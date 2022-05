TNO en providers: overheid moet helpen bij maken toekomstige netwerken

De Nederlandse overheid moet helpen en een coördinerende rol spelen bij de ontwikkeling van toekomstige netwerkinfrastructuur. Dat stellen de providers, TNO en universiteiten in een donderdag gepubliceerde paper.

Daarbij gaat het onder meer over het doen van trials voor netwerkstandaarden, schrijven de partijen in de Future Network Services-position paper die donderdag is overhandigd aan Jeannine Peek van Topsector ICT. Als bijvoorbeeld zelfrijdende auto's moeten gaan communiceren met alle drie de mobiele netwerken in Nederland, dan hebben de onafhankelijke providers er weinig belang bij om het voortouw te nemen. Als de overheid dat doet, kunnen de providers wel makkelijk meedoen.

Bij toekomstige netwerken gaat het over bijvoorbeeld 5G en 6G, maar ook LoRA, wifi en satelliet, backbone-netwerken en cloudinfrastructuur. "Het gaat niet alleen meer om bandbreedte, maar ook over toepassingen voor zelfrijdende auto's, edge computing voor 5G en kunstmatige intelligentie dat in het netwerk zit," zegt Paul Wijngaard, sectormanager Telecom van TNO tegen Tweakers. Meer over dit onderwerp is te lezen in een Plus-artikel van Tweakers over dit onderwerp.