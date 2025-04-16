Anthropic integreert Claude in Gmail, Google Docs en Google Calendar

Anthropic brengt een update uit voor Claude die integratie met Google Workspace mogelijk maakt. De koppeling geeft de AI toegang tot gegevens uit Gmail, Google Calendar en Google Docs. Ook introduceert het bedrijf een onderzoeksfunctie voor de chatbot.

Door de integratie met Gmail, Google Calendar en Google Docs kan Claude voortaan e-mails doorzoeken, documenten bekijken en agenda-afspraken raadplegen, meldt Anthropic. Claude kan bijvoorbeeld recente vergadernotities verzamelen en actiepunten uit e-mailgesprekken opzoeken. De Google Workspace-integratie bevindt zich momenteel in bèta en is beschikbaar voor alle betalende gebruikers.

Daarnaast introduceert Claude een nieuwe onderzoeksfunctie waarin de chatbot meerdere zoekopdrachten uitvoert die op elkaar voortbouwen, waarbij meerdere invalshoeken worden onderzocht en vragen systematisch worden afgewerkt. 'Research' kan gecombineerd worden met de Google Workspace-integratie om informatie afkomstig uit Google-apps te analyseren. De onderzoeksfunctie is alleen beschikbaar in de Verenigde Staten, Japan en Brazilië voor Max-, Team- en Enterprise-abonnees.

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 16-04-2025 16:10 24

16-04-2025 • 16:10

24

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Reacties (24)

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Yzord 16 april 2025 16:23
Vertel mij nou eens waarom ik AI toegang zou geven tot mijn, nogal persoonlijke, gegevens in mijn mail en agenda? ik zie daar serieus het nut niet van in, maar ik zie wel een spying eye die even in mijn gegevens snuffelt en 'daar van leert'.

over tien jaar is er 1 AI waarbij je de naam Yzord invoert en die spuugt in een split second eruit dat ik een jankert ben op T.net en zeer kritisch is tegen technologie die ons door de strot wordt geduwd. Tot zover je vrijheid van meningsuiting, want Yzord is getagged als staatsgevaarlijk, want hij trekt zijn bek open. En bedankt.
drdelta @Yzord16 april 2025 16:26
Omdat het je tijd en/of moeite bespaart, oftewel goedkoper is (voor bedrijven).

Overigens gaat dit over Google Workspaces, de zakelijke Google omgeving, dus zijn het niet zozeer persoonlijke gegevens, maar eerder concurrentiegevoelige gegevens.
GeroldM @drdelta16 april 2025 17:23
Alsof daar nooit geen voorvallen zijn waardoor je bedrijfskritische data alsnog in een AI training dataset terecht komt.

Nu ben ikzelf aan het experimenteren met Claude Desktop en MCP, wat opzich wel geinig is en het nu heel veel meer kunstjes kan. Maar daardoor is er ook een beetje onrust in me op gaan borrelen qua veiligheid. De meeste MCP servers geven met tekst meestal aan wat punten van veiligheid zijn als je hun server gebruikt. Maar dat gaat zeker een rommeltje worden. Niet moedwillig, maar de kans op een 'ongelukje' na een misschien wat ongelukkig gekozen prompt lijkt me toch wel groter dan men voorspiegelt.

En door verregaande integratie en automatisatie zullen de gevolgen ook niet zo beperkt zijn, zeker met AI oplossingen in de cloud. Met een lokale LLM (in het bedrijf) zullen de gevolgen minder verstrekkend zijn, maar ook daar is er de mogelijkheid voor 'oopsies' met consequenties tussen afdelingen.

Nu zal Google (en Microsoft, AWS enz.) best wel voorzichtig om willen springen met jouw bedrijfsdata, maar je, met al hun datacenters hebben dat soort bedrijven nu meer dan genoeg kleine hoekjes gevuld met 'ongelukjes' die maar al te graag in de 'spot-light' willen staan.
drdelta @GeroldM17 april 2025 09:32
Ik ben het verder absoluut met je eens, ik gebruik ChatGPT sporatisch en probeer alles lokaal te doen via open-webui/ollama, met modellen zoals llama3.1:8b, deepseek-r3:8b en qwen2.5-coder:7b die ik gewoon op m'n videokaart kan draaien.

Ik heb ChatGPTs "opt out" terms of service gedeeltelijk gelezen, maar wat ik daar vooral uit haal is dat ze plechtig beloven niet op je data te trainen. Niet dat ze je data niet verzamelen, en ik ben enorm skeptisch of ze hun woord zullen houden. Zeker gezien zij onderdeel zijn van de grootste inbreuk op copyright ooit, wat privacy invasie kan daar prima bij. En de pinky promises van Google, Microsoft, etc ben ik ook vrij skeptisch over, zoals jij ook aan haalt. :)
Mellow Jack @Yzord16 april 2025 16:28
Heb je die vraag wel eens gesteld? Het resultaat is vooral dat het LLM is gecensureerd is waardoor het niet wilt vertellen. Ik vat het daardoor op alsof de LLM het wel weet
meller14 @Yzord16 april 2025 16:55
Ik voorspel je: de tijd van kranten en papieren dataopslag voor belangrijke persoonlijke data komt terug.
GeroldM @meller1416 april 2025 17:41
Net zoals bankkantoren?

Omdat het almaar makkelijker wordt om te video en biometrie te faken en de bank het zat is geworden om in rechtszaken met klanten te zijn verbonden over transacties van hun rekeningen, middels de gefakete data.

Dat je dus weer voor de absolute zekerheid in persoon aan moet gaan geven of dat (grote) bedrag wel naar die specifieke winkel/dienst/"pret-paleis" moet gaan of niet.

Deepfake video kan al heel overtuigend zijn. Het is nu al mogelijk om een LLM 20 seconden je stem te laten "horen" en dat deze dan ook zeer overtuigend met jouw stem kan spreken. Waarmee ik aan wil geven dat video/video-meetings lang niet meer zo effectief zullen zijn in communicatie, omdat het simpelweg te gemakkelijk is geworden om "fake" te roepen en er dus behoorlijke resources moeten worden verspild om te onderzoeken of dat werkelijk een fake communicatie was of niet.

Makkelijkste oplossing? Open bank-kantoren en in-persoon communicatie. Hoeft niemand meer te twijfelen.

Met al die technologische voorsprong, belooft door AI (en evangelisten), zou het mij niets verbazen als we daardoor weer 20 tot 30 jaar terug in maatschappelijke voorsprong gaan. Omdat de technische hulpmiddelen die we nu gebruiken veel te gemakkelijk (en overtuigend) gefaked kunnen worden.
jaapzb @Yzord16 april 2025 17:08
Als je gmail gebruikt kijkt google al sinds het begin mee met je e-mailtjes hoor
Yzord @jaapzb16 april 2025 18:29
Maar ik gebruik geen gmail hoor
jaapzb @Yzord16 april 2025 19:39
Oke hoor
keverjeroen @Yzord16 april 2025 18:18
Om je werk uit handen te halen. Wat een tijd zou ik kunnen besparen op een dag als ik minder tijd kwijt ben aan mail en agenda.
Yzord @keverjeroen16 april 2025 19:04
Kan je dat wat beter omschrijven? Want wat is het voordeel dat AI er in mag neuzen? Volgens mij moet je nog steeds zelf je afspraken maken en nog steeds zelf lezen wat er in je mail staat. Reageren op mail moet je ook nog steeds zelf doen. Misschien dat zoeken in mail sneller gaat, maar stop je echt daadwerkelijk elke dag zoveel tijd in het zoeken? Want dat is zonder AI ook gewoon snel toch?

Laat je toch niet van de wijs brengen dat het je voordelen biedt. Het is gewoon ordinair meeneuzen in iets wat gewoon voor een persoon bedoelt is en dat ben jij. De wereldwijde AI gekte is alleen maar om jouw profiel nog groter te maken en nog gedetailleerder, maar vooral superhandig voor in de toekomst als er regels strakker aangetrokken kunnen worden.
keverjeroen @Yzord17 april 2025 18:34
Zomaar wat ideeën:

- Alle mail van de dag samenvatten, zodat je snel de belangrijkste details kan lezen. Ai kent je en weet wat belangrijk is voor je.

- Concept antwoorden maken. Of nog beter, zelf mails beantwoorden.

- Zelf overleggen accepteren adhv bepaalde voorkeuren.
Fathier @keverjeroen17 april 2025 20:07
Hierbij ga je er voetstoots van uit dat AI dat feilloos voor je doet. Trust me, dat doet het absoluut niet. Je zult het altijd weer moeten blijven controleren (tenzij je er vreugde in schept om jezelf te belazeren), en dat kost je alles bij elkaar veel meer tijd dan om het gewoon so wie so zelf te doen.
Het blijft me telkens weer verbazen dat mensen zo onvoorwaardelijk in dat AI geloven. Of eigenlijk in wat al die techbazen daarover beweren. Geloof me, die techbazen hebben er alleen en uitsluitend belang bij om de inhoud van jouw portemonnee naar die van hen te doen verhuizen. Dat is uiteraard met alles zo, maar waarom wil jij (of jouw baas) zo graag dokken voor iets dat puur bedrog is?
keverjeroen @Fathier18 april 2025 15:38
Dat lijkt me een kwestie van tijd. Kijk hoe snel het gaat. Laten we dit over 5 jaar nog eens teruglezen! ;)
imqqmi @Yzord16 april 2025 16:48
Waarom zou je dan wel Google vertrouwen, welke voor ads ook lekker in je gmail account zit te grasduinen? Of je agenda, om je te 'helpen' een google maps te koppelen aan de locatie, weer gegevens te tonen voor die datum etc.
Yzord @imqqmi16 april 2025 18:57
spoileralert: ik gebruik geen Google diensten, maar ik zat even hardop te denken voor de rest die het wel hebben. Ik snap sowieso niet waarom mensen dat gebruiken. Alhoewel, ik snap het wel, want gratis en onderhoudsvrij, maar begrijpen doe ik het niet.
yatogami28 @Yzord16 april 2025 23:17
Omdat het mensen vrijweinig kan schelen?? Heeft het enige aanvoelbaar impact op je leven dat Google bij je data kan??
imqqmi @Yzord17 april 2025 10:05
Mee eens hoor, ik heb wel yahoo en google accounts maar staat geen persoonlijke data in. Ik heb een eigen domein met email. Het is nooit 100% prive natuurlijk tenzij je het zelf host.
Yzord @imqqmi17 april 2025 14:03
jij snapt het
Mindmaster @Yzord16 april 2025 16:55
Ik zie vooral kleine bedrijven die ineens met automatisering aan de haal gaan via tools als Make.com icm OpenAI en vervolgens zonder enige rem privédata door die LLM systemen pompen. Alsof dat volkomen normaal is. “Ja, maar het is makkelijk en het bespaart veel tijd,” zeggen ze dan. Leve de AVG.
sIRwa3 16 april 2025 16:23
Heerlijk hoe makkelijk het wordt om al je data aan AI te geven.
Trestry @sIRwa316 april 2025 21:10
Mja, in dit geval heeft Google je gegevens ook al. Mensen die zich druk maken over wie je gegevens hebben zitten überhaupt al niet bij Google
gaskabouter 16 april 2025 16:24
Ik gebruik Claude graag. Maar om hen nou toegang te geven tot al mijn data gaat me te ver. Hoewel ik ook een strikt zakelijke account heb waarvoor ik het wel wil uitproberen.

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