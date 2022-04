Eindhovens bedrijf gaat warmtebatterij met zout en water later dit jaar testen

Cellcius, een spin-off van TNO en TU/e, gaat later dit jaar een warmtebatterij op basis van zout en water testen in vier huizen. De batterijen kunnen 70kWh aan warmte opslaan en zijn bedoeld om bijvoorbeeld een periode 'van een paar dagen' zonder energie te kunnen overbruggen.

De batterij is op basis van kaliumcarbonaat en water, en werkt door het toevoegen van water bij de zoutkristallen. Wanneer de zoutkristallen water opnemen, worden deze namelijk groter en komt er warmte vrij. Een warmtewisselaar haalt de warmte weer uit het systeem en laat gebruikers bijvoorbeeld een huis verwarmen of warm douchen. Met die warmtewisselaar kunnen de zoutkristallen juist worden opgewarmd, waardoor het zout droogstookt en er dus energie in de zoutkristallen wordt opgeslagen.

De 70kWh-warmtebatterij wordt later dit jaar in een eerste pilot getest in vier woningen. Twee hiervan komen in Eindhoven te staan; de andere twee staan in Polen en in Frankrijk. Volgens Cellcius moet een gezin met de batterij 'een paar dagen' zonder zonne- of windenergie kunnen overbruggen. Met de pilot willen de onderzoekers leren wat er nodig is om de batterij op grote schaal te kunnen toepassen en of de gebruiker bijvoorbeeld een app wil om de batterij te kunnen bedienen.

Naast de 70kWh-warmtebatterij heeft Cellcius een 200kWh-prototype ontwikkeld, bestaande uit ongeveer dertig 'lockers'. Die lockers zijn losse bakken met zout waardoor de batterij niet in een keer helemaal gebruikt hoeft te worden.

Cellcius wil niet alleen losse huizen verwarmen met de warmtebatterij, maar denkt ook na over het hergebruiken van industriële restwarmte. Zo wil de start-up restwarmte van de Chemelot Campus in Sittard-Geleen opslaan in de warmtebatterij en deze dan verplaatsen naar een 'transformatorhuisje' in een woonwijk binnen dezelfde gemeente. Dit transformatorhuis gaat dan zo'n vijftig woningen via leidingen van warmte voorzien. Deze pilot moet 'in de loop van volgend jaar' starten. Cellcius werd eind 2020 opgericht en is een spin-off van TNO en TU/e. Er werken nu vijf mensen bij het bedrijf.