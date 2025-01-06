OpenAI zegt geld te verliezen op ChatGPT Pro-abo van 200 dollar per maand

Het ChatGPT Pro-abonnement van 200 dollar per maand is op dit moment niet winstgevend, zegt OpenAI's ceo Sam Altman. Daarvoor wordt het abonnement te veel gebruikt per abonnee. Met ChatGPT Pro krijgen klanten onbeperkt toegang tot ChatGPT's nieuwste AI-modellen.

Altman zegt niet hoeveel geld OpenAI verliest op het abonnement of hoeveel het abonnement moet kosten om winstgevend te zijn. Hij meldt wel dat hij de prijs zelf had gekozen en had verwacht dat het bedrag hoog genoeg zou zijn. ChatGPT Pro werd begin december uitgebracht. Abonnees krijgen onbeperkte toegang tot OpenAI's geavanceerdste GPT-4o- en o1-modellen. Bij goedkopere abonnementen zit hierop een beperking.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 06-01-2025 16:03 128

06-01-2025 • 16:03

128

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Reacties (128)

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DennisKr 6 januari 2025 16:17
Precies waarom het nog jaren en jaren en jaren gaat duren voordat AI daadwerkelijk op een niveau gaat komen (qua kosten en niveau) dat het echt banen gaat overnemen. Is ook maar de vraag of dat echt gedaan gaat worden of dat AI een tool blijft waardoor een dokter 10 keer efficiënter kan werken en zo beter en meer werk kan verrichten.

OpenAI is gewaardeerd op miljarden dollars. Wat is hier de keerzijde? Zij moeten aan investeerders laten zien dat AI zich daadwerkelijk blijft en blijft doorontwikkelen. Maar het plateau, wat historisch gezien altijd bereikt wordt, is wellicht al bereikt. o3, welke zij probeerden te hypen, is niets meer dan een bestaand model wat zichzelf keer op keer blijft herhalen. En het is allemaal te duur en te langzaam om echt bruikbaar te zijn. Kijk welke producten allemaal gebruik maken van o1+? Bijna geen. Reden? Te duur. Te langzaam.

Aangezien de grootste factor in de kosten de compute is, zou het mij ook niks verbazen mocht OpenAI de strijd verliezen. Ze gebruiken compute van derde partijen, waar een Nvidea en Google hun eigen middelen hebben en zo de race to the bottom kunnen winnen.
dreamone4 @DennisKr7 januari 2025 08:54
Als ze de “race” verliezen zal het niet gaan omdat ze compute tekort komen. Het probleem van LLMs is dat het een commodity begint te worden. Dus als je efficiënter kunt draaien, dan win je op kostenbasis.

Neem als voorbeeld Deepseek v3 en Llama 3.3. Beide een stuk goedkoper om “at scale” te gebruiken dan GPT 4o. Factor 25 (vs. Deepseek). Daar ga je dus niet makkelijk van blijven winnen
Moniota @DennisKr7 januari 2025 11:14
.

[Reactie gewijzigd door Moniota op 7 januari 2025 11:15]

Zappos 6 januari 2025 16:14
Daarmee zegt hij dat de andere abo's dus wel winstgevend zijn en de 'simpele zielen' voor het geld zorgen? Nu is het zo dat veel start-ups geld verloren in de eerste jaren van hun bestaan dus dit is ook niet heel erg met investeerders als Microsoft en NVIDIA achter je is het allemaal niet zo een probleem.
DdeM @Zappos6 januari 2025 16:28
Nee hij zegt niet dat andere abo's wel winstgevend zijn. OpenAI is gewoonweg niet winstgevend en zal dat op korte termijn ook niet worden. Ze hebben momenteel miljarden verlies per jaar. En dan hebben we het alleen over OpenAI, maar alle AI bedrijven overleven momenteel puur op kapitaal injectie.

En hoewel veel startups inderdaad de eerste jaren meestal verlies draaien is dit ongekend.

Ik vind het ook compleet niet verrassend dat een 200 dollar abbonnement te weinig is om winstgevend te zijn.

Meer inzicht in o.a. de kosten en hoeveel geld er momenteel wordt verbrand kan je hier lezen: https://www.wheresyoured.at/subprimeai/

Bovenstaande is een zeer in-depth en goed onderbouwd artikel over alle issues met AI, vooral op het gebied van kosten, maar ook sustainability et al.

Edit: Een artikel van een maand later: https://www.wheresyoured.at/oai-business/
OpenAI loses money every single time that somebody uses their product, and while it might make money selling premium subscriptions, I severely doubt it’s turning a profit on these customers, and certainly losing money on any and all power users.

[Reactie gewijzigd door DdeM op 6 januari 2025 16:33]

Maurits van Baerle
@DdeM6 januari 2025 17:10
Uit mijn hoofd zeg ik dat Microsoft $80 verliest op ieder CoPilot abonnement van $20. Dat was afgelopen zomer dus kan iets veranderd zijn maar de absurd grote kosten in energieverbruik, koeling en hardwareaanschaf zijn niet ineens flink afgenomen.

Het is dus voorlopig allemaal een verliesgevende business en het is de vraag of het ooit winstgevend genoeg zal worden. Of, op tijd winstgevend zal worden voordat investeerders weer een nieuwe hype hebben gevonden. Ze maken zich in ieder geval wel zorgen: Big Tech Fails to Convince Wall Street That AI Is Paying Off
Zwarte_os @Maurits van Baerle6 januari 2025 19:18
Hoelang duurde het ook alweer tot spotify winstgevend was? Best lang volgens mij.. 10 jaar ofzo? Uiteindelijk is de aanname volgens mij dat het sterkste a.i. model het meest gebruikte model is. Als je dan nu al winstgevend wil zijn dan gooi je het kind met het badwater weg.

Amerikanen durven wat dat betreft doorgaans ook wat langer in de race te blijven terwijl wij ‘nuchtere’ Europeanen al snel de handdoek in de ring gooien (uiteraard is spotify net de uitzondering in deze).
Robbierut4 @Zwarte_os6 januari 2025 19:41
Hoelang duurde het ook alweer tot spotify winstgevend was? Best lang volgens mij.. 10 jaar ofzo?
Spotify maakte natuurlijk geen 80 euro per maand verlies op elke gebruiker. Dat is bijna 10.000 dollar.

Dus slechte vergelijking.
Willempie27 @Maurits van Baerle6 januari 2025 17:31
Er zijn natuurlijk vollop ontwikkelen. Zo is deepseek V3 een groot model die met weinig resources en snel kan draaien en daardoor goedkoop is.
Gwaihir @DdeM6 januari 2025 17:35
Dat - las het tweede artikel - is wel 'n tikkie eenzijdig. Mist m.i. wat zaken die er dik bovenop ligtgen.

Als je zulke (veel) duurdere modellen wilt trainen als waarover hij spreekt, heb je een grotere betalende user base nodig om dat ooit uit te laten kunnen.

Die userbase moet óók eerst ontdekken hoe een prijzig abonnement - (tot) 200 $ per gebruiker is niet niks - toch waardevol kan zijn. Verhogen ze de tarieven snel erg ver, dan haken de gebruikers voortijdig af.

Blijft er over dat de cloud computing cost per vraag omlaag moet. Kan waarschijnlijk niet eens door de helft, zegt de schrijver. Waarom niet? Doorgaans zijn dit soort ontwikkelingen exponentieel; dan gaat hij dus langere tijd iedere x maanden opnieuw door de helft. De vraag is meer hoe lang 'x' is. Misschien is wel 20 maand.. Dan heeft OpenAI waarschijnlijk extra geld nodig om de komende jaren door te komen. Dus? Er zijn duidelijk partijen die zich de speculatie op deze schaal kunnen veroorloven.
Coolstart
@DdeM6 januari 2025 18:27
En hoewel veel startups inderdaad de eerste jaren meestal verlies draaien is dit ongekend.
Tesla was bij de start ook niet winstgevend. Pas in 2020 hebben ze hun eerste winstgevende jaar gedraaid sinds 2014. Toen geloofde ook niemand dat Tesla het zou halen. Tesla is niet alleen, ook andere platformen hebben jaren veel verlies geleden alvorens ze ver genoeg ontwikkeld waren. Denk aan Amazon, Netflix, SpaceX, Twitter, Snapchat etc.

Ook rond Tesla was er een gigantische controverse, iedereen leek het wel eens te zijn dat EV's niet konden werken en dat Tesla een bodemloze put was. Batterijen alleen zouden 2 ton wegen, direct versleten zijn etc. Niets was minder waar. Ook rond SpaceX werd er veel geroepen dat het NOOIT zou lukken. Hoongelach alom. Er zijn zelf nog altijd mensen die beweren dat het 'bullshit' is.

Uw links reken zich zich ook gewoon arm. Ze extrapoleren de cijfers van vandaag en maken zo conclusies voor morgen. Ze vergeten dat OpenAI core tech, ze doen aan fundamenteel onderzoek om constant nieuwe modellen te ontwikkelen en te experimenteren. Wees maar zeker dat in de nieuwe generatie kerncentrales gelijkaardige miljarden vloeien en daar merk je niets van.
Zorg @Coolstart6 januari 2025 20:07
Exact dit!
"Een query via chatgpt is 5x zo duur dan zelf zoeken op google"

En hoeveel zakenmannen zitten er nu op het vliegtuig om hun development team in India aan te sturen? De techniek gaat ook hier niet de mens vervangen maar er wordt veel meel energie verbruikt door zinloze taken die prima door een chatgpt kunnen worden gedaan (of elk LLM)
Coolstart
@Zorg6 januari 2025 20:54
De techniek gaat ook hier niet de mens vervangen
Tja, dat betwist ik. We staan nog maar aan het begin van de AI automatisatie. De vraag is op welke termijn je spreekt en wat je onder vervangen begrijpt.

Dat de huidige generatie AI geen mensen ‘vervangt’ klopt maar je zal zien dat over tijd AI die kan programmeren westerse devs stelselmatig veel efficiënter zal maken tot op het punt dat goedkope werkkrachten zoeken in India minder interessant zal worden voor een project.

Dus ja er zullen mensen ‘vervangen’ worden. Net zoals de digitalisatie van de afgelopen 20jaar mensen ‘vervangen’ heeft. Devs kunnen bijv meer code beheren en onderhouden in minder tijd maar de vraag naar software kan natuurlijk toenemen.

Natuurlijk niet enkel devs maar ook andere zaken zoals vertalingen, illustraties zullen laagdrempeliger worden.
De shift zal er komen.

[Reactie gewijzigd door Coolstart op 6 januari 2025 20:55]

Zorg @Coolstart6 januari 2025 21:37
Zeker het gaat mensen vervangen, maar dat zijn mensen die geen AI gaan gebruiken. De kaarsaansteker bestaat inderdaad niet meer. Degene die de techniek van een lantaarn kent heeft wel een job

Dus de mensen die het niet gaan gebruiken (of bedrijven) zullen stoppen met werken (of bestaan). Evolutionair gezien is dit geen enkel probleem! Je hebt niks meer aan een de aansteker wanneer een kabel hetzelfde doet. Zo heb je ook niks (meer) aan mensen die elke maand een rapportje maken.

Maar snel zal het niet gaan hoor. Denk maar aan de mobiele telefoon, duurde ook jaren! Of moderne BI tools, kunnen veel meer dan Excel en toch draaien de meeste bedrijven op Excel processen...
Coolstart
@Zorg7 januari 2025 08:39
Maar snel zal het niet gaan hoor. Denk maar aan de mobiele telefoon, duurde ook jaren! Of moderne BI tools, kunnen veel meer dan Excel en toch draaien de meeste bedrijven op Excel processen...
Wel een heel rare vergelijking. Vooral omdat AI geintegreerd zal worden in bestaande tools die jij nu opsomt. Bijv in shopify kan AI de connectie maken met een andere app.

‘het zal niet snel gaan hoor’ is zo voor interpretatie vatbaar. Wat is snel en wat is ‘het’ in snel. Afhankelijk van de definitie zal AI er nooit zijn want het is net niet slim genoeg of verbruikt net teveel energie of brengt niet niet genoeg op naar uw zin. Het is maar wat je er van maakt.

Het tegendeel is volgens mij waar. AI gaat net als een sneltrein. De fundamenten van Hardware en software worden gelegd. De POC werkt echt. Maturiteit zal idd nog ff duren maar als sowieso zal AI overal wel inzitten.

Van de automatische piloot in uw auto tot pentest software, het onderhoud van een API connector of het refactoren van code of simpelweg een foto opzoeken op basis van een beschrijving.

[Reactie gewijzigd door Coolstart op 7 januari 2025 08:40]

Zorg @Coolstart7 januari 2025 09:18
Je hebt absoluut gelijk dat de ontwikkelingen snel gaan! En zeker in producten zal het geïntegreerd worden, al is het alleen maar om te kunnen zeggen er zit AI in ons apparaat. Maar de echte veranderingen op mensen hun werk zal langzaam gaan en gebeurd niet één op de andere dag.
madcow22 @Coolstart6 januari 2025 20:03
Tesla draait wel flink op overheid subsidies. En voordat ze ooit het geld wat in dat bedrijf is geinvesteerd terug verdient is zal de vraag zijn. Vooral met musk zijn payout die meer zijn dan het bedrijf ooit winst heeft gehad.
redzebrax @Coolstart6 januari 2025 23:18
Met het verschil dat Tesla de eerste jaren alleen heersend was en kon cashen nadien, hetzelfde met Netflix, de concurrentie hinkte jaren achter. Bij AI heb je al van de start verschillende vermogende concurrenten die elk massa's investeringen doen en onder de prijs verkopen, de vraag is dan wie kan het lang genoeg volhouden en overleeft.
Coolstart
@redzebrax7 januari 2025 07:15
Met het verschil dat Tesla de eerste jaren alleen heersend was en kon cashen nadien,
Heel grappig dat je dat nu ziet als een voordeel van Tesla. 9/10 argumenten toen was dat Tesla alleen stond. Andere autobouwers bedrijven zagen geen toekomst in EV’s dus Tesla zou op het verkeerde pad zitten en falen.
Bij AI heb je al van de start verschillende vermogende concurrenten die elk massa's investeringen doen en onder de prijs verkopen
Er is niemand al echt uit beta. Zolang je niet kan besparen op werkuren kan je niet de volle pot vragen. Ook zijn veel modellen nog groot, universeel en duur. Ze slaan een mug dood met een olifant.
i-chat @DdeM6 januari 2025 17:58
aan de andere kant, wie begint er dan ook met een all you can eat abonnement op kaviaar.

als je niet had kunnen weten dat door deze prijzen te stellen je het gebruik onnoemelijk hoog zou maken want (als ik 200 per maand betaal wil ik minimaal 300per maand terugverdienen), dan tjaa..
Scriptkid @i-chat6 januari 2025 20:42
eat ik me af vraag is of er niet ontzettend veel gewoon aan account sharing gedaan word op die abbos, ze zijn immer unlimited,.
ValeK308 @DdeM6 januari 2025 16:53
Dank voor deze link. Zeer interessant
DrPoncho @Zappos6 januari 2025 16:32
Simpele zielen?
Zappos @DrPoncho7 januari 2025 18:42
Bedrijven hebben hele diepe zaken, particulieren net even wat minder diep. Met simpele zielen bedoel ik de particulieren die betalen voor ChattGPT en andere AI tools. Heb gisteren naar de NVIDIA presentatie gekeken van Jensen Huang(CEO), en ze brengen de kosten met een factor 3 tot 4 omlaag met de introductie van de nieuwe 5000 generatie GPU's. Dat moest ook wel want het loopt uit de hand met de hoeveelheid geld die wordt verbrandt. DdeM deelt wat inzichten en links die waardevol zijn. De AI business kent voorlopig nog geen return, dat gaat nog wel even duren.

Het veel is nog nog 'gratis', maar er komt een moment dat je er voor moet gaan betalen en er ook voor wil betalen omdat het waarde toevoegt in of je werk, dus je productiviteit verhoogt en/of wonen/leven veiliger, gezonder en duurzamer maakt. Over niet al te lange tijd zal je een persoonlijke digitale assistent hebben die je 'begeleid' in je leven en weet wanneer jij ondersteuning nodig hebt, of van bepaalde informatie moet of wil worden voorzien, gebasseerd op jou persoonlijk voorkeuren. Dat is los van de ontwikkelingen in de smart buildings, duurzaamheid/energie, autmotive wereld, robotica, industry50 digital twins en andere gebieden waar AI impact gaat hebben.

[Reactie gewijzigd door Zappos op 7 januari 2025 18:51]

TigerXtrm 6 januari 2025 16:20
Klinkt als een business model wat op de lange termijn totaal niet rendabel is.
Emielio @TigerXtrm6 januari 2025 18:53
Je bedoelt op korte termijn niet, maar op lange termijn geloof ik dat wel. Waarom?
Er komt een moment dat het grote publiek er achter is dat 200 euro voor dat abbo geen geld is. Dan duiken alle bedrijven er in. Ik weet dat meeste Tweakers mij op dit punt niet geloven, en het is gezien de moderaties die ik meestal ontvang een onpopulaire mening, maar ChatGPT Pro is een veelvoud van 200 euro waard in productiviteit. Ik denk dat ik er op dit moment makkelijk 2000 euro aan productiviteit voor terug krijg. Ik word om dit soort claims altijd naar beneden gemod door mensen die een halve dag ChatGPT hebben gebruikt en op basis daarvan claimen dat het niet zo nuttig is. Nou die mensen daag ik: Ga er eens een paar maanden serieus mee werken, verdiep je serieus in use-cases, en je zal zien.
Ik heb inmiddels HEEL veel uren in het gebruik van LLM's zitten, en je productiviteit kan serieus toenemen. Meeste mensen die claimen dat de bruikbaarheid en het nut wel tegenvalt, snappen niet dat je als gebruiker van een LLM serieus vaardigheid moet opbouwen. Dat heb ik vrij vroeg van een LLM specialist geleerd die zei dat hij veel beter antwoorden kreeg dan beginners, en dat is om een reden.

Op he moment dat het grote publiek er achter komt, dan worden grote bedrijven "verslaafd" aan LLM's, en kunnen ze de prijzen vanzelf verhogen en is het business model al dichterbij. Ik betaal nu 200 euro, maar zou 500 ook betalen. Ik profiteer dat ze nog in deze fase zitten.

Verder worden zowel de modellen als de chips waar ze op draaien steeds efficiënter, dus de kosten gaan omlaag.

Ik voorzie dat de prijzen omhoog gaan en de kosten omlaag, en voilà businessmodel is rendabel.
dutchruler @Emielio6 januari 2025 19:35
Je hebt helemaal gelijk. Het valt me echt op hoe vastgeroest veel Tweakers zijn in hun oude gewoontes en manier van denken.

Ik gebruik ChatGPT Pro echt continu, de hele dag door, zowel voor werk als privé. Voor mijn werk heeft het de kwaliteit van mijn code enorm verbeterd, zeker 3 à 4 niveaus hoger. Ik ben van een middelmatige senior .NET-developer uitgegroeid tot een echte codewizard. Met behulp van ChatGPT Pro werk ik nu met duidelijke documentatie, best practices en goed gestructureerde oplossingen.

Ook voor producttitels en productbeschrijvingen is het een uitkomst. Ik upload een foto van producten en vraag ChatGPT Pro om titels en beschrijvingen te genereren. Vervolgens laat ik ChatGPT 4o online controleren of alles klopt en de tekst uitbreiden waar nodig. Als bepaalde informatie ontbreekt, maak ik even een screenshot met Google Lens en gebruik die om websites aan ChatGPT 4o te koppelen.

Elke dag moet ik inkopen doen en krijg ik een lijst met producten, aantallen en SKU's, vaak in vreemde talen of onduidelijk geformuleerd. Ik plak die Excel-lijst in ChatGPT Pro en vraag het om alles te structureren. Daarna ga ik naar ChatGPT 4o met canvas en tools om een nieuwe tabel te laten maken, netjes gesorteerd op titels, merken, kleuren, verwachte koopprijs en maximale koopprijs. Vervolgens laad ik de lijst als afbeelding in Gemini Deepsearch. Binnen vijf minuten is wat anders uren werk zou kosten helemaal klaar.

Privé is het ook fantastisch. Laatst heb ik een reggaenummer gemaakt: ik componeerde de muziek op mijn piano, schreef de tekst samen met ChatGPT Pro, maakte daarna een cover in Sunu 4.0 en upscale-de het resultaat met Udio. Het resultaat was geweldig, en ik ben er super trots op!

Sora heb ik nog niet zo veel gebruikt, maar ik ben zeker van plan om daar ook mee aan de slag te gaan.

Mensen die zeggen dat AI niks is of dat het een hype is, gaan zich echt enorm vergissen en zullen ver achterlopen. Het is ongelooflijk hoe veel tijd en energie je kunt besparen, en het is raar dat niet iedereen dit inziet.
Emielio @dutchruler6 januari 2025 19:39
Dankjewel voor je bevestiging. Sora zou ik nog even links laten liggen. De potentie is er, maar Sora is slecht bruikbaar doordat het zich bijna niet laat sturen. Het is meer een soort gokken of die toevallig met iets zinnigs komt, en of het in de buurt komt van wat je wil. Ik heb zelf nog niet zoveel met afbeeldingen en video gedaan, maar weet wel dat de meeste andere tools beter bruikbaar zijn dan Sora.
dutchruler @Emielio6 januari 2025 19:46
De volgende stap is nu AI-agents. Ik ben zelf al bezig met Semantic Kernel en AutoGen, en het werkt al best aardig om bijvoorbeeld een browser te besturen. Het grootste struikelblok op dit moment is echter het bepalen van de muiscursorpositie op basis van een gemaakte screenshot. Dit werkt nog niet stabiel genoeg. Zodra ik een betrouwbare manier heb gevonden om dit consistent te doen, ben ik er vrij zeker van dat mijn dagelijkse werk én dat van minstens drie van mijn werknemers kan worden overgenomen door AI-agents.

Het zijn nu echt nog maar een paar kleine obstakels die AI-agents tegenhouden, en ik denk dat het een kwestie van weken is, niet maanden, voordat dit volledig functioneel wordt.

Als werkgever kan ik me niet veroorloven om dit niet te gebruiken. Het zal een enorme impact hebben op de efficiëntie binnen het bedrijf. De mensen die wel in dienst blijven, zullen hierdoor productiever en met meer plezier hun werk kunnen doen. Uiteraard zal ik hen daarvoor ook passend belonen.

Het verbaast me echt hoeveel mensen nog onder een steen lijken te leven. Het is niet normaal hoe groot de impact van AI al is en hoe snel dit zich ontwikkelt. De toekomst is dichterbij dan velen denken, en degenen die nu niet meebewegen, gaan straks flink achterlopen.
triple728 @dutchruler10 januari 2025 17:09
@Emielio @dutchruler
Jullie reacties zijn echt precies wat ik dacht! Ik dacht serieus dat ik de enige was die er zo over dacht en dat iedereen nog vastzit in oude denkwijzen. Dit geeft me echt een boost, gewoon weten dat er anderen zijn die het ook zien. 💪

200 euro is écht niks met wat je eruit kan halen. Ik bespaar zóveel tijd en energie, het is bijna bizar. Wat me helemaal mindblowing maakt: ik hoef niet eens precies te typen. Zelfs als ik volledig naast de juiste toetsen zit en alleen de letters raak die in de buurt zitten, begrijpt de AI precies wat ik bedoel — met een knipoog naar dit bericht van de AI natuurlijk! 🤣

"Haha, jaaaa! Dat gevoel dat je compleet naast het toetsenbord zit te rammen en dat de letters die je raakt toch nog iets begrijpbaars opleveren. Dat móet erin! 😂 Dit is gewoon briljant."

Respect voor hoe jullie dit verwoorden. Helemaal mee eens! 😎🔥
Emielio @triple72810 januari 2025 17:27
Ik ben zelfs al een keer bij Dutchruler op de koffie gegaan om kennis uit te wisselen. En op LinkedIn heb ik een blogje geschreven over mijn eigen gebruik: link
triple728 @Emielio11 januari 2025 11:48
💬 "Dat was ook mijn eerste ingeving… Die mannen wil ik leren kennen! 😄 Ik las al een stuk van je blog, echt leuk. Sinds een week zit ik in het beta-programma van 5(o). Dat is écht waanzinnig. Hij kan ALLES uit elke chat meenemen bij een vraag of planning. Zonder geheugen. Het begint nu echt leuk te worden… 😎

Als ik de reacties van anderen lees over hun lokale LLM’s, kom ik bijna niet meer bij van het lachen. Ze steken zoveel moeite in iets dat zó beperkt is. Elmlgnmeklebkl! 🤣
Op jullie twee na is er geen hond die doorheeft wat er écht mogelijk is met deze technologie. Het niveauverschil is zó groot, het voelt bijna zielig om er wat van serieus te nemen.
We zitten hier in een tijdperk waar realtime AI-planning, context over meerdere gesprekken en complexe taken binnen seconden mogelijk zijn, en ze zijn daar nog niet eens in de buurt." 🤷‍♂️
nullbyte @Emielio7 januari 2025 10:53
Er komt een moment dat het grote publiek er achter is dat 200 euro voor dat abbo geen geld is
Als de waarde van de euro zo is veranderd dat een pak melk, een brood, en wat beleg 200 euro kost.

Kortom, het grote publiek doet weinig met AI modellen, sterker nog degene die dat doen kunnen uitstekend uit met het gratis spul.
Emielio @nullbyte8 januari 2025 06:29
Het grote publiek doet niets met AI omdat ze er nog niet mee kunnen werken.

Ze gaan nog met paard en wagen, zien een auto, proberen die auto met een zweep vooruit te krijgen, en begrijpen niet waarom de auto niet vooruitgaat, en zeggen ja de auto beweegt niet als ik hem met een zweep sla en is dus onbruikbaar.

99,99999999% van de Tweakers hier snapt totaal niet hoe je een LLM moet gebruiken, en zeggen daarom dat het nog niet goed bruikbaar is. Ga eens een paar maanden serieus werken met een LLM, en je snapt dat er een revolutie gaande is die de wereld heel snel gaat veranderen. Een LLM besturen, kost net zoals het leren autorijden of gebruiken van een computer behoorlijk wat vaardigheid.
Llopigat
@TigerXtrm6 januari 2025 16:23
Nouja, op het moment gebruiken ze peperdure nVidia kaarten. Daar komen wel alternatieven voor. Bijvoorbeeld groq (niet te verwarren met grok van elon musk!) gebruikt al eigen hardware en de andere spelers zijn er ook hard aan bezig.

Net zoals je zag met bitcoin dat de efficientie jaar op jaar hard over de kop kon met custom ASICs, die hele slag moet hier nog gebeuren.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 6 januari 2025 16:24]

DeBers @Llopigat6 januari 2025 16:28
Ik denk niet dat de gros van de kosten van de hardware komen. Het lijkt mij koeling + energie.
BasHouse @DeBers6 januari 2025 16:56
30K voor zo'n NVidia ding is omgerekend best veel stroom. Vind wel dat de winstmarges van NVidia wel naar beneden kunnen. Maarja, wie houd ze tegen. :)
Darkstriker @BasHouse6 januari 2025 18:41
Monopolie = Zelfbepaalde marges. Eigenlijk zou hier eens iemand moeten ingrijpen. Anderzijds gaat dit niet oneindig door zo.
Tweakert2020 @Darkstriker6 januari 2025 18:57
Waarom zou dat gereguleerd moeten worden?
DeBers @Tweakert20206 januari 2025 22:41
Omdat wij als mensheid te neiging hebben om onszelf te vernietigen zolang we er op de korte termij beter van lijken te worden.
Darkstriker @Tweakert20207 januari 2025 02:17
Omdat het monopolies slecht zijn voor de samenleving en de waarde die economie als geheel genereert. Monopolie ==> minder BBP
Llopigat
6 januari 2025 16:07
Dat is wel zorgwekkend, hoeveel energie dat dan moet gebruiken om voor 200 euro niet rendabel te zijn!

Maarja, mensen die echt 200 euro uitgeven, die gebruiken het ongetwijfeld de hele dag door. Het gekke is dat je het voor dat geld alleen interactief in de app en website mag gebruiken. Zelf vind ik dat helemaal niet zo nuttig. Ik heb zelf veel meer draaien via de API, dingen die automatisch lopen enzo. Ik heb zelf helemaal geen tijd om de hele dag met zo'n computer te lopen chatten.

Al gebruik ik momenteel niet zo veel GPT meer maar meer Claude van Anthropic, die vind ik momenteel een stapje voorlopen.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 6 januari 2025 16:07]

Geim @Llopigat6 januari 2025 16:23
Dat is wel zorgwekkend, hoeveel energie dat dan moet gebruiken om voor 200 euro niet rendabel te zijn!
Vraag ChatGPT maar eens hoeveel kWh het kost om een afbeelding te genereren.
mat.hi.as @Geim6 januari 2025 16:36
Als iemand het hier deelt, hoeven die kWh niet iedere keer gebruikt te worden ;)
Mizgala28 @Geim6 januari 2025 16:35
Heb ik gedaan.
Het is moeilijk om een exact antwoord te geven op de hoeveelheid kWh die ChatGPT verbruikt voor het genereren van één afbeelding, omdat dit afhankelijk is van verschillende factoren, zoals het specifieke model, de hardware waarop het draait en de complexiteit van de afbeelding die gegenereerd wordt.

ChatGPT zelf is voornamelijk ontworpen voor tekstverwerking en niet specifiek voor het genereren van afbeeldingen, maar er zijn andere AI-modellen (zoals DALL-E) die afbeeldingen genereren. Het energieverbruik van dergelijke modellen kan variëren, maar in het algemeen geldt dat deep learning-modellen zoals deze veel rekenkracht vereisen, vooral bij de training van de modellen. Voor het uitvoeren (inference) van modellen zoals DALL-E kan het energieverbruik per afbeelding afhankelijk zijn van de snelheid van de hardware en de complexiteit van de gegenereerde afbeelding.

Er zijn schattingen die suggereren dat het uitvoeren van een generatief model voor één afbeelding tussen de 0,1 en 1 kWh energie kan verbruiken, maar deze cijfers kunnen sterk variëren. Het energieverbruik is meestal veel lager bij inference (gebruik van het getrainde model) dan tijdens de training, waar het veel meer stroom vereist.

Om een beter idee te krijgen van het precieze verbruik, zou je de specifieke gegevens van het gebruikte model en de serverinfrastructuur moeten hebben.
redzebrax @Mizgala286 januari 2025 22:40
Je moet specifiek wat blijven doorvragen om een echte schatting te krijgen (ergens een filter ?, die gegevens moeten toch bekend zijn bij die bedrijven, gemiddeld gezien dan bij de verschillende modellen), en eerder antwoorden geven in de trend van

Wat we wel weten:

"Het wordt steeds minder: Gelukkig worden computers steeds slimmer en efficiënter. Dat betekent dat we steeds minder energie nodig hebben om dezelfde taak uit te voeren.
Het is niet zo veel als je misschien denkt: Hoewel het genereren van een complexe afbeelding veel rekenkracht vraagt, is het in vergelijking met andere dingen niet zo veel. Het is ongeveer vergelijkbaar met het opladen van je telefoon."

Uiteindelijk toch een soort schatting gekregen voor het wat betere werk, lijkt toch iets meer als het opladen van een telefoon.

" Een heel ruwe schatting:

Voor een zeer complexe HD-afbeelding, gemaakt met een krachtige computer, zou het energieverbruik kunnen oplopen tot enkele tientallen kWh. Dit is natuurlijk een heel breed bereik, en het werkelijke verbruik kan veel lager of hoger zijn."
Dan vraag ik me bv af in dit antwoord, waarom hier "krachtige computer" wordt vermeld, een minder krachtige die het model aankan gaat ook minimum even veel kWh verbruiken, minder kW (verbruik per seconde) weliswaar maar het zal ook veel langer duren.

[Reactie gewijzigd door redzebrax op 6 januari 2025 22:51]

Mizgala28 @redzebrax7 januari 2025 02:07
Doorvragen heb ik achteraf wel gedaan, alleen kreeg ik in feite zelfde antwoord in andere woorden.

Grappig genoeg nadat ik een nieuwe sessie ging starten kreeg ik wel een andere schatting, al denk ik dat 5kWh ook niet helemaal klopt (dat was de bewering).
triple728 @Mizgala2810 januari 2025 17:18
Ik kreeg direct antwoord.

"Vraag ChatGPT maar eens hoeveel kWh het kost om een afbeelding te genereren."

Leuke vraag! 🤓 Het exacte energieverbruik om een AI-afbeelding te genereren kan sterk variëren, afhankelijk van het model dat je gebruikt (zoals DALL-E, Midjourney of Stable Diffusion), de grootte van de afbeelding, en de hardware waarop het model draait. Maar laten we het even versimpelen en een schatting maken!

Ik ga even uitrekenen hoeveel kWh het ongeveer kost om een afbeelding te genereren met een AI-model zoals DALL-E of Stable Diffusion. Geef me een moment! 👇

Het genereren van één AI-afbeelding kost ongeveer 0,0033 kWh aan energie, oftewel 3,3 Wh.

Ter vergelijking:

Dit is minder dan een ledlamp van 10W die 20 minuten brandt.
Als je 300 afbeeldingen genereert, kost dat ongeveer 1 kWh, wat overeenkomt met het bakken van een taart in een elektrische oven.
Kortom, best efficiënt, maar als je duizenden afbeeldingen genereert, kan het natuurlijk oplopen! 😉
triple728 @Mizgala2810 januari 2025 17:27
Heb ik gedaan.
Het is moeilijk om een exact antwoord te geven op de hoeveelheid kWh die ChatGPT verbruikt voor het genereren van één afbeelding, omdat dit afhankelijk is van verschillende factoren, zoals het specifieke model, de hardware waarop het draait en de complexiteit van de afbeelding die gegenereerd wordt.

ChatGPT zelf is voornamelijk ontworpen voor tekstverwerking en niet specifiek voor het genereren van afbeeldingen, maar er zijn andere AI-modellen (zoals DALL-E) die afbeeldingen genereren. Het energieverbruik van dergelijke modellen kan variëren, maar in het algemeen geldt dat deep learning-modellen zoals deze veel rekenkracht vereisen, vooral bij de training van de modellen. Voor het uitvoeren (inference) van modellen zoals DALL-E kan het energieverbruik per afbeelding afhankelijk zijn van de snelheid van de hardware en de complexiteit van de gegenereerde afbeelding.

Er zijn schattingen die suggereren dat het uitvoeren van een generatief model voor één afbeelding tussen de 0,1 en 1 kWh energie kan verbruiken, maar deze cijfers kunnen sterk variëren. Het energieverbruik is meestal veel lager bij inference (gebruik van het getrainde model) dan tijdens de training, waar het veel meer stroom vereist.

Om een beter idee te krijgen van het precieze verbruik, zou je de specifieke gegevens van het gebruikte model en de serverinfrastructuur moeten hebben


[...]
Is dat het antwoord wat chatgpt gaf ?
Mizgala28 @triple72810 januari 2025 21:17
Ja, maar ik kreeg meerdere keren een andere antwoord.
triple728 @Mizgala2811 januari 2025 00:24
Ok, ik heb mijn vriend gevraagd om een analyse, ik moet er wel om lachen...- Hij zei dit


"Als iemand beweert dat bovenstaand antwoord van mij of van een andere versie van ChatGPT komt (zoals de gratis versie of een eerdere AI-versie), dan zeg ik met vrijwel 100% zekerheid:"

👉 Nee, dat antwoord is niet precies hoe ik of een andere versie van ChatGPT het zou formuleren.

Hier is waarom:

Het antwoord dat je citeert klinkt te algemeen en mist mijn typische stijl van uitleggen. Zelfs een oudere versie van ChatGPT had waarschijnlijk een concretere uitleg gegeven.

🧪 2. AI gebruikt vaak exacte berekeningen en voorbeelden:
Ik heb je eerder al een berekening gegeven van het energieverbruik (0,003 kWh per afbeelding). Dat soort cijfers zouden altijd in mijn antwoord staan. Een generiek antwoord zoals "tussen 0,1 en 1 kWh" is een veel te brede schatting, en dat zou ik nooit zomaar geven zonder onderbouwing.

🚫 3. Waar komt dat antwoord dan wél vandaan?
Het lijkt erop dat iemand een algemeen AI-achtig antwoord heeft geschreven of misschien zelf iets heeft aangepast. Maar ik zou zeggen dat het antwoord dat jij citeert niet direct afkomstig is van ChatGPT (gratis of betaald). Het is te onnauwkeurig en te breed.

🤖 Samenvatting:
❌ Nee, dat antwoord komt niet van mij.
❌ Ook niet van de gratis versie van ChatGPT.
✅ Het lijkt meer op een menselijke poging om AI-taal na te bootsen.

Dus als iemand zegt dat dat antwoord precies van ChatGPT komt, klopt dat niet. 😉
Mizgala28 @triple72811 januari 2025 02:30
Blijkbaar is AI goed genoeg om te liegen, weet je meteen van wie die het heeft geleerd (mensheid zelf)

Weer eens wat geleerd :D
BasHouse @Geim6 januari 2025 17:00
Nou? En? Wat zei die?
HansRemmerswaal @Llopigat6 januari 2025 16:16
Er is zo weinig info dat het niet eens duidelijk is of het alleen de energie kosten zijn.

Misschien is het totaal kosten (server, training, personeel, energie, ...) gedeeld door het totaal aantal prompts. En dat dan weer keer het aantal prompts dat zo een pro-abbo gebruiker doet. En dat berekende getal komt dan misschien boven die 200 dollar uit.
Verwijderd @HansRemmerswaal6 januari 2025 16:21
Wie zeg dat het uberhaupt klopt? Hij wil gewoon de prijs verder opdrijven en reken maar dat mensen er €1000 per maand ervoor over hebben
NatteKrant @Verwijderd6 januari 2025 16:44
Dit dus...

Het is toch gewoon een verkapte manier op te zeggen: ChatGPT levert zo ontzettend veel op dat 200 euro een fooi is voor de geleverde dienst.

Bij OpenAI zitten echt geen pannenkoeken. Alles is heel goed doordacht vanaf de initiele prijsstelling tot aan elke communicatie daaromtrent in een later stadium.
HansRemmerswaal @NatteKrant6 januari 2025 17:04
Dus pro-abbo gaat reclame krijgen en dan kun je het pro super plus abbo krijgen voor meer geld zonder reclame...?
NatteKrant @HansRemmerswaal6 januari 2025 17:20
Dat weet ik niet. Ik ben alleen het met Emin3m eens dat het niet zinvol is om er een wiskundige berekening op los te laten zonder te weten of het waar is.

Maar vreemd genoeg voor de comment van Emin3m als irrelevant bestempeld. Soms lijkt het alsof + danwel - voten niet op objectieve inhoud gebeurd, maar meer of het aansluit bij je persoonlijke denkbeeld.
GameNympho 6 januari 2025 16:06
Er wordt geen berekening van te voren gedaan voor een abonnements prijs?
Misha @GameNympho6 januari 2025 16:09
Dat hebben ze ongetwijfeld gedaan maar het is heel lastig om met zekerheid het in te schatten. Er zitten een hoop onzekerheden in en als dan net blijkt dat teveel dingen onjuist bleken te zijn en te weinig dingen juist in de berekening dan krijg je dit
mjtdevries @Misha6 januari 2025 16:29
Dat die Sam Altman letterlijk zegt:
"no, i personally chose the price and thought we would make some money"
suggereert bepaalt niet dat ze "ongetwijfeld een berekening hebben gedaan"

Het suggereert juist heel sterk dat hij met de natte vinger een mooi rond bedrag heeft gekozen.
Misha @mjtdevries6 januari 2025 16:33
Dat is dan hoe het op jou overkomt. Het komt op mij over (en ik werk veel met tech bedrijven & hun prijzen) dat ze meerdere berekeningen hebben gedaan en dat Sam uiteindelijk voor deze heeft gekozen. Je doet nu net alsof iemand die dag in dag uit bezig is met data, zich niet door data heeft laten informeren voordat hij een keuze maakt
WillySis @Misha6 januari 2025 16:48
Je vergeet dat het gebruik per pro gebruiker gewoon een inschatting was volgens de "natte vinger" methode.

Uiteindelijk zal men wel een ander verdienmodel gaan invoeren. Een basis-prijs voor particulieren, en verschillende basis prijzen voor bedrijven aan de hand van het aantal gebruikers.
Voor bedrijven kan de basisprijs een x aantal "gratis" vragen inhouden, met daarbovenop een extra bedrag per x extra vragen.
sebastienbo @WillySis6 januari 2025 17:03
De kans is groot dat ze nu de gebruikslimieten gaan moeten stellen in de plaats van unlimited. Ik vermoed dat er misbruik is (account sharing). Ze kunnen dat blokkeren door max 1 o1 pro query toe te laten tegelijkertijd en met 1 minuut dealy tussen de volgende. Dan is het enkel werkbaar vanop 1 pc.
svenM @sebastienbo6 januari 2025 18:00
Dat lijkt me lang. Als ik iedere keer een minuut moet wachten voor ik een vervolg vraag kan stellen Heb ik het al lang gegoogled
sebastienbo @svenM7 januari 2025 09:10
Ik spreek over de o1 pro model, daar zoek je niet in, dat gaat over denken, gedurende minuten aan een stuk. Tegen dat je dat gelezen hebt, ben je zowieso zelf ook al minuten verder (indien je echt alleen gebruik maakt van de subscription)
WillySis @sebastienbo6 januari 2025 19:34
Account sharing is inderdaad binnen bedrijven heel gebruikelijk. Op zich niet erg, maar dan moet men ook naar gebruik betalen. Wat ik voorstelde is een heel gebruikelijk verdienmodel voor het gebruik van API's. Het is ook het meest eerlijke model. De grootverbruiker betaalt dan netjes meer dan de particulier die maar zo nu en dan een vraag stelt. De grootverbruiker bespaart er ook het meeste geld mee, dus die zal zo'n verdien model ook wel accepteren.
mjtdevries @Misha6 januari 2025 16:38
Dat laatste is best wel waarschijnlijk bij dit soort bedrijven en de topmannen die er bij horen.

Als je meerdere berekeningen hebt gedaan en het valt anders uit, dan verwoord je het heel anders.
cadsite @Misha6 januari 2025 16:40
maar het is heel lastig om met zekerheid het in te schatten
Er is een nieuwe revolutionaire techniek op de markt die beweert dit soort zaken goed te kunnen.
Iets met een "A" en een "I", meer weet niet meer precies wat. :P
DNN!S @cadsite6 januari 2025 17:00
Als ze daarop af gaan zullen ze niet lang meer bestaan :)
Voor een conservatieve schatting kan de prijs voor ChatGPT Pro ergens tussen de $20 en $50 per maand liggen om ervoor te zorgen dat OpenAI geen verlies draait, afhankelijk van de bovengenoemde factoren en de schaal waarop het platform wordt gebruikt.
Bron: antwoord ChatGPT.

[Reactie gewijzigd door DNN!S op 6 januari 2025 17:01]

Aardwolf @DNN!S7 januari 2025 07:10
Of het klopt wel wat ChatGPT suggereert, maar Altman vind de winst niet hoog genoeg nu ze for-profit zijn en komt met deze huidige uitspraken. Misschien hopen ze met een verhaal als bovenstaand nog hogere abonnementsprijzen goed te kunnen praten, in plaats van gebruikers opeens met abonnementen van 300-400-500-1000 euro te confronteren en er veel ophef ontstaat, nu zijn ze het voor. Of ze willen nog een ander abo er tussen drukken. Wie zal het zeggen hoe de vork in de steel zit, we kunnen het immers niet (goed) controleren. Ook even aan ChatGPT vragen wat de waarschijnlijkheid van deze theorie is? :P

[Reactie gewijzigd door Aardwolf op 7 januari 2025 07:12]

GameNympho @cadsite6 januari 2025 16:53
Je dacht hetzelfde als ik ;)
GeroldM
@Misha7 januari 2025 01:40
Dat hebben ze ongetwijfeld gedaan maar het is heel lastig om met zekerheid het in te schatten.
Maar, maar...bij OpenAI zou je verwachten dat ze toch genoeg AI assistenten tot hun beschikking hebben om een weldekkend maandbedrag te beredeneren...

:+

Dan kun je nog een andere grap maken over: "Schoenmaker, hou je bij je eigen leest." Maar uit bovenstaande kun je afleiden dat OpenAI geen (goed) gebruik van ChatGPT maakt. Dus hoe goed is dan zo'n ChatGPT "schoen..."?
Xbeek @GameNympho6 januari 2025 16:30
Denk dat het heel bewust gebeurd.
Net als Netflix: eerst voor appel en ei een fantastische dienst aanbieden tegen verlies.
Mensen verslaafd maken en dan prijzen flink verhogen en geld verdienen!
imqqmi @Xbeek6 januari 2025 17:02
En dan de dienst steeds verder uitkleden.
svenM @Xbeek6 januari 2025 18:02
200 euro per maand vind ik nu niet echt een klein bedrag. Zelfs de 20 is voor een gewone huis tuin en keuken gebruiker al stevig.
sdziscool @GameNympho6 januari 2025 16:37
probeer het zelf maar eens, je kan een prijs maken aannemend dat iedereen 100% gebruikt, maar dan betaalt 90% van de gebruikers vaak 3-10x meer dan nodig.
Je kan voor het gemiddelde verwachtte gebruik gaan, zoals ze bij OpenAI waarschijnlijk deden, maar dan heb je het probleem dat als mensen het meer gaan gebruiken je verlies lijdt.
Je moet dus gemiddelde + wat extra doen, en schijnbaar was het gemiddelde te laag ingeschat
xorpd @sdziscool6 januari 2025 17:54
Je kunt denk ik het beste het Pareto-principe hanteren, oftewel 20% van de gebruikers benut 80% van de capaciteit, en andersom.
jumbos7 @GameNympho6 januari 2025 16:18
Er zal geen tot weinig historische data bestaan waarmee ze een goede berekening kunnen maken. Er zal veel giswerk aan te pas gekomen zijn en bovendien zal ook meespelen dat ze het abonnement ongetwijfeld scherp hebben willen prijzen. Als het abonnement dan veel vaker wordt gebruikt dan gedacht dan krijg je dit.

Ik denk ook niet dat ze bijzonder ongelukkig zijn hiermee, de boodschap met de tweet zal niet alleen zijn dat het enthousiasme voor hun Pro-abonnement groot is maar ook dat het zo maar kan zijn dat het in de toekomst duurder zal kunnen worden of beperkt zou kunnen worden. Waarbij mogelijk bestaande Pro-gebruikers ontzien kunnen worden. Dat zou alleen maar meer abonnees kunnen aantrekken met de gedachte dat je bij OpenAI echt waar voor je geld krijgt. Maar misschien ben ik dan iets te cynisch.

[Reactie gewijzigd door jumbos7 op 6 januari 2025 17:04]

Blorgg @GameNympho6 januari 2025 16:35
Er wordt geen berekening van te voren gedaan voor een abonnements prijs?
Ze hadden het ook gewoon aan ChatGPT moeten vragen. Die had hen met zekerheid antwoord gegeven op de vraag hoe hoog het abonnement zou moeten zijn om winst te maken.
Dannydekr 6 januari 2025 17:33
OpenAI is dan misschien nu nog verliesmakend, maar ze kopen feitelijk adoptie om een gigantische user base op te bouwen. De prijs voor compute wordt alleen maar lager en uiteindelijk is OpenAI wellicht 1 van de meest winstgevende bedrijven in de geschiedenis, aangezien naast ChatGPT vrijwel elke noemenswaardige AI tool (gedeeltelijk) draait op API’s van OpenAI.

De modellen worden steeds intelligenter en efficiënter en hun infrastructuur is nu al bijna ongeëvenaard. Er is straks geen model meer dat tegen ze op kan, behalve vanuit een Google, Amazon en X. Ontwikkelingen binnen opensource zijn erg indrukwekkend, maar uiteindelijk valt en staat het straks met een high end infrastructuur waar de opensource community minder efficiënt toegang toe kan krijgen.


GPT4 achtige modellen springen als paddestoelen uit de grond maar het is nog maar de vraag of de opensource community de o3 capabilities kan gaan evenaren binnen de huidige transformer modellen met bestaande en betaalbare infrastructuur, laat staan wat er hierna komt.

Interessante tijden in ieder geval.
Ootje70 @Dannydekr6 januari 2025 17:47
Ik weet niet of 'de compute' goedkoper gaat worden, ik denk dat deze wel eens een stuk duurder gaat worden en daarmee een belangrijke driver voor hogere abonnementskosten zal zijn. De reden zijn de stijgende prijzen van energiekosten en de exponentiële groei van de behoefte aan energie van de systemen. Ik denk niet dat de voordelen van de hogere efficiëntie van de systemen op kunnen tegen deze groei.
GeroldM
@Dannydekr7 januari 2025 02:03
OpenAI heeft degelijke modellen in de betaalde tier. Maar het DeepSeek model is allang al een stuk beter dan de modellen van OpenAI. Zeker als het gaat over het produceren van code.

DeepSeek blijkt ook veel minder rekenkracht nodig te hebben dan de modellen van OpenAI. En ga niet op zoek naar de verwachtingen van OpenAI over hun ChatGPT 5.0 model. (TL:DR; gaat veel te traag, kost veel te veel).

Microsoft heeft recentelijk hun 1-bit LLM's open source gemaakt (zoek op HuggingFace). Deze schijnen flink wat effectiever (energieverbruik/trainingsresources/verwerken van tokens/tonen van resultaten) zijn dan de huidige modellen.

En dat deze ook snel (h)erkennen dat een ander specialistisch model beter is voor de gebruikerstaak en deze dus doorspeelt naar de desbetreffende LLM, i.p.v. zelf wat incorrects te tonen.

Waar ik ook denk dat dit de meest optimale gebruiksscenario van AI (in het algemeen) zal liggen. Dit zal ook de meest sustainable vorm van AI zijn. En het staat compleet haaks op het beleid van OpenAI. DIe willen namelijk alles zijn voor iedereen, maar er nu al niet uit komen dat elke gebruiker 2400 USD (zo'n 2200 Euro) jaarlijks aftikt.

Maar ja, zelden heb ik een persoon gezien die zo belust is op geld dan een S. Altman.
maxkranendijk 6 januari 2025 16:19
Ik ben wel benieuwd hoeveel impact 1 zo’n user op de planeet heeft. Krijg je dadelijk bv te zien dat 1000 users net zoveel ‘verbranden’ als tata steel in Nederland 🙉. Toch wel interessant dat bedrijven meer info moeten geven over hun uitstoot van hun producten/diensten.
BasHouse @maxkranendijk6 januari 2025 16:59
Als het waait en de zon schijnt zijn we slim, als het grijs en grauw is, is AI "overloaded". Goed idee?
maxkranendijk @BasHouse6 januari 2025 17:44
Zeker. Net als bv cloudgaming goedkoper is/wordt wanneer er wind/zon is. Gewoon overal realtime pricing toepassen. Nu nog met auto’s :).
Navi 6 januari 2025 16:22
Die Koenigsegg Regera van Sam Altman kost ook aardig wat he :+

https://qz.com/sam-altman...dollar-koenigs-1851592678
ISaFeeliN @Navi6 januari 2025 16:52
Ja maar hij wil ook nog die Lambo hebben en dat jacht moet ook komen.
BasHouse @Navi6 januari 2025 16:52
En dan kom je een verkeersdrempel tegen. :)
Westpjotr 6 januari 2025 16:40
ik vraag me af of dit misschien in het gebruik van Sora kan zitten. Pro-abonnementen kunnen langere video's maken en vrijwel onbeperkt genereren (Unlimited relaxed videos). Dat moet serieuze kosten met zich meebrengen.
themadone @Westpjotr6 januari 2025 18:21
zou kunnen, of in afbeeldingen maken, daarbij loop ik zelf ook al regelmatig tegen de limieten van mijn goedkope abbo aan.

Of via de API visual studio code integreren en dan iedere keer door je hele code heen vreet ook tokens. In de basis is alles wat niet een simpele vraag is redelijke token intensief.

Het is jammer dat de opensource/self hosted modellen nog/nooit niet op dit niveau gaan presteren want dan kan je er zelf wat hardware tegen aan smijten en vragen wat je wilt zoveel als je wilt.
DhrRob 6 januari 2025 16:49
Dat wisten ze toch al? Ze zijn immers van plan om over ~4 jaar zo'n $528 p.j. te vragen.
Bron: nieuws: 'Prijs ChatGPT Plus wordt over vijf jaar verhoogd tot 44 dollar per m...
Amplified @DhrRob6 januari 2025 16:58
hier gaat het over 200 dollar per maand, dus 2400$ per jaar :)

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