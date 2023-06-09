Internetsatellietbedrijf Hiber is failliet

Het Amsterdamse satellietbedrijf Hiber is definitief failliet verklaard. Eerder kreeg het bedrijf nog uitstel van betaling.

De start-up is door de Amsterdamse rechtbank failliet verklaard. Lopende schulden worden door een aangestelde curator afgehandeld.

Hiber was een Nederlandse start-up die iot-satellieten wilde bouwen en lanceren. Het bedrijf kreeg eerder deze week uitstel van betaling. Hiber werd vorig jaar overgenomen door het Zwitserse Astrocast. Hiber bracht tot nu toe vier iot-satellieten in de ruimte.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 09-06-2023 16:34
38 • submitter: TFHfony

09-06-2023 • 16:34

38

Submitter: TFHfony

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Reacties (38)

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ernstoud 9 juni 2023 16:41
Wat is een IoT satelliet?
LOTG @ernstoud9 juni 2023 17:19
Ik denk dat de term wat ongelukkig is, want de satelliet is geen IoT (internet of things) apparaat maar juist een acces point voor IoT apparaten. Eigenlijk wat een telefoon mast doet, alleen dan in de ruimte.

Doel is dat IoT apparaten die satellieten gebruiken om data te verzenden en ontvangen.

Bij een IoT apparaat moet je doorgaans denken aan iets dat eigenlijk een hele simpele functie heeft (een sensor bijvoorbeeld) en af en toe zijn status verzend. Dus een paar keer per uur of per dag afhankelijk van het doel.

Dus je hebt geen constante verbinding nodig, alleen als je apparaat wakker word en zijn ding doet.
THM0 @LOTG9 juni 2023 17:45
Maar wat is dan het voordeel? Laag energieverbruik voor de verbinding tov 4G/5G? Locaties zonder bereik?
Lijkt me dat die mini transmissies wel op het mobiele netwerk passen, of niet? En een carrier kan toch ook een prima commerciële machine-to-machine propositie maken met beperkingen op bandbreedte en datavolume en daardoor lage kosten?
LOTG @THM09 juni 2023 18:00
Dat is ook mijn vraag. Los van locaties die geen bereik hebben met het mobiele netwerk of andere IoT netwerk oplossingen vraag ik mij af wat nog meer motivaties zouden zijn geweest.

Gezien ze failliet zijn denk ik dat het antwoord vrij kort is.
DiedX @THM09 juni 2023 18:07
Midden in de woestijn niet. Vandaar satelliet.
cascer1 @ernstoud9 juni 2023 16:43
Volgens mij een soort low-bandwidth dataverbinding die je bijvoorbeeld kan gebruiken om de locatie van je bestelbusjes te rapporteren oid.
etrans @ernstoud9 juni 2023 16:59
Hub Urling van Hiber: Tegenwoordig is het mogelijk om kleine satellieten, zogeheten cubesats, mee te laten gaan met een lancering van een grotere satelliet. Zo’n cubesat heeft de grootte van een stevig melkpak. De satellieten van Hiber zullen uit twee van zulke melkpakken bestaan. Vanuit het dubbele melkpak zal een stel zonnepanelen uitklappen voor de stroomvoorziening. Verder heeft de satelliet twee antennes, een hele artistieke voor de ontvangst en een voor de communicatie met de grondstations. De kosten van zo’n satelliet systeem gaan door het gebruik van cubesat een magnitude om laag waardoor we onze IoT diensten voor een fractie van de bestaande satellietcommunicatie prijzen kunnen aanbieden'
Bron: https://premium.nl/blogs/interview-hub-urlings/
itlee @ernstoud11 juni 2023 18:42
ze wilde een wereld dekkend satteliet netwerk opzetten waarbij ze communicatie veel goedkoper konden aanbieden. ze hadden low power devices gebouwd om bijv. dierenkuddes of zeecontainers te kunnen volgen dmv sms communicatie (160 karakters) met bijv gps info of weer info, al naar gelang wat er verstuurd moest worden.

De reden waarom ze dit begonnen zijn is omdat je voor een paar cent per bericht in the middle of knowwhere communicatie kon versturen wat veel goedkoper was als de reguliere satteliet telefoon providers.

In het begin was de uitdaging om tussen de ruimtevaart bobos te komen met al hun stoffige regeltjes, toen dat eindelijk was gelukt gingen de eerste 2 zelf gebouwde satelieten de lucht in met alle uitdagingen vandien.zo n satteliet + launch in de baan op de aarde kost "maar" 1 miljoen euri....

mooi project, mooie ambitie jammer dat de financiële middelen niet reikte tot de hemel....
ernstoud @itlee11 juni 2023 19:00
Las ook dat van de vier satellieten er 2 niet werkten en de andere twee technische problemen hadden. (Bron: https://spacenews.com/hib...-satellite-constellation/). Dat wekt natuurlijk bij investeerders geen vertrouwen.
itlee @ernstoud11 juni 2023 19:30
twee zijn ze in de wedstrijd inderdaad verloren,.... de linux distro's waren dubbel uitgevoerd, alles dubbel en ze hadden per baan op de aarde maar 15 min om te kletsen met 1 satteliet, dus trouble shooten in 15 minuutjes per rondje aarde is best kort. op een gegeven moment geen reactie meer, sja...dan houdt het op.

De eerste twee sattelieten hebben ze laten bouwen, hun laatste twee hebben ze zelf gebouwd, die waren stabieler (en geleerd van de fouten van de eerste twee).

Wat ik bijzonder vind is dat je van niks een idee hebt, van idee werkelijkheid maakt en dat maximaal probeert te realiseren met een groot team mensen. vergeet niet, er was niets, ze hebben alles zelf moeten maken/designen en laten fabriceren. (en dan moet je het in de tussentijd ook nog aan de man brengen), alleen maar investeerders aanboord halen is 1, maar uiteindelijk willen die ook knaken zien....
Blqckqut 9 juni 2023 17:01
zoveel bedrijven die failliet gaan laatste tijd
Cergorach
@Blqckqut9 juni 2023 17:40
Wellicht dat je dit eerst even checkt voordat je het roept...

Laagste aantal faillissementen in Nederland sinds 20+ jaar:
#1 2021 met 1818
#2 2022 met 2144
#3 2020 met 3177

De top in de afgelopen 20 jaar in 2013 met 9431 faillissementen in Nederland.

Sure, we hebben meer faillissementen dan vorig jaar, maar het is nog steeds lager dan de periode 2001-2019...

Bron:
https://www.cbs.nl/nl-nl/...ag-aantal-faillissementen
https://www.cbs.nl/nl-nl/...-faillissementen-in-maart
Zenomyscus @Cergorach10 juni 2023 08:57
Gevoelsmatig stoppen daarnaast wel veel ZZP'ers en zoeken ze veiligheid. Ik beheer een platform met een redelijk aantal websites en het is een trend die mij in elk geval opvalt.
Cergorach
@Zenomyscus10 juni 2023 11:10
Stoppen is wat anders dan faillissement, maar ook dat gevoel klopt niet met de statistieken...

We hebben meer ZZPers dan 10 jaar geleden. En in Q1 2023 zijn er meer ZZPers bijgekomen dan er in Q1 2022 bijkomen, bijna 15% meer tov. vorig jaar.

Is dat platform wellicht gericht op een bepaalde branche, leeftijdsgroep of regio? Heeft die trend met websites niet wellicht met het bedrijf zelf te maken? Gaan nieuwe ZZPers wellicht naar een concurrent?

Bron:
https://www.cbs.nl/nl-nl/...er-zzp/ontwikkelingen-zzp
https://www.ikwordzzper.n...ijn-onmisbaar-in-de-zorg/
batjes @Zenomyscus10 juni 2023 12:09
Deels omdat de afgelopen jaren werknemers behoorlijk wat rechten teruggekregen hebben. Waardoor in veel gevallen ZZP niet eens meer mag (verkapte loondienst is veelal gewoon verboden) of niet meer loont voor de werkgever of ZZP-er zelf.
moonlander @Blqckqut9 juni 2023 18:12
En dat zal nog veel vaker voorkomen ook. Iedereen die maar loonsverhoging eist, het moet ergens van betaald worden.
FONfanatic @moonlander9 juni 2023 22:54
Iedereen die maar torenhoog kapitaalsrendement wil, en nu gaat zeiken dat de factor arbeid de achterstand wil inlopen. Een rijk land waar de rijen bij de voedselbanken steeds langer worden, er steeds meer daklozen bij komen.
RocketKoen @Blqckqut9 juni 2023 17:19
Dat is niet zomaar.
De rente is heel lang vrijwel nul geweest, waardoor bedrijven heel makkelijk geld konden lenen. Je kon daardoor een bedrijf heel lang verliesgevend laten draaien terwijl je groeit.
Nu is de rente in korte tijd opgelopen naar een procent of 5. En al die bedrijven die enorme schulden hebben opgebouwd vallen daardoor nu om.

Rente op een lening telt namelijk voor de kosten kolom van je jaarrekening. En een bedrijf dat enorme verliezen maakt krijgt geen nieuwe leningen.
Frame164 @Blqckqut9 juni 2023 18:03
Misschien dat je er nu pas voor het eerst op let. Het is namelijk nog steeds heel erg laag. Historisch gezien dan, en dat terwijl er meer bedrijven zijn dan ooit.
LOTG 9 juni 2023 17:12
Zonder de specs te kennen, mijn lijkt IoT niet echt geschikt voor satelliet verbindingen. In de meeste gevallen wil je daar voor juist een vrije lijn tussen je ontvanger en zender hebben. Als ik aan IoT denk dan zijn dat juist oplossingen die ergens weg gewerkt zijn en gewoon hun ding doen.

Dan is je doelgroep dus alles wat buiten staat en ergens met vrij zicht naar de ruimte, en anders heb je weer hardware nodig die daar wel staat en dat lijkt mij juist een van de dingen waar ik IoT sterk zie zijn weghalen. Je hebt dan weer een tussen station dat weer verbonden moet zijn met je IoT device.

In NL lijkt mij het telefoon netwerk 9/10x een betere oplossing. In andere landen kan dat natuurlijk anders liggen.

Tevens is satelliet gigantisch, zowel in het aanbieden als het afnemen.

[Reactie gewijzigd door LOTG op 24 juli 2024 06:05]

FvdM @LOTG9 juni 2023 18:03
Dan is je doelgroep dus alles wat buiten staat en ergens met vrij zicht naar de ruimte
  • Containers op zee volgen (locatie, condities binnenkant)
  • Instant melding klimaat risico's of menselijke gevaren in natuurgebieden waar geen cell coverage is, kan natuurrampen voorkomen.
  • Bewegingen van vogels bijhouden. Bijvoorbeeld vergelijking met actuele weer data om een (komende) vulkaanuitbarsting of tsunami te voorspellen.
  • Wildlife bescherming, zoals GPS collars in gebieden waar onvoldoende dataverbindingen zijn. Die geven nu meestal een paar keer per dag een batch door wat te laat kan zijn bij gevaren.
LOTG @FvdM9 juni 2023 18:19
Voor alles behalve klimaat meldingen zie ik niet in hoe je voorbeeld zelf die verbinding gaat opzetten. Volgens mij heb je gewoon een station nodig wat zicht heeft en moet de rest daar mee verbinden.
  • Containers op zee: je kunt een IoT device in/op je container zetten maar aangezien ze gestapeld worden (en niet te zuinig) zie ik geen case waarbij het niet iets is wat het schip moet faciliteren. En dan denk ik niet dat dit de beste optie is.
  • Sensors op remote locaties is inderdaad een goede case
  • Vogels tracken is ook weer zo iets, waar ga je de hardware laten? Je zult iets hebben wat locaties transmit en dan hopen dat je een apparaat in de buurt hebt wat dan eventueel deze IoT satellieten gebruikt.
  • Wildlife is het zelfde probleem, je zult een locatie moeten hebben waar de hardware staat.
Ik denk dat de kosten te hoog zijn voor de meeste van deze projecten, en dat je markt gewoon erg klein is.

[Reactie gewijzigd door LOTG op 24 juli 2024 06:05]

FvdM @LOTG10 juni 2023 00:54
Zo groot hoeft de hardware tegenwoordig niet meer te zijn. Er zijn al smartphones met satelliet data en de Garmin inReach Mini is ook al behoorlijk klein. Misschien nog niet klein genoeg voor bijvoorbeeld vogels, maar als er een aanbod is van goedkope satelliet verbindingen dan komen er ook vanzelf kleinere sat clients. Er is al een markt voor.
Frame164 @LOTG9 juni 2023 18:05
Bij apparaten die in afgelegen gebieden staan is het geen probleem om de ontvanger/zender zo te monteren dat je de satelliet ziet.
CH4OS 9 juni 2023 18:19
En wie gaat die IoT satellieten in de ruimte nu beheren? Of wordt dit nu space-waste? :?
The_Double @CH4OS10 juni 2023 19:09
Die zijn al lang geleden gedecommissioned naar een garbage orbit waar ze veilig afremmen en terugkomen in de atmosfeer.
CH4OS @The_Double10 juni 2023 19:37
Dank voor het antwoord! Jammer dat niemand dus de satellieten overneemt.
KKose 9 juni 2023 20:16
4 satellieten zijn inderdaad te weinig.
PepijnK @KKose10 juni 2023 02:26
Dat ligt aan hoe hoog je baan is, in theorie kan je buiten een klein stukje aan de polen, met 3 geostationaire satellieten een dekkend netwerk hebben.
KKose @PepijnK10 juni 2023 10:55
Wordt het signaal dan niet zwakker?
PepijnK @KKose14 juni 2023 17:10
Ja, ik meen zelfs met een kwadratisch verband, maar daar valt best voor te compenseren met (schotel-) antennes en versterkers.
broit1975 9 juni 2023 17:15
En wie ruimt die melkpakken weer op?
davekok @broit19759 juni 2023 17:31
Ik gok dat die, na een bepaalde tijd, opbranden in de atmosfeer.
ernstoud @broit19759 juni 2023 17:56
Mogen in de oranje kliko.

:)

Sorry. Kon het niet laten.
Verwijderd 9 juni 2023 16:42
Was een mooi verhaal in de lente van 2022: https://news.satnews.com/...astrocast-acquires-hiber/

Maar een paar maanden later, in November waren de donkere wolken al te zien: https://spacenews.com/hib...after-failed-acquisition/
RepareerDroid 9 juni 2023 16:48
Ze hebben in ieder geval wel de winter overleefd.
vinkjb 9 juni 2023 18:02
Dit is (was) een bedrijf IOT die pcies bepaalde waar je smartv of je smartkoelkast staat. Jammer nu moet ik zelf gaan zoeken

[Reactie gewijzigd door vinkjb op 24 juli 2024 06:05]

nelis1990 10 juni 2023 09:03
;(

[Reactie gewijzigd door nelis1990 op 24 juli 2024 06:05]


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