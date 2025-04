TNO verzendt data over afstand van 10km met laserverbinding als satelliettest

TNO heeft succesvol data verstuurd via een stabiele optische datalink die compatibel is met bestaande radiofrequente infrastructuur. De test is onderdeel van een onderzoek waarmee TNO samen met partners lasersatellietcommunicatie mogelijk wil maken.

De verbinding vond plaats tussen een terminal in de Gerbrandytoren in IJsselstein en een KNMI-testlocatie bij Lopik. De afstand tussen deze twee punten bedraagt ruim tien kilometer. De terminal in IJsselstein moest een satellietterminal nabootsen. Met de test wilde TNO zijn adaptieve-optieksubsysteem in de praktijk gebruiken. De onderzoeksorganisatie heeft namelijk het doel om lasercommunicatieverbindingen tussen satellieten en grondstations mogelijk te maken. Deze verbindingen gaan nu nog met radiofrequente verbindingen. Tweakers schreef eerder een achtergrondartikel over dit project.

Bij die satelliet-naar-grondstations-verbindingen zorgt de atmosfeer voor verbindingsverstoringen. Het adaptieve-optieksubsysteem vervormt die verbinding, waardoor deze als het ware al is verstoord. De turbulentie binnen de atmosfeer 'herstelt' de verbinding weer. Zo kan er stabiele lasercommunicatie plaatsvinden tussen satellieten en grondstations.

Daarom vond de recente demonstratie plaats tussen de toren en de KNMI-locatie. Deze verbinding vanaf die hoge toren 'komt wat verbindingsverstoringen betreft het dichtst in de buurt van een echte verbinding tussen de grond en de ruimte', schrijft TNO. Daarbij werd er 'voor het eerst gedurende meerdere minuten een nagenoeg foutloze communicatie' bereikt. TNO zegt dat alle gebruikte apparatuur en technologie schaalbaar zijn tot een eindproduct met een snelheid van een Tbit/s.

Het gebruiken van lasercommunicatie tussen satellieten en grondstations heeft volgens TNO meerdere voordelen. Enerzijds zou er met optische technologie 'duizend keer zoveel data' kunnen worden verstuurd. Ook zou de snelheid drie keer zo hoog liggen. Bij optische verbindingen spelen bovendien niet dezelfde capaciteitsproblemen die bij het radiofrequente spectrum wel spelen. Het radiofrequente spectrum is op sommige delen zeer druk, wat bijvoorbeeld het inplannen van 3,5GHz-5G-verbindingen in Nederland lastig maakt. Tot slot zijn de laserstralen volgens TNO lastiger af te luisteren, omdat er geen 'brede radiosignalen' worden gebruikt.

Volgend jaar, of het jaar daarna, wil Airbus Defence & Space Netherlands, een van de samenwerkingspartijen, de techniek demonstreren met een satelliet in de ruimte. In de jaren daarna wil een Europees consortium onder leiding van Airbus de technologie naar de markt brengen. Het lasercommunicatieverbindingenproject heet Tomcat, kort voor Terabit Optical Communication Adaptive Terminal.

De eerste twee foto's zijn van de Gerbrandytoren, de derde foto is een demonstratiemodel van een optisch grondstation op de KNMI-testlocatie bij Lopik.