OpenAI brengt ChatGPT Canvas uit voor alle gebruikers, voegt Python-support toe

OpenAI heeft Canvas uitgebracht voor alle gebruikers. De tool voor helpen met het schrijven van code was alleen beschikbaar voor betalende klanten. Bovendien is er nu ondersteuning voor Python-code.

Canvas zit nu in GPT-4o, het model dat ook gratis gebruikers kunnen aanklikken, meldt Venturebeat. Ook is Canvas nu aan te roepen vanuit Custom GPT’s, de ‘apps’ voor ChatGPT die er sinds vorig jaar zijn. Daardoor is de functie voor meer gebruikers en op meer plekken beschikbaar.

OpenAI bracht Canvas in oktober uit voor betalende klanten. De functie splitst de gegenereerde content en het chatvenster van ChatGPT op in twee vensters. Hierdoor kunnen gebruikers aanpassingen maken aan tekst of code, zonder dat deze opnieuw gegenereerd hoeft te worden. Canvas is behalve voor het schrijven van code in gebruik voor het genereren en aanpassen van teksten.