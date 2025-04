OpenAI stelt Advanced Voice Mode voor ChatGPT beschikbaar in de EU

OpenAI heeft zijn Advanced Voice Mode voor ChatGPT beschikbaar gesteld in de Europese Unie. Met die feature kunnen gebruikers natuurlijkere spraakgesprekken voeren met de chatbot. De functie is beschikbaar voor gebruikers met een Plus-abonnement.

OpenAI bevestigt de release van Advanced Voice Mode in Europa in een update op sociale media. Het bedrijf zegt daarin dat de functie nu beschikbaar is voor EU-lidstaten, naast Zwitserland, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein. Op een supportpagina schrijft het bedrijf dat dit sinds begin deze week zo is. Binnen de EU is de feature echter nog niet beschikbaar voor gebruikers zonder betaald abonnement.

De nieuwe Voice Mode laat gebruikers gesproken gesprekken voeren met ChatGPT. De AI-dienst bevat zowel een 'standaard' spraakmodus als de Advanced Voice Mode, die OpenAI in mei al aankondigde. Laatstgenoemde is te herkennen aan een blauwe bol in de interface en maakt het mogelijk om natuurlijkere gesprekken te voeren. Volgens OpenAI kan deze geavanceerdere versie ook nuances in gesprekken opvangen, zoals de snelheid waarmee gebruikers praten.