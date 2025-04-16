Nederlands datacenterbedrijf NorthC neemt zes locaties van Colt over

Het Nederlandse datacenterbedrijf NorthC neemt zes datacenters van Colt Technology Services over. Een van de locaties is in Amsterdam gevestigd, terwijl de overige vijf datacenters in Duitsland staan. De datacenters hebben een 'gezamenlijk vermogen van ruim 25MW'.

De datacenters zijn gevestigd in Frankfurt, Berlijn, Hamburg, München, Düsseldorf en Amsterdam. Onder de overeenkomst moet Colt een belangrijke klant van NorthC blijven, zo laat het laatstgenoemde bedrijf in een persbericht weten. Het datacenterbedrijf heeft al meer dan tien locaties in Nederland, waaronder een in Amsterdam. Ook heeft het bedrijf twee locaties in Duitsland en vier faciliteiten in Zwitserland. De overname is nog 'afhankelijk van de gebruikelijke voorwaarden en goedkeuringen'. Het is niet duidelijk hoeveel het bedrijf voor de datacenters betaald heeft. NorthC is het resultaat van een fusie tussen The Datacenter Group en NLDC.