Nederlands datacenterbedrijf NorthC neemt zes locaties van Colt over

Het Nederlandse datacenterbedrijf NorthC neemt zes datacenters van Colt Technology Services over. Een van de locaties is in Amsterdam gevestigd, terwijl de overige vijf datacenters in Duitsland staan. De datacenters hebben een 'gezamenlijk vermogen van ruim 25MW'.

De datacenters zijn gevestigd in Frankfurt, Berlijn, Hamburg, München, Düsseldorf en Amsterdam. Onder de overeenkomst moet Colt een belangrijke klant van NorthC blijven, zo laat het laatstgenoemde bedrijf in een persbericht weten. Het datacenterbedrijf heeft al meer dan tien locaties in Nederland, waaronder een in Amsterdam. Ook heeft het bedrijf twee locaties in Duitsland en vier faciliteiten in Zwitserland. De overname is nog 'afhankelijk van de gebruikelijke voorwaarden en goedkeuringen'. Het is niet duidelijk hoeveel het bedrijf voor de datacenters betaald heeft. NorthC is het resultaat van een fusie tussen The Datacenter Group en NLDC.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 16-04-2025 16:24
18 • submitter: Banix

16-04-2025 • 16:24

18

Submitter: Banix

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Reacties (18)

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Khrome 16 april 2025 16:39
Helaas niet zo een fijne ervaringen met NorthC. Beetje een partij van 'we doen net iets minder dan het absolute minimum zodat je klaagt maar wel blijft'.
Cambionn @Khrome16 april 2025 17:00
Beetje een partij van 'we doen net iets minder dan het absolute minimum zodat je klaagt maar wel blijft'.
Zelfs dat niet. Wij zijn op werk juist weg gegaan bij ze. Problemen als cooling niet op orde hebben, iig niet zo goed als wij zouden willen. Da's wel een belangrijk dingetje voor datacenters... Hier dus ook geen fan.

[Reactie gewijzigd door Cambionn op 16 april 2025 17:01]

sircampalot @Cambionn16 april 2025 17:08
Problemen als cooling niet op orde hebben
Lijkt me nogal logisch als ze zo weinig fans hebben :+
Mosterd @Khrome16 april 2025 18:39
Wat voor ervaringen? Ik ben een leek op dit gebied.
wouter0100 @Khrome17 april 2025 17:15
Interessant, wij hebben juist een hele andere ervaring. We zijn bij NorthC erg tevreden over alles en zitten in beide locaties van ze in Eindhoven. Dit is overigens wel hun enige "tier-4" datacenter (en ook de enige van Nederland) en de andere locatie is spiksplinternieuw. De mensen die er werken zijn verder ook erg gedreven en altijd bereid het uiterste voor de klant te gaan.

Tijdens het offerte traject een aantal jaar geleden was er bij NorthC ook geen poespas: we wouden datacenters vergelijken en prijzen weten, om daarna met een kleine selectie in gesprek te gaan. NorthC snapte dat, waar we bij andere partijen eerst meerdere meetings moesten houden over de gewenste oplossing.

In mijn ogen is dit een van de weinige datacenters in Nederland die zich echt nog tot hun core business houden, en niet gaan concurreren met klanten met allemaal andere (cloud) diensten.

[Reactie gewijzigd door wouter0100 op 17 april 2025 17:16]

Khrome @wouter010026 april 2025 18:58
De koeling die @Cambionn was voor ons ook een breekpunt. Niet in Eindhoven weliswaar, maar desondanks mag je wel verwachten dat temperatuur en luchtvochtigheid binnen bepaalde perken gehouden werd. In plaats daarvan hing één thermometer in het hele datacenter, direct naast een airco, die zei dat het wel goed is op die plek, dus moest het wel goed zijn in het hele DC. Terwijl het in de zomer vaak bakte en bij de luchtinvoer het vocht overal vanaf liep. Dra-ma-tisch.

Ze deden er niks aan want 'volgens hun eigen meetapparatuur was alles in orde'.
vlijmen 16 april 2025 17:14
Misschien een stomme vraag maar kan iemand mij uitleggen waarom er enkel wordt gesproken over een vermogen in MW.
Natuurlijk we hebben energietransitie en een klimaatcrisis. Maar is aantal servers, PB aan disk, aantal CPU (cores) of m2 niet een logischere waarde om de omvang van de deal aan te geven?
FreezeXJ @vlijmen16 april 2025 17:26
Het aantal servers wordt vaak bepaald door hoeveel vermogen ze verstoken, want je kunt veel meer power op die vierkante (of kubieke) meters datacenter kwijt dan je kunt koelen tegenwoordig. Sowieso zijn storage en CPU onderling uitwisselbaar, en nogal aan technologische vooruitgang onderhevig. Het maximale vermogen dat kan worden aan- en afgevoerd ligt al bij het ontwerp vast.

Zeker met de moderne AI-CPUs en/of GPUs is er zo een 20+ kW in een rack te plaatsen, terwijl het rack eigenlijk maar 5 kW ondersteunt in z'n airco en stroom-aansluiting.
vlijmen @FreezeXJ16 april 2025 17:38
Ah thnx, het gaat dus daadwerkelijk om de aansluiting die de datacenters nu hebben als maximale capaciteit beschikbaar. Ik had het idee om het huidige verbruik ging, waarbij ik dus om diezelfde wisselbare hardware niet begreep hoe je daarmee daadwerkelijk iets kon zeggen om het te vergelijken.
georgeboot @FreezeXJ16 april 2025 20:15
Ligt het aan mij of is 25MW helemaal niet zo veel? Als een enkel rack gedimensioneerd is op 4kW, heb je het dus over ruim 6000 racks. Veel, maar voor een aantal datacenters bij elkaar? Ik dacht altijd dat die dingen tot de nok vol zaten met servers en je zo duizend racks per verdieping hebt.
FreezeXJ @georgeboot16 april 2025 20:30
25 MW is misschien 'niet heel veel', maar probeer nu maar eens een aansluiting van 1 MW te krijgen bij de Eneco :+ Daarnaast kun je niet overal in je datacenter racks neerzetten, je bent best veel ruimte kwijt aan 'overhead', om je stroomvoorziening (inclusief aggregaat, accus en omvorming/conditioning) en koeling kwijt te raken. Aangenomen dat dit niet de modernste DCs zijn is 5 kW/rack nog mogelijk, dus dan idd 5k racks, laten we zeggen 5000 m2 aan directe floorspace, plus nog zoiets aan loopruimte, nog zoiets aan overhead, en dan nog wat.

Quick-checkje zegt dat Equinix AM5 (randomly chosen) zo'n 6000 m2 colo-space heeft, 13 MW verstookt daarop, en ruim het dubbele aan totale ruimte. Met 3-7 kW/rack roept dat een ruwe 2500 racks.

Dus nee, echt giga zijn ze niet, maar ze doen wel mee. NorthC Almere is ook ongeveer zoiets, maar in Nieuwegein hebben ze net 2 MW op 4000 m2 ruimte, dus dat is nogal low-powered.
msteggink @georgeboot16 april 2025 22:11
25 MW is inderdaad niet veel.
"Oude" racks waren 3-4 kW, maar dat is erg weinig. Moderne racks zijn 20-30 kW en in de HPC gaat het al richting 100kW / rack. We rollen nu GPU servers uit die 6-9.5 kW per stuk doen..
erwinb @msteggink17 april 2025 12:53
Het NTT datacenter in Frankfurt (FRA 1) is alleen al ruim 75MW.
En dat is een var de 4 datacenters van hen in Frankfurt.
In Amsterdam is er ook één (20MW) en daar zijn ze ook nog een tweede aan het bouwen.
Dus 25MW it load is niet echt heel veel. Het hebben van meerdere kleine datacentra kan wel weer een voordeel hebben ivm redundantie.

[Reactie gewijzigd door erwinb op 17 april 2025 13:13]

Yalopa @vlijmen16 april 2025 17:28
Omdat een colo geen cpu/ram/disks levert, maar floorspace, power & cooling.
ewoutw @vlijmen16 april 2025 18:22
Ik had wel een beetje het zelfde, maar dacht meer in hoeveel bit ze over de vezel weg kunnen krijgen.
Maar dat is dan weer omdat ik altijd naar infra kijk. Niet naar de rekenkracht…
BzR @vlijmen16 april 2025 19:41
Is voor een datacenter toch ook niet relevant. Een datacenter kijkt naar vierkante meters, ligging, locatie en schaalbaarheid. Wat vervolgens hun klanten aan hardware in dat datacenter neerzetten word gemeten aan het aantal verbruikte vierkante meter en het vermogen per rack en daar word de klant ook op afgerekend.
Tinus7 @vlijmen17 april 2025 15:42
Een datacenter bepaalt niet wat je in je rack stopt, alleen hoeveel stroom je in dat rack krijgt (en koeling voor datzelfde vermogen). De invulling met apparatuur is vaak aan de huurder van het rack en kan dus sterk wisselen. Het aantal MW aan stroom/koeling is meestal de beperkende factor voor hoeveel je in een datacenter kan proppen aan rekenkracht en daarmee ook de beste maatstaf om de grootte van datacenters onderling te vergelijken
wlang 17 april 2025 08:22
In het bericht staat dat Colt Amsterdam ook wordt overgenomen.
Colt Amsterdam (vd Madenweg) is 2 á 3 jaar geleden overgenomen door AtlasEdge.
Naar mijn weten zijn er geen andere locaties van Colt in Amsterdam, of zal hier Colt Roosendaal worden bedoeld?

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