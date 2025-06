Zweeds bedrijf gaat lasersatellietterminals van TNO verkopen

Het Zweedse bedrijf AAC Clyde Space gaat lasersatellietcommunicatieterminals die door TNO zijn ontwikkeld, produceren en verkopen. Hiervoor hebben AAC en TNO een licentieovereenkomst afgesloten. Zo moeten de lasersatellietterminals vercommercialiseerd worden.

De overeenkomst geldt voor twintig jaar en laat AAC Clyde Space de terminals produceren die in satellieten gebruikt kunnen worden. De terminals zijn 10x10x10cm groot en geschikt voor kleine satellieten, 'waarin AAC Clyde Space is gespecialiseerd'. Het Zweedse bedrijf wil de laserterminal op grote schaal produceren.

Voor de terminals gaat AAC Clyde Space samenwerken met FSO Instruments. Dit is een Nederlands bedrijf waar TNO ook een overeenkomst mee heeft afgesloten. FSO gaat optische koppen, optische banken en 'een systeem voor grove puntuitlijning' maken voor de laserterminals.

TNO werkt al langer aan de lasersatellietterminals en werkte eerder samen met de Noorse ruimtevaartorganisatie NOSA om de Norsat-TD-satelliet met laserterminal te lanceren. In januari dit jaar wist TNO voor het eerst die satelliet te verbinden aan het optische grondstation van TNO in Den Haag. "Deze succesvolle veldtest betekende een wereldprimeur voor snelle optische communicatie naar de aarde met behulp van een kleine en lichtgewicht optische terminal met Nederlandse technologie", schrijft TNO.

De lasersatellietcommunicatie is volgens TNO sneller en veiliger dan de huidige radiofrequenties die worden gebruikt voor satellietcommunicatie. De laserverbindingen zouden honderd tot duizend keer sneller zijn. De verbeterde veiligheid zou komen doordat de laserstralen 'zeer smal' zijn, in tegenstelling tot de 'brede radiosignalen'. Dit betekent dat het lastiger is om de lasersignalen te onderscheppen. De laserverbindingen zijn te gebruiken met vaste grondstations, vliegtuigen en onbemande luchtvaartuigen. TNO verwacht dat de wereldwijde vraag naar lasercommunicatie in 'de nabije toekomst' exponentieel zal groeien, onder meer door de 'toenemende vraag naar commerciële en overheidsgegevens'. TNO meldt niet hoeveel AAC betaalt voor de licentieovereenkomst.