door Eveline Meijer

Nieuwsredacteur

Feedback • 09-01-2025 11:43 52

09-01-2025 • 11:43

52

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Creality Hi Combo

vanaf € 209,-

5 van 5 sterren

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Reacties (52)

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Umbrah 9 januari 2025 13:48
Deze manier van filament wisselen, zoals ook bij de AMS, is iets waar ik stiekem eigenlijk van walg. Bij sommige prints is het percentage verspild materieel hoger dan wat er in de print zelf is gegaan, en de troep die een filament wissel maakt is absurd. Ik snap dat je bij single-nozzle, multi-filament zowel een "prime" én een "purge" moet doen, omdat je de nozzle moet leegtrekken, restje moet wegduwen, en de nieuwe kleur "klaar" moet zetten en de druk op moet voeren, maar het is absurd.

De bambu "poopchute" is wel het ergste van het geheel, en hoe slecht er met de FOSS-tiering wordt omgegaan laat mij die merken ontmoedigen. Overigens is de prusa MMU (is ook een 16 kleuren variant van) niet veel beter, maar je hebt tenminste meer zaken als 'purge to infill'. Je had een tijd geleden wat fabrikanten die "filament lassen" toepaste in een extern apparaat wat de waste verminderde (maar je moest precies afstand/volume + snij/las-actie uitvoeren), maar idealiter is óf een andere manier van kleur maken door de huidige open source community "inktjet kop naast de 3d-print kop" acties, óf een IDEX/meerkoppen oplossing, die eigenlijk alleen maar een beetje hoeven te primen.

De manier waarop dit soort systemen bovendien filament wisselen is erg traag. Als je productie prints draait is dat niet realistisch. Ik ben erg blij dat ik voor een PrusaXL ben gegaan, naast dat het een fijn open product is, en een fabrikant die minder twijfelachtig is, is de hoeveelheid tijdwinst en filamentverspilling een flink stuk lager.

Voor single material prints heb ik m'n ratrig en andere printers (begon ooit ook met creality), waar je overigens dus ook zo'n MMU op kan zetten (zowel de bambu AMS als deze printer zijn natuurlijk implementaties van dingen die de open source community gebouwd had, en denk ook aan projecten als https://github.com/cjbaar/prusa-mmu-12x)
janpiet @Umbrah9 januari 2025 15:44
Van de andere kant kun je weer veel materiaal besparen als je rest-spoelen op deze manier achter elkaar kunt gebruiken.
Kanthana @Umbrah9 januari 2025 17:17
Ik deel jouw aversie van het "purgen" van materiaal, zeker als je ziet met welke hoeveelheden dit gedaan wordt. Jouw idee van een inktjet printkop voor het "inkleuren" van je 3D-print is al beschikbaar. PolyDye - Open Source Inkjet integration. Het staat nog redelijk in de kinderschoenen, maar het is een methode die veel zuiniger omgaat met materialen en veel meer kleurmogelijkheden heeft dan aparte rollen filament.
Ryuukami @Umbrah9 januari 2025 17:18
Mijn Mosaic palette 2s werkt nog steeds prima de software wordt steeds beter en je kunt hem op elke printer aansluiten. Is alleen een beetje duur in de aanschaf.
matroosoft @Umbrah10 januari 2025 15:22
Een multi tool head printer zoals de Prusa XL is nou eenmaal veel duurder om te maken. Ik verwacht wel dat ze de komende jaren goedkoper worden maar onder de €1000 is heel onwaarschijnlijk. En dat gaan de meeste mensen gewoon niet terugverdienen in minder gebruikt filament.

[Reactie gewijzigd door matroosoft op 10 januari 2025 15:23]

andreetje @Umbrah13 januari 2025 18:50
Hoezo is Bambulab "twijfelachtig"? Als Bambulab er niet was geweest, zaten we nu nog in de oertijd. Ze hebben snelle en zeer betrouwbare producten en uitstekende ondersteuning. Een voorbeeld voor de industrie.
De eerste Prusa XL's daarentegen waren een hel.
YouTube: The 5 tool Prusa XL is currently flawed, but I think it can be fixed
wout789 @andreetje28 januari 2025 15:41
Bambulab is "twijfelachtig" omdat ze bouwen op een cultuur van open source en nu closed source gaan, en met de recente aangekondigde updates lijkt het erop dat de twijfel van sommige gerechtvaardigd is.
andreetje @wout78930 januari 2025 23:38
Ik denk dat 99% van de gebruikers het worst zal wezen en vooral een goed werkende printer willen waar weinig onderhoud aan is.
CaptainKansloos 9 januari 2025 12:03
Creality maakt prima printers over het algemeen. De Ender 3 lijn is de meest gemodde printer op de planeet volgens mij, maar inmiddels is de concurrentie moordend.

Ik ken deze printer niet direct, maar ik zou als ik jou was niet meteen met 4 kleuren aan de gang gaan oid. Je moet ook het idee laten varen dat je "altijd probleemloos binnen 5 minuten" iets uit een 3D printer rammelt. Het vraagt geduld (prints kunnen uren duren), wat technisch inzicht en bereidheid om te experimenteren finetunen. Begin er anders niet aan, want dan ligt teleurstelling op de loer.

Tussen de ~250 a ~350 euro koop je vaak een prima instapprinter met een hoop mogelijkheden. Ga niet voor onbekende ~150 euro modellen, dat is vaak rommel. Reken ook dat je nog een aantal spoelen met filament mee moet bestellen (2 kleuren of 2 verschillende materialen, afhankelijk van je gebruiksdoel) a 20 euro per kg.
Sebazzz @CaptainKansloos9 januari 2025 12:07
Creality maakt prima printers over het algemeen.
maakt maakte FTFY ;)

Als Creality nog steeds dezelfde houding heeft rondom (gebrek aan) kwaliteit en (gebrek aan) afwerking en een teveel aan varianten uitpoepen van hun producten als ze dat sinds de CR-6 blijken te hebben dan zou ik ver weg blijven van deze printer. De CR-6 launch was een ramp, de Sermoon was niet al te best, de CR-10 Smart waren ook niet al te best, en van de Ender 3 S zijn er denk ik wel 50 varianten uitgekomen daarna. De Creality K-series was een rommeltje bij de launch. Veroudere slicer gebaseerd op Cura uit het jaar kruik.

Bambu Lab heeft echt laten zien hoe het moet, hoe je een product in de markt zet. Een slicer gebaseerd op een recente PrusaSlicer, met getuned profielen. En hoe je met recalls en feedback omgaat. De later X1 printers zijn niet dezelfde als die van de Kickstarter, met incrementele verbeteringen.

[Reactie gewijzigd door Sebazzz op 9 januari 2025 12:09]

Llopigat @Sebazzz9 januari 2025 13:35
Ik moet zeggen dat bij ons op de makerspace Creality erg populair is. Van de oude CR-10 staan er bijvoorbeeld een hele rij van. Allemaal gemod met Klipper op Raspberry pi waardoor ze een stuk sneller zijn dan met de standaard firmware, met glazen printbedden enz. Enkelen ervan hebben ze ook verhoogd voor grotere prints.

Maar daar zitten ook vooral mensen die 3D printing of professioneel doen of als hobby hebben. Dus die vinden het niet erg om constant aan de printers te lopen knutselen. Bijvoorbeeld zo'n ombouw naar Klipper heeft veel voeten in de aarde, en je moet er een hoop aan tunen. Zelf heb ik daar totaal geen zin in, voor mij telt alleen de output van de printer en verder moet hij het gewoon doen. Dan is een bambulab gewoon veel beter.

Daarom zou ik zeggen: Vind je het leuk om je printer helemaal tot in de puntjes aan te passen en te onderhouden, dan zit je bij Creality beter omdat die (vooral de oudere modellen, niet deze nieuwe) zeer goed aan te passen zijn door de open constructie met standaard onderdelen, aluminium profielen enz. Wil je hem gewoon uit de doos pakken en op print drukken zoals ik dan is Bambu veel fijner. Maar dan heb je minder mogelijkheid tot coole upgrades zoals full colour printing, zie dit bijvoorbeeld: https://github.com/cooljjj33/PolyDye . Dat gebruikt een HP Inktcartridge in combinatie met wit filament. Daar zijn bij ons ook mensen mee bezig. Dat is de keerzijde, je moet wachten tot Bambu zelf een keer zoiets aanbiedt.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 9 januari 2025 13:44]

AlainG @Llopigat9 januari 2025 14:21
Welke makerspace is dat?
Sebazzz @Llopigat9 januari 2025 14:53
Vind je het leuk om je printer helemaal tot in de puntjes aan te passen en te onderhouden, dan zit je bij Creality beter omdat die (vooral de oudere modellen, niet deze nieuwe) zeer goed aan te passen zijn door de open constructie met standaard onderdelen, aluminium profielen enz.
Spijker op de kop hier: oudere modellen. De nieuwere modellen zijn het slechtste van beide werelden: Custom componenten, custom touch screens, custom ribbon cables met een niet gedocumenteerde pinout, en rukkwaliteit of vreemde ontwerpkeuzes wat je maar moet zien te verbeteren (wat in het geval van een moederbord vaak niet kan, omdat er geen breakout board zit tussen moederbord en ribbon cable zit - maar de ribbon cable hard op het moederbord zit).

Dus, vind je het leuk om je printer helemaal tot in de puntjes aan te passen en te onderhouden, dan zit je bij Creality beter omdat die (vooral de oudere modellen, niet deze nieuwe) Vorons of RatRig zeer goed aan te passen zijn door de open constructie met standaard onderdelen, aluminium profielen enz.

[Reactie gewijzigd door Sebazzz op 9 januari 2025 14:54]

andreetje @Llopigat13 januari 2025 19:12
Een Creality printer is een mooie manier om alle facetten van 3D-printen te leren. Het tunen, het oplossen van storingen, verbeteringen aanbrengen etc. geven inzicht. De community heeft voor de meeste problemen een oplossing.
Maar het is ook fijn om zonder dat alles te kunnen printen via een gelikte draadloze interface en met uitstekende documentatie en ondersteuning van Bambulab zelf.
JobKlimop @Sebazzz9 januari 2025 15:07
Ik moet zeggen dat ik tot nu toe erg tevreden ben met m'n K1C :). Ik ben het met je eens dat ze bij de lancering van de K1 serie steken hebben laten vallen, maar die hebben ze prima opgelost bij de K1C.

Gegeven: de Creality slicer vermijd ik ook, ben groot fan geworden van Orca.
AibohphobiA BoB @CaptainKansloos9 januari 2025 12:12
De Ender 3 lijn is de meest gemodde printer op de planeet volgens mij,
Dat klopt, maar dat zegt m.i. ook iets over de compleetheid van de printer. Als de eerste rollen filament opgaan aan mods voor de printer zelf dan is dat geen goed teken.
Llopigat @CaptainKansloos9 januari 2025 13:33
Ga niet voor onbekende ~150 euro modellen
Voor dat budget zou ik gewoon een Bambulab A1 Mini pakken, die kost 180 euro met (zeer regelmatig herhalende) korting. En dat is probleemloos printen.
Pandanl @CaptainKansloos9 januari 2025 15:51
Je moet ook het idee laten varen dat je "altijd probleemloos binnen 5 minuten" iets uit een 3D printer rammelt
Dit idee moet je juist helemaal niet laten varen, Bambu printers tonen aan dat dit wel kan. Creality is een bedrijf wat niet kan innoveren maar alleen maar kan kopiëren, ik vermijd ze in ieder geval.
CaptainKansloos @Pandanl9 januari 2025 16:22
Het "altijd probleemloos binnen 5 minuten" verhaal slaat niet op de technische kwaliteit van de printer zèlf. Daar mag je van alles van vinden, merkenvoorkeur etc. Het ging er mij om dat als je als beginner rekening moet houden met een leercurve (filament types, print temperaturen, materiaal eigenschappen, printbed types, printbed levelling, overhangs, infill, supports, brims) etc. etc.

Het ligt er sterk wat voor soort prints je wil maken, maar je ontkomt niet aan een zekere verdieping in het onderwerp, geduld en zo nu en dan een hoop trail-and-error. Ik denk dat het naïef is om te denken dat je een Bambu Labs A1 uit de doos haalt en probleemloos 20 complexe prints in een middagje eruit draait. Als dat je aanname is op voorhand, dan wordt je gegarandeerd teleur gesteld, los van het merk en model printer. Dat was de insteek.

Over Creality specifiek; ik heb zelf een Ender 3 S1 Pro met Nebula add-on. De slicer die Creality tegenwoordig gebruikt (Creality Print 5.x/6.x) is gebaseerd op Orca slicer trouwens. En de Ender 3 was een jaar of 5 geleden revolutionair vwb het beschikbaar maken van betaalbare printers (met een hoop tinkering) voor een grote groep mensen. Daar doet de huidige staat van Creality printers niet persé iets aan af. Maar ieder zijn voorkeur; ik ben de laatste die je gaat vertellen dat je een Creality printer aan _moet_ schaffen.
Pandanl @CaptainKansloos9 januari 2025 22:52
Dat ligt er denk ik heel erg aan waar je de print vandaan haalt. Doe je dit bijvoorbeeld vanaf Makersworld waar al een kant en klaar profiel voor de print bij zit dan is dit zeker wel mogelijk.

Tuurlijk is er een leercurve maar er is naar mijn mening een gigantisch verschil tussen je Ender 3 steeds maar afstellen met een velletje papier of wat instellingen aanpassen in de slicer.

Mijn eerste printer was een Anet A8 en daarna een Ender 3, op beide was het meer sleutelen aan de printer zodat die überhaupt iets kon printen en mods toevoegen om het beter te maken, maar het bleef ellende.

Nu heb ik een X1C en een A1 en je kan je met deze printers weer echt richten op het daadwerkelijk printen. Mijn XC1 heeft nu 571 uur geprint en denk dat de fouten echt op 1 hand te tellen is. En heb nooit wat hoeven aan te passen qua filament flow, leveling of temperatuur.
Exhonor 9 januari 2025 11:54
Ik zit al een tijdje na te denken om een 3D-printer te halen.

Zijn er hier mensen met ervaring in het vak die kunnen inschatten of deze printer een goeie optie zou zijn om mee in te stappen?
DieMitchell @Exhonor9 januari 2025 11:59
ik zou niet een creality printer als instap pakken. zou eerder voor een bambu lab printer gaan zoals @aurrorax zei.
Exhonor @DieMitchell9 januari 2025 12:01
Wat is de reden dat Creality minder geschikt is voor beginners?

Heeft dat te maken met het besturingssysteem, bouwkwaliteit of is het puur kostentechnisch?
jeroen3 @Exhonor9 januari 2025 12:06
Er is echt op alles bespaard. Die dingen werken out-of-the-box vrijwel nooit goed, en ze maintainen de software nauwelijks. Ze maken liever meer nieuwe modellen.

Waarbij bambu en prusa wel zorgen dat de printprofielen in de slicer worden getest en maintained.
Exhonor @jeroen39 januari 2025 12:10
Dat is heel goed om te weten.

Bedankt voor de info! Goed gemaintainde software vind ik wel echt belangrijk dus het is goed om weten dat Creality daar niet aan voldoet.

[Reactie gewijzigd door Exhonor op 9 januari 2025 12:12]

V1C7OR @Exhonor9 januari 2025 15:11
Ik heb ongeveer 5 jaar een Ender 3 Pro gebruikt en kan je eerlijk zeggen dat ik er nog steeds enthousiast over ben. Het blijft best een leuk ding maar ik heb denk ik wel 10x van alles uit elkaar moeten halen en na elke 10-15 prints onderhoud moeten doen aan van alles en nog wat. Rare errors oplossen etc. Desondanks print het ding nog steeds maar zag ik dat de techniek achterhaald was.

Nu heb ik sinds een maand of 2 een Bambu P1S met AMS en dit is denk ik het beste stuk gereedschap wat ik ooit gekocht heb. Heb al best wat geprint en nog geen noemenswaardige problemen gehad + prints zijn gemiddeld 3x zo snel als op de Ender 3.

Een P1P kost volgens mij rond de 500. Als je enkel PLA en PETG verwacht te printen is dit de printer die ervoor zorgt dat je daadwerkelijk dingen kan blijven printen!

[Reactie gewijzigd door V1C7OR op 9 januari 2025 15:11]

dtuynman @jeroen39 januari 2025 23:50
Ik ben het hier niet helemaal mee eens eerlijk gezegd. Heb sinds paar maanden de creality k1c en ben er zeer blij mee. Geen gedoe, veel uitleg beschikbaar, al meerdere updates ontvangen (voor de printer en de software). Had top aanbieding daarom niet voor bambulab gegaan met multicolor systeem, wilde eerst voor redelijke prijs weten of ik het wat vond (bijna klaar met printen van open rc buggy met carbon filament).
AWitteveen @jeroen310 januari 2025 07:01
Hier ben ik het niet mee eens. Ik heb een Creality K1 en dat ding was na uitpakken binnen 15 minuten klaar om te printen en daarna heeft hij het altijd goed gedaan.
FerronN @Exhonor9 januari 2025 12:04
Crealities hebben toch vaker wat problemen out of the box. Dat de afstelling niet gelijk perfect is. Dan moet je dus wel weten wat je moet doen om het op te lossen.

Daarnaast is de print kwaliteit van bambu lab over het algemeen beter.
DieMitchell @FerronN9 januari 2025 13:04
Ik heb zo met een ender 3 pro echt een jaar lang zitten kloten omdat ik de bedleveling maar niet goed kreeg vanwege 0 ervaring 8)7
nu ligt ie ook maar in de kast te verstoffen

[Reactie gewijzigd door DieMitchell op 9 januari 2025 13:05]

AibohphobiA BoB @Exhonor9 januari 2025 12:09
Ik ben zelf overgestapt van Creality naar Bambu Lab X1C omdat deze veel sneller en beter en stiller was dan de oude.
Natuurlijk ook duurder, maar als je bedenkt dat er een goede kast omheen zit en alles gewoon werkt zoals het moet werken, dan is het m.i. de investering waard.
Tegenwoordig gebruik ik ook filament van Bambu Lab omdat het in prijs nauwelijks scheelt met andere leveranciers en het meteen goed herkend wordt (in de AMS).
DBRichard @AibohphobiA BoB9 januari 2025 12:52
De P1S met AMS was voor mij de sweetspot (Black Friday Sale aankoop), wat was de reden voor de X1C over de P1S, of heb je die aangeschaft voordat de P1S een item was?

Edit:
Op kantoor hebben we een X1C staan, de voordelen daarvan ten opzichte van de P1S hebben zich deels in nadelen veranderd.
De AI spaghetti detectie heeft meerdere keren gefaald en ook een paar keer onnodig een print gestopt.
De eerste laag controle met de lidar is leuk maar zolang je de eerste laag controleert op de P1S zit je goed, tot nu toe nog geen enkele keer problemen gehad met de eerste laag op de PEI textured en supertack platen.

Het scherm is voor mij zelf hetgeen dat de X1C wel echt een pluspunt geeft. Oude files makkelijk terugzien (en nogmaals starten) met preview is zeer handig, en instellingen met het touch screen aanpassen is velen malen makkelijker dan de handy app erbij moeten pakken of met de knoppen navigeren op de P1S.

De verharde delen van de X1C kun je ook in de P1S zetten wat ik ook gedaan heb, en dan kun je er praktisch hetzelfde mee printen.

[Reactie gewijzigd door DBRichard op 9 januari 2025 13:15]

Llopigat @DBRichard9 januari 2025 13:32
De verharde delen van de X1C kun je ook in de P1S zetten wat ik ook gedaan heb, en dan kun je er praktisch hetzelfde mee printen.
Ja hardened extruder en hotend. Kost ook peanuts verder zoals alle reserveonderdelen van Bambu. Dat is een van de fijne dingen eraan.
AibohphobiA BoB @DBRichard9 januari 2025 18:41
Ik had geen zin in gedoe en heb gewoon de beste van dat moment gekocht.
Als je achteraf alsnog de verharde delen moet kopen dan ben je ook geld en energie kwijt (aan het erin zetten).
Er was toen geen BF aanbieding, dus heb gewoon de volle prijs betaald. Maar het is zakelijk en ik kan hem afschrijven, dus niet echt een groot probleem. Tijd is meestal kostbaarder.
JeffreyGorissen @Exhonor9 januari 2025 13:27
Ik heb een K1 (max) niets aan doen en gelijk printen. Out of the box.

Het ligt er gewoon aan wat je koopt. En Creality kan dus prima zijn voor beginners. Zeker als je wat minder te besteden hebt.
Damien @Exhonor9 januari 2025 14:41
Dit is net zo'n discussie als je hebt tussen Samsung of Iphone. Zijn alle Creality printers slecht? Nee absoluut niet. Zijn alle Bambu lab printers geweldig? Nee absoluut niet. Zou ik een Creality printer aanraden voor een beginner? Ja. Waarom? Omdat de aanschaf meestal lager ligt dan bij de andere merken (momenteel is het zo te zien maar 40 euro verschil, dus gaat die vlieger niet echt op). Er zijn genoeg mensen die zo'n 3D printer aanschaffen, een half jaartje printen en vervolgens staat dat ding maar stof te happen. Dan raad ik liever iemand een goedkoop instap model aan dan dat ik hem gelijk de duurdere varianten probeer aan te smeren omdat ze een lijntje minder tonen op de print (overdreven, maar zo enorm veel hoeft de printkwaliteit niet te verschillen).

Voor een beginner zijn dit wel prima opties die niet teveel kinderziektes meer hebben waardoor je als beginner door de bomen het bos niet meer ziet:

uitvoering: Creality Ender 3 V3
of
uitvoering: Bambu Lab A1

Momenteel maar 40 euro verschil zo te zien. En beide zijn prima printers.

Waarom niet de goedkopere Enders? Omdat daar een hoop extra getweak aan zit waar de gemiddelde beginner niet op zit te wachten. Deze 2 zijn prijzig om mee te starten, maar geven je wel meer vrijheid om te werken aan settings in de apps dan ook te moeten werken aan de settings van de hardware.

En waarom niet de mini's van bijvoorbeeld Bambu lab, omdat je bij de bovengenoemde twee al een redelijk klein oppervlakte hebt voor je prints. Houd er bij deze modellen wel rekening mee dat ze wat meer oppervlakte nodig hebben (ivm het bewegende printbed) dan eentje waar de behuizing er al omheen zit.
Uruk-Hai @Exhonor9 januari 2025 12:48
Mijn eerste 3D printer was een Creality Ender 3 v2 van minder dan €200 om de doodeenvoudige reden dat ik vooraf niet wist hie lang ik het leuk zou vinden om een 3D printer in huis te hebben.

Inmiddels heb ik hem verkocht voor €50, na hem drie jaar in huis te hebben gehad. Het laatste jaar stond hij vooral stof te vangen. Dat had niets te maken met de kwaliteit. Die vond ik zelf heel goed voor dat bedrag.

De genoemde Bambu Lab printers hebben als nadeel dat je daarmee afhankelijk bent van de cloud. Dwz dat als de fabrikant failliet gaat of besluit de cloud support te stoppen je ineens niks meer met je printer kan.

[Reactie gewijzigd door Uruk-Hai op 9 januari 2025 12:53]

sdziscool @Uruk-Hai9 januari 2025 13:05
Hedendaags is dat gelukkig opgelost, je kan gewoon printen via de sd kaart op de printer dus geen cloud meer nodig!
Mee_ @sdziscool9 januari 2025 13:21
Je kan ook gewoon via (W)LAN printen, geen cloud of SD-kaart gedoe nodig.
aurrorax @Exhonor9 januari 2025 11:56
Een modelletje van Bambu Lab is een goede instap, je hoeft hier weinig tot niet mee te "tinkeren" om een goede print eruit te krijgen.
Exhonor @aurrorax9 januari 2025 12:11
Bedankt voor de tip! Ik zal er eens naar kijken.

Een beetje tinkeren vind ik niet erg, maar als ik de andere reacties ook mag geloven lijkt Creality inderdaad niet ideaal te zijn.
Triteron @Exhonor9 januari 2025 15:40
Ik heb zelf een Creality Ender 3 V3 SE en ben er juist erg tevreden mee, zeker voor dat geld. Volgens mij zit alles erop wat je nodig hebt, automatische bed levelling, automatische Z-as offset aanpassing en een fijn printbed.

Lijkt me sowieso een goed idee om op Youtube een vergelijking op te zoeken. Op sommige Engelse forums werd de Ender 3 V3 SE toen ik hem kocht juist wel aangeraden. Er zijn ook heel veel mensen met zo'n printer dus support genoeg en de kwaliteit is prima. Alleen voor minifiguren of D&D poppetjes kan je denk ik beter een printer met hars/resin nemen.

[Reactie gewijzigd door Triteron op 9 januari 2025 15:46]

LOTG 9 januari 2025 12:12
Ik probeer een beetje te achterhalen hoe de CFS werkt, en bij het kijken naar de plaatjes zie ik dat een enkele spoel gewoon rechtstreeks op de printer gezet word en het filament de hotend in gaat.

Lijkt er dus op dat de extruder motor in het hele blok op de X as is geïntegreerd?
Is dat niet iets wat je juist niet wilt? Meer massa wat heen en weer gaat en je motor boven een hittebron?
_trickster_ @LOTG9 januari 2025 12:28
Ik heb sinds kort een K2 printer met CFS staan.
Je hebt nog steeds de keuze om een losse rol op te hangen en te gebruiken, geheel buiten het CFS systeem om.
Of als je het CFS systeem gebruikt, doe je gewoon je rollen in de bak.
Er zit in de bak een gemotoriseerde Feed, die het letterlijk tot aan de hot-end duwd, en na gebruik weer volledig terugtrekt, daarbij hoeft de printer zelf geen moeite/kracht te zetten.
Ook wordt gemotoriseerd het filament keurig bij gefeed, dus met dit systeem is het eerder Push dan Pull.

Ook krijg je een 4-weg Merger erbij waarbij je nog 3 maal een CFS op kan aansluiten.
drdelta @LOTG9 januari 2025 12:33
In de Creality CFS zelf zit (ook) een feeder motor, net zoals bij de printkop op de printer (extruder).

In dit filmpje (4:07) haalt iemand er een uit elkaar, en kun je de feeder motor ook zien zitten.

Volgens mij is dat vergelijkbaar met de Bambu AMS, die heeft ook een feeder motor (18:03) daar.
pOZOR jED 9 januari 2025 11:53
Wordt tijd dat ze de CFS ook compatible maken met de K1 serie 8-)
_trickster_ @pOZOR jED9 januari 2025 12:25
Als het goed is wordt binnenkort de CFS ook compatible met de K1 series,

Ben zelf in het bezit van een K1, en sinds deze week ook een K2 plus met CFS.
de K2 is toch wel echt een flinke stap omhoog, maar dat is ook wel te zien op de prijs.
Mday 9 januari 2025 12:56
Wauw, creality heeft een Bambulab A1 gekocht met een AMS en gedacht: hoe kunnen we dit kopiëren zonder dat Bambu ons aanklaagt?

Beter goed gejat...
Llopigat @Mday9 januari 2025 13:30
Het is idd wel een beetje een copy paste van de BambuLab A1 maar dan met de AMS van de P1/X1 serie..

Maar meer concurrentie is nooit weg. En ik ben blij dat Bambu de 3D printing markt wat professioneler heeft gemaakt. Niet meer dat houtje-touwtje design. Zelfs Prusa maakt nu mooi uitziende printers.
Umbrah @Mday9 januari 2025 13:54
Betwijfel of dat gaat gebeuren, immers, bambu heeft het ook weer van iemand (denk aan: https://github.com/prusa3d/MM-control-2.0 en de rest van het MMU verhaal), wat uiteraard óók weer uit het open source RepRap verhaal (https://reprap.org/wiki/RepRapPro_Multimaterials) komt.

Maar accreditatie is waar merken als Creality én Bambu natuurlijk niet om bekend staan ;)
Sokucho 9 januari 2025 13:43
Pas een k1c aangeschaft en zonder poespas printen geweldig apparaat. Deze cfm upgrade komt bij mij in ieder geval ook.
tele-n-ettertje 10 januari 2025 01:46
Benieuwd naar de herrie dat dit toestel gaat maken. Waarom kunnen 3D-printer fabrikanten niet gewoon stille ventilatoren in hun toestellen stoppen?
Ik heb een Ender 3v2 die veel stof heeft gevangen wegens te luid. Onlangs alle ventilatoren vervangen door grotere of stillere modellen: daardoor heb ik het printen terug opgepikt, want wat een verademing.

Dit vind ik wel een leuke combo, maar ga toch nog even afwachten naar wat duurtesten.

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