ChatGPT-gebruikers kunnen gesprekken voortaan onderbrengen in mappen

OpenAI heeft de Projects-functie beschikbaar gemaakt voor ChatGPT. Hiermee kunnen gebruikers hun verschillende chats groeperen in mappen. Ook kunnen ze bestanden uploaden en chatinstructies meegeven die voor alle gesprekken binnen zo'n map gelden.

Gebruikers kunnen in ChatGPT voortaan een map, of 'Project', aanmaken, laat OpenAI zien in een demonstratievideo. Vervolgens kunnen ze nieuwe chatgesprekken beginnen binnen dat Project of bestaande chats naar de desbetreffende map slepen. Naast dat gebruikers hiermee chats over dezelfde onderwerpen kunnen sorteren, kunnen ze ook per Project bestanden uploaden. Deze bestanden kan de chatbot dan inzien tijdens alle volgende gesprekken binnen dat Project.

ChatGPT onthoudt eveneens de chatgeschiedenis van alle gesprekken die zich in een map bevinden. Verder kunnen gebruikers per Project instructies meegeven aan de chatbot, bijvoorbeeld om aan te geven dat de bot zich moet richten op bepaalde onderwerpen of telkens via een vast stramien moet reageren.

Deze functie kan vooralsnog alleen gebruikt worden voor gesprekken die gebruikmaken van het GPT-4o-model. Als gebruikers bestaande chats van zijn opvolger, o1, in een Projects-map slepen, worden die automatisch omgezet in 4o-gesprekken. OpenAI-cpo Kevin Weil laat weten dat het o1-model in de toekomst wel ondersteund zal worden door Projects.

De functie wordt nu uitgerold voor ChatGPT Plus-, Pro- en Teams-abonnees en komt begin volgend jaar beschikbaar voor Enterprise- en Edu-gebruikers. Op een later moment moet Projects beschikbaar komen voor gratis gebruikers. Momenteel werkt de functie alleen voor de Windows-desktopapp, maar in de toekomst moeten de mobiele apps en macOS-versie ook toegang krijgen tot de mappen.