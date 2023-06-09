Internetsatellietbedrijf Hiber is failliet

Het Amsterdamse satellietbedrijf Hiber is definitief failliet verklaard. Eerder kreeg het bedrijf nog uitstel van betaling.

De start-up is door de Amsterdamse rechtbank failliet verklaard. Lopende schulden worden door een aangestelde curator afgehandeld.

Hiber was een Nederlandse start-up die iot-satellieten wilde bouwen en lanceren. Het bedrijf kreeg eerder deze week uitstel van betaling. Hiber werd vorig jaar overgenomen door het Zwitserse Astrocast. Hiber bracht tot nu toe vier iot-satellieten in de ruimte.