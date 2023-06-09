Omgevingswet kost door jaren ict-vertragingen 1,1 miljard euro meer dan begroot

Nederlandse overheden moeten ruim 1,1 miljard euro extra betalen voor de invoering van de Omgevingswet. Door de complexe ict loopt die wet jaren achter op schema, wat nu honderden miljoenen meer kost dan begroot.

Dat schrijft Binnenlands Bestuur op basis van een nog niet gepubliceerd onderzoek naar de kosten van de complexe Omgevingswet. De kosten voor invoering van de wet werden in 2021 nog geschat op 1,6 miljard. Inmiddels is dat opgelopen naar 2,7 miljard. De kosten zijn een totaalplaatje dat wordt verdeeld onder alle overheidsinstellingen op wie de Omgevingswet van toepassing is. Dat zijn naast de Rijksoverheid ook provincies, gemeenten, waterschappen, gemeenschappelijke samenwerkingsorganisaties en diensten als de Belastingdienst.

Er zijn geen specifieke ict-kosten in het hogere bedrag opgenomen, hoewel dat het grote knelpunt van de wet is. Wel moeten uitvoeringsorganisaties meer betalen om de wet te implementeren. Dat kost hen 159 miljoen extra. Ook zijn er 'transitiekosten' voor het uitfaseren van oude computersystemen en wetgevingstrajecten, wat nog eens 343 miljoen euro extra kost. Tot slot is 'het eerdere uitstel van de wet' een extra kostenpost van 332 miljoen en speelt 235 miljoen euro aan inflatie mee.

Hoewel de Omgevingswet voornamelijk een bestuursreorganisatie is binnen de Nederlandse overheid, is het inmiddels meer een ict-project dan wat anders. De Omgevingswet voegt honderden bestaande wetten en algemene maatregelen van bestuur samen, zodat burgers bij één loket terecht kunnen voor vragen en vergunningen. Daar is echter een complex ict-systeem voor nodig, het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Daar loopt de invoering van de wet constant op vast; overheden zeggen veel meer tijd nodig te hebben voor de implementatie van die systemen.

Inmiddels lijkt het erop dat de wet op 1 januari 2024 wordt ingevoerd, via een noodgreep waarmee bepaalde ict-componenten alsnog kunnen worden gebruikt zonder dat de ict daar helemaal klaar voor is. Tweakers schreef in 2020 een achtergrondartikel over het uit de hand gelopen ict-project.