Anthropic brengt spraakmodus voor chatbot Claude uit in bèta

Anthropic introduceert een spraakmodus voor zijn AI-bot Claude. Met voice mode kunnen gebruikers spraakgesprekken voeren met Claude via iOS- of Android-apparaten. Voor betalende gebruikers is er integratie met Google-apps zoals Agenda en Gmail.

Anthropic meldt dat gebruikers met voice mode kunnen praten met Claude en kunnen luisteren naar zijn reacties. Het is mogelijk om te schakelen tussen tekst en spraak binnen hetzelfde gesprek, waarbij de context van het gesprek bewaard blijft. Terwijl Claude spreekt, toont het scherm de kernpunten uit zijn antwoord.

Gebruikers kunnen kiezen uit vijf stemopties voor Claude. Het bedrijf zegt dat transcripties van spraakgesprekken net als tekstgesprekken worden bewaard in de chatgeschiedenis. Anthropic zegt dat Claude ontworpen is om 'originele reacties te genereren in plaats van tekst exact te reproduceren of specifieke spraakpatronen te imiteren, om imitatie te voorkomen'.

De spraakmodus bevindt zich momenteel in bèta en is beschikbaar voor alle gebruikers, al gelden er beperkingen voor gratis iOS- en Android-gebruikers. Gratis gebruikers zijn beperkt tot ongeveer twintig tot dertig spraakberichten per dag. Ook wordt vooralsnog enkel de Engelse taal ondersteund.

Voor betalende gebruikers ligt die limiet 'significant hoger'. Betalende gebruikers kunnen de spraakmodus toegang geven tot informatie uit Google Agenda, Gmail en zoeken via het web. Enterprise-gebruikers krijgen daarnaast een integratie met Google Docs.

De spraakfunctie wordt in de 'komende weken' uitgerold voor mobiele gebruikers. ChatGPT van OpenAI en Google Gemini hebben al langer een spraakmodus.