Anthropic integreert Claude in Gmail, Google Docs en Google Calendar

Anthropic brengt een update uit voor Claude die integratie met Google Workspace mogelijk maakt. De koppeling geeft de AI toegang tot gegevens uit Gmail, Google Calendar en Google Docs. Ook introduceert het bedrijf een onderzoeksfunctie voor de chatbot.

Door de integratie met Gmail, Google Calendar en Google Docs kan Claude voortaan e-mails doorzoeken, documenten bekijken en agenda-afspraken raadplegen, meldt Anthropic. Claude kan bijvoorbeeld recente vergadernotities verzamelen en actiepunten uit e-mailgesprekken opzoeken. De Google Workspace-integratie bevindt zich momenteel in bèta en is beschikbaar voor alle betalende gebruikers.

Daarnaast introduceert Claude een nieuwe onderzoeksfunctie waarin de chatbot meerdere zoekopdrachten uitvoert die op elkaar voortbouwen, waarbij meerdere invalshoeken worden onderzocht en vragen systematisch worden afgewerkt. 'Research' kan gecombineerd worden met de Google Workspace-integratie om informatie afkomstig uit Google-apps te analyseren. De onderzoeksfunctie is alleen beschikbaar in de Verenigde Staten, Japan en Brazilië voor Max-, Team- en Enterprise-abonnees.