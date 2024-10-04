ChatGPT krijgt canvasinterface voor hulp bij programmeren en schrijven

OpenAI introduceert canvas voor ChatGPT. Deze interface opent in een nieuw venster, waardoor gebruikers met de chatbot aan een project kunnen samenwerken. De bèta is beschikbaar voor abonnees van ChatGPT Plus en Team.

In een blogpost schrijft OpenAI dat canvas de gegenereerde content en het chatvenster van ChatGPT opsplitst in twee vensters, net zoals bij Anthropics Claude Artifacts-functie. Hierdoor kunnen gebruikers aanpassingen maken aan tekst of code, zonder dat deze opnieuw gegenereerd hoeft te worden.

Als 'GPT-4o with canvas' is ingeschakeld, kunnen gebruikers delen van tekst of code selecteren om aanpassingen te maken. Canvas toont ook enkele snelkoppelingen, waaronder het wijzigen van de lengte, het leesniveau veranderen, een laatste controle uitvoeren of emoji's toevoegen. Bij het schrijven van code wordt extra functionaliteit zoals het toevoegen van logs en opmerkingen genoemd, net als het fixen van bugs of het vertalen naar een andere programmeertaal.

OpenAI benadrukt dat canvas zich in een vroege bèta bevindt en dat er spoedig verbeteringen worden aangebracht. Abonnees van ChatGPT Plus en Team wereldwijd kunnen er per direct mee aan de slag, gevolgd door ChatGPT Enterprise- en Edu-gebruikers in de loop van volgende week. Als de bèta is afgerond, wordt canvas gratis beschikbaar voor het grote publiek.