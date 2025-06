Nederlands bedrijf achter walletapp en betaaldienst OK is failliet

OK IT, het bedrijf achter de walletapp OK, is dinsdag failliet verklaard. Met de app konden gebruikers onder meer klantenkaarten, cadeaukaarten en kortingsbonnen opslaan, en konden ze een overzicht van deals vinden. Het bedrijf is ooit begonnen als betaaldienst.

Waarnemend curator Vera Leferink zegt tegen Tweakers dat de app vooralsnog blijft werken en dat er wordt gekeken naar een overname of doorstart. De curator zegt het faillissement nog te inventariseren en kan daarom nog niet zeggen waardoor het bedrijf failliet is gegaan. Het faillissement werd dinsdag uitgesproken.

OK werd in 2017 opgericht en begon als betaalapp. Het idee was dat gebruikers bankrekeningen, klantenkaarten en winkelaccounts konden koppelen aan de OK-app en dat ze bij het betalen alleen de OK-app zouden gebruiken. Zo hoefden gebruikers geen losse apps voor betalen en klantenkaarten te hebben, en werden kortingen automatisch verrekend en kassabonnen direct opgeslagen. Gebruikers hoefden dan ook geen accounts aan te maken voor winkels. Onder meer supermarkten als Dirk, Spar en DekaMarkt, horecaketens als Febo en Van der Valk, en kluswinkels als Praxis en Karwei deden mee aan OK.

De huidige versie van OK bevat nog steeds klantenkaarten en cadeaukaarten, maar heeft geen koppeling meer met bankrekeningen van klanten. De app is ruim 500.000 keer in Google Play gedownload en is in april voor het laatst geüpdatet. De app staat ook in de Apple App Store.