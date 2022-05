NorthC Datacenters gebruikt groene waterstof voor noodstroom in Groningen

Het regionale datacenterbedrijf NorthC Datacenters heeft bij een vestiging van het bedrijf in Groningen een noodstroomvoorziening op groene waterstof ingezet. De waterstofcellenmodule moet de dieselgenerator vervangen die het datacenter voorziet van noodstroom.

Volgens het bedrijf is dit de eerste keer dat een datacenter in Europa waterstof inzet voor de noodstroomvoorziening. Tevens is de locatie naar eigen zeggen het eerste Europese datacenter dat een volledig CO 2 -neutrale energievoorziening gebruikt. De groene-waterstofcellenmodule van 500kW moet op jaarbasis tienduizenden liters diesel besparen, zegt NorthC. Als de technologie werkt zoals het bedrijf hoopt, moet het op termijn de dieselgeneratoren in de andere datacenters van het bedrijf ook vervangen. Voor bestaande dieselgeneratoren onderzoekt NorthC of het mogelijk en rendabel is om deze geschikt te maken voor waterstof.

De waterstofcellen die gebruikt worden in het datacenter in Groningen zijn aanzienlijk duurder dan traditionele dieselgeneratoren, aldus NorthC. Het bedrijf verwacht daarentegen dat de kosten uiteindelijk zullen dalen door de groei van de waterstofsector. Daarnaast worden dieselgeneratoren snel duurder door de oplopende brandstofprijzen. De waterstofcellen die in Groningen ingezet worden hebben een levensduur van 20 jaar. Voor de cellen gebruikt NorthC groene waterstof, gegenereerd met wind- en zonne-energie. De waterstofcellen moeten in juni in gebruik genomen worden.