Voormalige bv achter Refurbished.nl is failliet verklaard

Refurbished.nl B.V. is dinsdag failliet verklaard. Dit was tot voor kort de bv achter Refurbished.nl. Er wordt al langer geklaagd over de webwinkel; de Consumentenbond waarschuwde mensen eerder dit jaar om geen bestellingen te plaatsen bij het bedrijf.

Refurbished.nl B.V. is dinsdag failliet verklaard, blijkt uit het Centraal Insolventieregister. Dit was volgens de Wayback Machine in ieder geval tot 29 maart de bv achter Refurbished.nl. Op dit moment staat in de Algemene Gebruiksvoorwaarden echter de Refurbished.store International B.V. als bedrijf achter de webwinkel. Deze bv heeft ook een ander KvK-nummer dan Refurbished.nl B.V.

Het is op dit moment dan ook niet duidelijk of Refurbished.nl zelf failliet is of niet. Het lijkt nog mogelijk te zijn om producten te bestellen via de webwinkel, maar de livechat is uitgeschakeld. Tweakers heeft de webwinkel en de curator benaderd met vragen, maar kreeg voor publicatie geen reactie. Het bedrijf is al langer omstreden; de Consumentenbond raadde in februari consumenten af om bestellingen te plaatsen bij het bedrijf. Het bedrijf zou bestellingen te laat of helemaal niet afleveren en terugbetalingen zouden ook niet juist verlopen. Ook in de Tweakers Pricewatch kreeg het bedrijf slechte beoordelingen. Refurbished.nl beloofde eerder dit jaar beterschap.