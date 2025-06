OpenAI brengt AI-videogenerator Sora uit, maar nog niet in de EU

OpenAI heeft Sora uitgebracht, een AI-tool waarmee gebruikers 1080p-video's kunnen genereren op basis van tekstinputs. De software is beschikbaar voor betalende gebruikers, maar dat geldt nog niet in de Europese Unie.

OpenAI kondigde de release van Sora aan tijdens zijn 12 days of OpenAI-evenement. De videotool is volgens het bedrijf per direct beschikbaar voor gebruikers met een ChatGPT Plus- of Pro-abonnement. Het betreft een losstaande dienst, die beschikbaar is op sora.com. Daarbij gaat het om een verbeterde versie van het Sora-model dat OpenAI begin dit jaar al demonstreerde.

Met Sora kunnen gebruikers video's genereren op basis van tekstinputs. Volgens OpenAI kunnen gebruikers per frame een specifieke tekstinput invoeren. Plus-gebruikers kunnen daarbij kiezen uit maximaal vijftig 480p-video's per maand, of 'minder' 720p-video's. Pro-gebruikers mogen 'tien keer meer' video's genereren en krijgen toegang tot hogere resoluties van maximaal 1080p. Volgens OpenAI ondersteunt Sora verschillende beeldverhoudingen en kunnen ook verticale video's gegenereerd worden. De Sora-website bevat ook feeds waar de creaties van gebruikers getoond worden.

Het AI-bedrijf erkent dat de huidige versie van Sora nog 'veel beperkingen' heeft. Zo genereert het model vaak nog 'onrealistische physics' en heeft het moeite met lange en complexe acties. Alle gegenereerde video's krijgen fysieke watermerken en C2PA-metadata, een technische standaard waarmee het mogelijk wordt om AI-gegenereerde content te herkennen. Verder wordt 'schadelijke' output geblokkeerd. Zo kan Sora volgens OpenAI geen kindermisbruikbeelden of seksuele deepfakes genereren.

Sora is vooralsnog niet beschikbaar in de Europese Economische Ruimte en dus ook niet in Nederland en België. OpenAI zegt dat toegang tot de videotool 'in de komende maanden' wordt uitgebreid, maar noemt nog geen concrete releasedatum.