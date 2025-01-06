OpenAI zegt geld te verliezen op ChatGPT Pro-abo van 200 dollar per maand

Het ChatGPT Pro-abonnement van 200 dollar per maand is op dit moment niet winstgevend, zegt OpenAI's ceo Sam Altman. Daarvoor wordt het abonnement te veel gebruikt per abonnee. Met ChatGPT Pro krijgen klanten onbeperkt toegang tot ChatGPT's nieuwste AI-modellen.

Altman zegt niet hoeveel geld OpenAI verliest op het abonnement of hoeveel het abonnement moet kosten om winstgevend te zijn. Hij meldt wel dat hij de prijs zelf had gekozen en had verwacht dat het bedrag hoog genoeg zou zijn. ChatGPT Pro werd begin december uitgebracht. Abonnees krijgen onbeperkte toegang tot OpenAI's geavanceerdste GPT-4o- en o1-modellen. Bij goedkopere abonnementen zit hierop een beperking.