Nederlandse 3d-printdienst Shapeways maakt doorstart na goedkeuring curator

De Eindhovense 3d-printdienst Shapeways maakt een doorstart, zo laat de aangestelde curator weten. Het bedrijf gaat door in afgeslankte vorm, waarbij alleen de Nederlandse productielocatie actief blijft.

Het moederbedrijf van Shapeways was ten tijde van het faillissement in de Verenigde Staten gevestigd, maar bij de doorstart blijven alleen de Nederlandse activiteiten behouden, laat curator Jeroen Tulfer weten. Hiermee worden 30 van de 53 banen gered. Het lokale management heeft voor de doorstart een eigen bedrijf in het leven geroepen, Manuevo. Dat wordt vooralsnog ook de naam waaronder de Nederlandse tak van Shapeways zal opereren.

Tulfer zegt tegen het Eindhovens Dagblad dat de afgelopen weken 'meerdere partijen' interesse toonden in een doorstart en dat er meerdere biedingen binnenkwamen. Het doorstartplan van het eigen Nederlandse management, waarbij ook de fabriekdirecteur Jules Witte was betrokken, zou echter het best zijn gebleken. Het 3d-printbedrijf behoudt voorlopig dezelfde locatie, aan de Kanaaldijk-Zuid in Eindhoven.

Shapeways begon in 2007 als spin-off van Philips. Het bedrijf laat klanten hun eigen 3d-bestanden ontwerpen en uploaden, waarna Shapeways de objecten voor hen kan printen. Al snel breidde het bedrijf uit naar de VS, waar het in 2021 naar de Nasdaq-beurs ging.

Destijds was de verwachting dat de omzet in 2024 zou groeien naar 250 miljoen dollar, maar dat viel tegen. In 2023 draaide het bedrijf een omzet van 34,5 miljoen dollar, met een nettoverlies van 43,9 miljoen dollar, tegenover een verlies van 20,2 miljoen dollar in 2022. Op 2 juli vroeg Shapeways in de VS faillissement aan. Het Amerikaanse management, waaronder ceo Greg Kress, stapte daarbij op. Een dag later werd het bedrijf in Nederland failliet verklaard.