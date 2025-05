TNO levert lasercommunicatiesysteem voor Noorse satelliet

De Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek levert haar SmallCAT-lasercommunicatiesysteem aan de Norsat-TD. Volgens de organisatie moet het systeem tussen de tien en honderd keer hogere overdrachtsnelheden mogelijk maken.

De lasercommunicatiemodule, afbeelding via TNO

Het Small Communication Active Terminal-systeem van TNO maakt gebruik van optische lasercommunicatie om tientallen tot honderden gigabits per seconde aan data naar de aarde te kunnen versturen. Volgens de onderzoeksorganisatie is dit een enorme sprong vooruit vergeleken met de radiofrequenties die nu nog doorgaans gebruikt worden voor satellietcommunicatie. Het SmallCAT-systeem bestaat onder meer uit een kubusvormige CubeCAT-module die volgens TNO aan iedere zijde kleiner is dan 10 centimeter.

De overdrachtsnelheid zou daarnaast niet het enige voordeel van lasercommunicatie zijn ten opzichte van een radiotransmissie. "Lasercommunicatielinks zijn ook bij lagere snelheden interessant, omdat de datalinks veel veiliger zijn en de systemen veel kleiner, lichter en energiezuiniger, wat in de [ruimtevaart] van belang is."

Naar verwachting lanceert de Noorse ruimtevaartorganisatie NOSA in 2023 de Norsat-TD in een baan rondom de aarde; de Utias SFL, een universiteit gericht op ruimtevaart uit Toronto, is verantwoordelijk voor het verwerken van het lasercommunicatiesysteem in de Noorse satelliet. Eenmaal in de ruimte wordt er via een verbinding van 1Gb/s contact gemaakt met het grondstation bij TNO in Den Haag. Hiermee moet voldaan worden aan de ccsds 03K-standaard. Ook 'andere Europese optische grondstations die deel uitmaken van het kernnetwerk' beheerd door de Noorse KSAT moeten een testverbinding met de module aangaan.

De vlucht met de satelliet van de NOSA zou de eerste daadwerkelijke test van de technologie van TNO vanuit de ruimte zijn. De organisatie wist eerder al op aarde over een afstand van 10 kilometer data te versturen middels een lasercommunicatiesysteem. Uiteindelijk moet een dergelijke technologie een dataverbinding van meer dan een terabit per seconde kunnen faciliteren, al is dat met de al gepresenteerde SmallCAT nog niet aan de orde.