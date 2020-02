Fusiebedrijf van The Datacenter Group en NLDC gaat verder als NorthC

De vorig jaar gefuseerde datacenterbedrijven The Datacenter Group en NLDC gaan verder onder de naam NorthC. Het fusiebedrijf heeft tien datacenters in Nederland. Die staan in Amsterdam, Rotterdam, Delft, Utrecht, Groningen en Eindhoven.

NorthC is de grootste regionale aanbieder van datacenterdiensten in Nederland. Het bedrijf heeft in totaal 80.000 vierkante meter aan datacenters. NorthC is in handen van investeringsfonds DWS en is ontstaan uit de fusie van TDCG en NLDC vorig jaar.

In mei vorig jaar maakte KPN bekend zijn datacenters van NLDC te verkopen aan DWS. In juli kondigde het investeringsfonds aan de nieuwe aankoop te fuseren met TDCG. NorthC zegt ambitie te hebben om in de komende jaren te blijven groeien en uit te breiden met nieuwe datacenters. Daarbij wordt ook buiten de grenzen gekeken naar andere locaties in Europa.