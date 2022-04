Kabinet schaft jubelton 'vanwege ict-aanpassingen' bij fiscus pas in 2024 af

De 'jubelton' wordt in Nederland pas in 2024 afgeschaft, omdat de Belastingdienst voor die tijd de ict daarvoor nog niet op orde heeft. Er is pas volgend jaar tijd om de belastingregeling door te voeren in de systemen van de fiscus.

Dat schrijft de nieuwe minister Sigrid Kaag van Financiën in een Kamerbrief. Ze geeft daarin antwoorden op vragen van verschillende Kamerleden over de financiële kant van het regeerakkoord. Daarin stelt een van de leden vragen over de belastingvrije schenking om een woning te kopen. Die belastingregel wordt in de praktijk de 'jubelton' genoemd. Het stelt ouders in staat om een bedrag van 106.671 euro belastingvrij te schenken aan hun kinderen als die daarmee een huis willen kopen. Het nieuwe kabinet wil de ongelijkheid op de woningmarkt aanpakken en daarom de jubelton afschaffen. In het regeerakkoord staat dat dat pas vanaf 1 januari 2024 kan gebeuren. Tweede Kamerleden wilden weten of dat niet eerder mogelijk was en waarom dat wel of niet zou kunnen.

"Bij het afschaffen van deze schenkingsvrijstelling moet het onderdeel uit de belastingaangifte worden verwijderd", schrijft Kaag. "Dit vraagt aanpassingen in de aangifte zelf en in de achterliggende systemen voor de verwerking van de gegevens uit de aangifte. Deze aanpassingen vragen tijd en capaciteit van de Belastingdienst." De verwerking hiervan kan pas op zijn vroegst in 2023 worden uitgevoerd, omdat 'de beschikbare capaciteit nodig is voor afronding van de overgang naar het nieuwe systeem voor de schenk- en erfbelasting', schrijft de minister. "Dit maakt verwijdering mogelijk per 1 januari 2024."

Het gebeurt wel vaker dat overheidsregels en -projecten worden afgeschaft vanwege gebrekkige ict. Ook de omstreden Omgevingswet loopt al jaren vertraging op omdat de overheid de ict-systemen niet op orde kan krijgen, al gaat het in dat geval wel om een veel omvangrijkere wet.