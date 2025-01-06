Aqara kondigt nieuwe smarthomehardware aan, waaronder radarsensor op accu

Smarthomefabrikant Aqara heeft tijdens de CES verschillende nieuwe producten aangekondigd. Het gaat om bedieningspanelen, schakelaars en sensors die allemaal ondersteuning hebben voor Matter.

Opvallend aan de twee nieuwe sensors is dat deze zowel Zigbee als Matter via Thread ondersteunen. Er zijn al langer chips op de markt met ondersteuning voor beide standaarden, maar deze worden nog niet veel toegepast in producten. Het gaat om de Climate Sensor W100 en de Presence Multi-Sensor FP300. Die eerste is een apparaatje met monochroom display dat de temperatuur en luchtvochtigheid van een ruimte kan meten. Het scherm biedt ook ruimte om daarnaast nog andere data weer te geven. Verder zijn er drie knoppen ingebouwd die gebruikt kunnen worden om andere smarthomeapparaten of -scènes te schakelen.

Aqara Climate Sensor W100Aqara Presence Multi-Sensor FP300

Opvallend aan de Presence Multi-Sensor FP300 is dat deze twee soorten aanwezigheidsdetectie combineert en niet afhankelijk is van permanente voeding. De sensor maakt gebruik van zowel infrarooddetectie als een 60GHz-millimetergolfradar. Die eerste is minder precies en werkt in de regel sneller, waardoor deze geschikt is om te detecteren wanneer iemand een ruimte binnenloopt. De radardetectie is langzamer, maar veel preciezer en kan daardoor bijvoorbeeld waarnemen als iemand stil op de bank zit. Dit type combinatiesensor bestaat al langer, maar vereiste vaak een vaste stroomaansluiting. De versie van Aqara werkt op twee CR2450-batterijen en kan volgens de fabrikant twee jaar meegaan in Thread-stand en zelfs drie jaar als Zigbee gebruikt wordt. Naast beweging, registreert de sensor ook lichtintensiteit, temperatuur en luchtvochtigheid.

Daarnaast brengt de fabrikant twee Matter Hubs uit, de M100 en Doorbell Camera Hub G410. Die laatste zit, zoals de naam aanduidt, ingebouwd in een deurbelcamera. Deze heeft een full-hd-resolutie, een beeldhoek van 176 graden en kan via het RTSP-protocol naar externe platformen streamen, zoals Home Assistant. Ook is deze compatibel met Apple Home, Alexa, Google Home en SmartThings. De voeding kan via zowel een kabel als een batterij, en de draadloze verbinding loopt via wifi, Thread of Zigbee. Tot slot zit er een mmWave-sensor ingebouwd om te kijken of iemand voor de deur staat en is er on-devicegezichtsherkenning.

In de categorie schakelaars brengt het bedrijf de Light Switch H2 en Dimmer Switch H2 op de markt. Deze schakelaars ondersteunen zowel Zigbee als Thread, werden in september al op IFA aangekondigd en moeten later in januari te koop zijn. Ook introduceert het bedrijf schakelaars met ingebouwde schermen. De Touchscreen Dial V1 heeft een rond 1,32"-touchscreen en vervangt een normale wandschakelaar. Hij kan tot twee bedrade lampen aansturen en daarnaast via de draai-interface ook andere smarthomeapparatuur besturen. De Panel Hub S1 Plus heeft een breed 6,9"-touchscreen en kan ook tot twee normale lampen bedraad aansturen. Tot slot is er ook de Display Switch V1 EU, een wandschakelaar met een smal ingebouwd schermpje voor de weergave van bijvoorbeeld labels.

Aqara Doorbell Camera Hub G410Aqara Hub M100
Aqara Dimmer Switch H2 en Light Switch H2Aqara Panel Hub S1 PlusAqara Display Switch V1 EU en Touchscreen Dial V1

Aqara heeft nog geen adviesprijzen bekendgemaakt, maar een aantal producten is online al opgedoken in een Litouwse webshop. Die prijzen zijn verwerkt in onderstaande tabel.

Productnaam Connectiviteit Beschikbaarheid Prijs
Panel Hub S1 Plus Wi-Fi, Zigbee, Matter Januari €300
Touchscreen Dial V1 Niet vermeld Januari €110
Display Switch V1 EU Zigbee
Light Switch H2 Thread, Zigbee, Matter €40-€44
Dimmer Switch H2 Thread, Zigbee, Matter Q1 €44
Presence Multi-Sensor FP300 Thread, Zigbee, Matter
Climate Sensor W100 Thread, Zigbee, Matter
Doorbell Camera Hub G410 Wi-Fi, Thread, Zigbee, Matter
Hub M100 Wi-Fi, Thread, Zigbee, Matter

Door Wout Funnekotter

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06-01-2025 • 16:00

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Reacties (65)

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rens-br Forum Admin IN & Moderator Mobile 6 januari 2025 16:23
Ik ben heel benieuwd naar de werking en prijs van de Presence Multi-Sensor FP300. Lijkt mij in sommige ruimtes echt wel een mooie manier om de lampen automatisch aan / uit te schakelen.
Verwijderd @rens-br6 januari 2025 16:35
Ik word ook erg enthousiast nu ik het zo lees, maar ik hoop wel dat de implementatie een beetje fatsoenlijk gaat zijn. Zeker in het toilet (waar ik geen stroomaansluiting heb) zou dit heel mooi zijn, al zal de 2 tot 3 jaar batterijduur dan wel wat korter worden.

Heb zelf even terug een Tuya sensor (ZG-204ZM) geprobeerd die hetzelfde claimt te doen, maar dat werkte echt voor geen meter. De infrarood sensor werkte prima, maar die mmWave betwijfel ik of die op dat model uberhaupt zit en zo ja werkt hij erg slecht. Nou kostte dat apparaat ook zo weinig dat mijn verwachtingen al 0 waren.

Hopelijk maakt Aqara er kwalitatief wat meer van, en dan zou ik daar graag ook wat meer voor betalen :)
spokje @Verwijderd6 januari 2025 16:43
In een toilet kun je toch rustig een normale infraroodsensor hangen? Zonde om daar zo'n dure sensor op te hangen. Het is niet dat je meerdere zones in een toilet hebt, toch? :P
Verwijderd @spokje6 januari 2025 16:46
Ik zit daar vooral met het feit dat ik niet wil dat het licht 5 minuten aan blijft nadat iemand weg is, maar dat een infraroodsensor gewoon niet doorheeft wanneer er iemand zit. Dus óf je zit soms in het donker, óf het licht staat veel te lang aan.

Dus tja, dan is zo'n mmWave sensor toch wel leuk om te hebben. Qua kosten van het licht zal ik hem er zeker niet uithalen, maar soms zijn dingen ook gewoon voor het leuk :p
spokje @Verwijderd6 januari 2025 16:57
O zo ja, wat je nog kunt proberen is de automation die het licht uitdoet zo instellen dat het licht heel langzaam dimt naar 0. Dus over een periode van 10 seconden bijvoorbeeld. Dan heb je genoeg door dat je even moet bewegen en zit je toch niet in het donker.

Maar ik wil je niet weerhouden van het kopen van deze sensor natuurlijk haha. Maar je kunt hier zoveel vette dingen mee doen dat een WC wel wat bepwerkt is :P
ComputerGekkie @spokje6 januari 2025 17:49
Of je zet hem uit 10 minuten nadat je piek in waterverbruik ziet
Mieske666 @spokje7 januari 2025 09:33
Juist een wc en een badkamer zijn uitstekende plekken voor een mmWave sensor. Ik heb een Sonoff SNZB-06P op de badkamer en ik heb nooit in het donker hoeven douchen. Het nadeel is dus dat het een stroomkabeltje nodig heeft en dat is waarom er geen op de WC hangt. Op de WC heb ik een PIR sensor van Aqara en hoewel het niet vaak gebeurd, komt het toch wel eens een enkele keer voor, bij een wat .... langere sessie dat het licht uit gaat.

Dus een PIR/mmWave sensor met batterij is IMO fantastisch voor de WC.
spokje @Verwijderd6 januari 2025 16:50
Hangt er vanaf hoe je het aanstuurt natuurlijk. Heb hier een Philips Hue sensor die wordt aangestuurd door Home Assistant. De automation staat zo ingesteld dat ie na een minuut geen beweging uitgaat (maar kan ook korter of langer natuurlijk), en als er tijdens die minuut nog bewogen wordt blijft ie netjes aan. Dus langer dan een minuut staat het licht nooit aan na een bezoek.
Greetoz @spokje6 januari 2025 16:54
Ik heb het nog simpeler gedaan, licht gaat automatisch aan, blijft 7 minuten aan zonder beweging. Bij het naar buiten lopen doen we zelf het licht weer uit. Mocht iemand het vergeten dan blijft hij dus nooit langer dan 7 minuten aan, dit gewoon met een simpele goedkoper sensor, plus die 7 minuten is lang genoeg dat je niet in het donker komt te zitten (meestal beweeg je wel iets binnen 7 minuten :)
IrBaboon79 @Verwijderd6 januari 2025 17:02
2w spotje en standaard sensor van de hornbach a 11eu en je bent klaar?
Dan blijft hij misschien iets langer aan... Met dat wattage kost dat een paar cent per jaar...
xFeverr @Verwijderd6 januari 2025 18:38
Dit is de reden waarom mijn toilet geen sensor heeft. Alleen een simpele bewegingssensor is hem gewoon niet. Maar gecombineerd met een contactsensor wil het misschien wel werken. Contactsensor gesloten en direct daarna beweging = licht oneindig aanhouden. En anders na een paar (3? 5?) seconden uit tot de deur weer open gaat. Moet te doen zijn toch?
TKroon @Verwijderd6 januari 2025 18:46
Een tip kan nog zijn door te bepalen in welke ruimte de laatste beweging was. Was dat in het toilet en niet in de hal? Dan zit diegene waarschijnlijk nog op het toilet. Is de laatste beweging in de hal en is de deur van het toilet open geweest? Dan is diegene waarschijnlijk weg. Zo kun je verschillende zandlopers gebruiken. Dat in combinatie met de tip van spokje door te dimmen ipv direct uit maakt het een zeer prettige automatisering.
thalyric @Verwijderd7 januari 2025 09:23
je kan ook een deursensor zetten en dan lamp aan / uit zetten.
Wel even bijhouden of je naar binnen bent gekomen of naar buiten
ToemPoes @thalyric9 januari 2025 13:49
Precies, dit is de oplossing voor een toilet. En wanneer juist ingesteld hoef je naar mijn mening ook niets te onthouden.
Het licht gaat aan, wanneer je de toiletdeur opendoet, je sluit de deur (lijkt mij logisch op het toilet) en het licht gaat uit wanneer je dan de deur weer opendoet. enz. enz. enz. Gaat bij mij al jaren goed :) ;)
DataBass @spokje6 januari 2025 16:50
Waarschijnlijk zit hij drie kwartier te kleien en gat het licht dan te vroeg uit omdat ie zo lang stil zit. mmWave is de oplossing! Nooit meer zwaaien met een witte vlag van wc papier om te lamp aan te krijgen!

Zelf zet ik de lamp in de wc wel gewoon aan met de knop :p een van de laatste ruimtes waar ik een sensor wat overkill vind hehe
spokje @DataBass6 januari 2025 16:51
Nooit meer lichtknopje reinigen is ook fijn ;)
DataBass @spokje6 januari 2025 18:48
Zit naast de deurknop die je ook moet schoonmaken, mja, win er niks mee naar mijn idee ;)
lennartvv @spokje6 januari 2025 19:39
Wat doe je dan wanneer een onwetende bezoeker het licht alsnog met de schakelaar uitzet? En zodoende ook je gehele automatisering?
Tenzij het om een slimme schakelaar gaat, dan is het geen probleem.
PaulHelper @spokje6 januari 2025 17:48
Serieuze vraag hoe doe je dat zonder dat je een stopcontact hebt?
spokje @PaulHelper6 januari 2025 19:38
Op batterijen :)
PaulHelper @spokje6 januari 2025 19:39
Oh oeps ik had het niet goed gelezen ik dacht dat je mmwave zei. Maar mmwave op batterijen komt dus pas met dit en een oude temu die half werkt.
Vergeet maar wat ik zei
koelkast @PaulHelper6 januari 2025 23:08
Bij mij zit er aan het plafond een lamp. Even een klein verloopje maken van 230v naar usb en klaar was ik. Radar gewoon onzichtbaar weggewerkt in de lamp :)
wilbert11 @spokje7 januari 2025 09:46
Volgens dit artikel heeft de FP300 helaas geen ondersteuning voor zones. Dus als je een presence mmwave sensor wilt met zones zit je nog wel aan de stekker of powerbank.
jeroen79 @spokje7 januari 2025 10:54
Verschillende verlichting voor als je voor de pot staat of er op zit.
The__Virus @Verwijderd6 januari 2025 17:09
Voor het toilet gebruik ik deur-/raamsensoren. En dan togglen met aan/uit van de lichten. Heb er een timeout op gezet dat als je deur open zou laten staan evt. Dat voelt ook 'fijner' voor gasten dan dat er een sensor in het kleine kamertje hangt, ik zou me bespied voelen.
Vinny_93 @Verwijderd6 januari 2025 17:41
Moet zeggen dat ik tot nog toe erg tevreden ben met die van Sonoff, hangen hier nu een paar weken. Icm. Home Assistant is er veel in te stellen en met 18 euro zijn ze ook niet duur.
PaulHelper @Vinny_936 januari 2025 17:54
Misschien stomme vraag, en ik weet niet welke sonoff sensor je gebruikt maar hoe heb jij het dan ingesteld en zijn dat mmwave sensoren?
Vinny_93 @PaulHelper6 januari 2025 17:59
Zijn geen mmWaves, ze werken met 5.8GHz radar. Je koppelt ze via Zigbee aan Home Assistant en daar kun je de sensitivity in drie standen aanpassen en de timeout instellen.

Op basis van wat hij terugstuurt kun je dan automations bouwen.

Het is de Sonoff SNZB-06P.
dixet @Verwijderd6 januari 2025 21:43
Van die sensor zijn schijnbaar twee varianten in omloop, waarvan eentje het heel slecht doet. Je had waarschijnlijk net de verkeerde, bij het bestellen zie je ook niet welke het is.
Zie de Final Thoughts in deze review
keverjeroen @Verwijderd6 januari 2025 22:48
Daarvoor kan je het Wasp in the box principe gebruiken natuurlijk, door een simpele deursensor toe te voegen.
Erik070 @Verwijderd7 januari 2025 10:40
Het mooie van die MMwave sensoren is dat ze ook door dunnen wanden heen kunnen kijken. Gips gaat bijv best prima. Ik heb het geluk dat mijn wc grenst aan mijn meterkast, met daartussen alleen een gipsen wand (gipsblokken volgens mij). MMwave sensor in de meterkast tegen de muur aan opgehangen, "kijkend" naar het toilet. Zit er nu een jaar, werkt echt uitstekend. Zelfs vrouw en kinderen willen niet meer zonder.

En altijd leuk voor wanneer er gasten zijn: waar oh waar zit de sensor. Nog niemand heeft het geraden :)

Maar toegegeven, een MMwave sensor op batterijen die het 2 jaar uithoud zou wel echt heel handig zijn. Op sommige plekken van stroom voorzien via bekabeling niet mooi of lastig.
MooDyBLueS @Verwijderd7 januari 2025 11:29
Tuya=troep
Aqara=goed spul tegen redelijke prijs

Ik heb mijn halve huis inmiddels van Aqara, o.a. de M2 Hub, veel verschillende sensoren, G4 videodeurbel, T1 schakelaars achter lichtknoppen, etc. Werkt echt subliem goed. En de grap is: ik heb 4 andere deurbellen geprobeerd voor deze, omdat ik de lage prijs ook niet vertrouwde. Niet alleen bleek dat ongegrond, hij doet het beter en met scherper beeld dan alle andere die ik geprobeerd had. En een betrouwbare HomeKit verbinding. Met Matter ondersteuning en de M3 Hub voegt daar oa ook Thread aan toe (die ga ik nog halen).

Enige waar ik me niet in kan vinden is de fysieke schakelaars, dus degene die je Gira/Busch-Jaeger/etc spul vervangen. Die zijn qua formaat weliswaar in te passen, maar sluiten nergens bij aan. Dus het is of alles vervangen of een erg lelijk halfbakken geheel, zeker als je zoals bij ons met enige regelmaat een lichtschakelaar gecombineerd hebt met een stroompunt. Dan past het niet eens naast een normaal stroompunt met welk raamwerk van welke standaardfabrikant dan ook. Dus toen maar overgestapt op de schakelaars die je erachter inbouwt, dat werkt perfect. Zo heb ik o.a. een domme buitenlamp en de in de buitenmuur gebouwde naar de grond schijnende spotjes slim kunnen maken: via HomeKit half uur voor zonsondergang gaat alles al aan, tot half uur na zonsopkomst wanneer alles weer uitgaat.
Fua @rens-br6 januari 2025 17:57
Een YouTuber heeft dit al een aantal jaar geleden gebouwd op basis van esphome. Heeft wel een 5v aansluiting nodig.
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THETCR 6 januari 2025 16:11
Chips met ondersteuning voor beide standaarden?
Zowel Zigbee als Thread gebruiken dezelfde radio standaard IEEE 802.15.4, dus dit artikel klopt niet helemaal.

Beide standaarden worden door elke chip met IEEE 802.15.4 ondersteund, het is een kwestie van software.
Crysania @THETCR6 januari 2025 16:15
zou kunnen dat je voor de ene meer berichten/signalen moet sturen ofzo en dus meer batterij gebruikt als bij de andere standaard?
THETCR @Crysania6 januari 2025 16:27
Thread is over het algemeen wat efficiënter, maar onder de streep maakt het weinig uit.
Batterij verbruik zal meer bepaald worden door de software implementatie van de fabrikant voor de functionaliteiten van het product.
fjwillemsen @THETCR6 januari 2025 17:42
Dat was ook mijn indruk, daarom ben ik wat verbaasd dat over de aanwezigheidssensor staat dat deze op batterij twee jaar meegaat met Thread en drie jaar met Zigbee.
THETCR @fjwillemsen6 januari 2025 17:55
Naar alle waarschijnlijkheid slaat dat helemaal nergens op. ZigBee is onder de streep een stuk zwaarder dan alleen Thread.
Mouse5312 @THETCR6 januari 2025 17:16
Het is niet helemaal waar met de IEEE 802.15.4 standaard.

In de specificaties hebben ze het over 3 frequencies (868 Mhz, 915 Mhz en de 2.4 Ghz). Dit zijn allemaal verschillende frequencies die niet vanzelfsprekend in 1 chip zitten.
Verder zit er binnen de frequencies ook nog een hoop verschil m.b.t. wat ze aankunnen.
Zo werken BLE chips op 2.4 GHz net zoals WIFI apparatuur, maar toch kunnen ze niet met elkaar praten als ze de banden en standaard hetzelfde zetten.
Het is dus niet vanzelfsprekend dat Thread en Zigbee op dezelfde chip ondersteund worden als deze een IEEE 802.15.4 standaard ondersteund.
THETCR @Mouse53126 januari 2025 17:19
Het hangt van de stack af welke frequentie je toepast, maar de hardware kan het gewoon ontvangen.

Thread en ZigBee maken ook gebruik van dezelfde frequentie. Thread is immers een doorontwikkeling van ZigBee.
brightvalve @THETCR6 januari 2025 17:37
Thread is echt heel anders dan Zigbee, eigenlijk hebben ze alleen 802.15.4 met elkaar gemeen. Het is vooral Matter dat (conceptueel) een doorontwikkeling is van Zigbee (nodes, endpoints, clusters, etc).
THETCR @brightvalve6 januari 2025 17:43
Er zit toch een discrepantie in het feit dat ZigBee ook al de application layer definieert waar Thread dat niet doet (dat vangt Matter dus weer af).

Qua communicatie protocol lijkt ZigBee wel erg op Thread
brightvalve @THETCR6 januari 2025 18:57
Thread + Matter lijken samen conceptueel op Zigbee, maar Matter is niet afhankelijk van Thread en Thread is niet afhankelijk van Matter, dus daar zit al een groot verschil met Zigbee.

Daarnaast zie ik het toch anders dat Thread qua protocol op Zigbee zou lijken, bij Thread heeft men (wijselijk) gekozen voor 6LoWPAN (dus "simpele" IP routering, plus zaken als dat elk Full Thread Device de rol van Thread leader op zich mag nemen) terwijl Zigbee een eigen protocol stack heeft (met één enkele controller, wat een single point of failure is).
markee 6 januari 2025 16:22
Leuk dat er nu een sensor is die op twee CR2450-batterijen werkt, maar ik plaats toch mijn vraagtekens bij de opgegeven levensduur. Mijn Aqara TVOC-sensor, die ook op CR2450-batterijen draait, was namelijk binnen een jaar leeg. Terwijl Aqara het voor deze sensor over meer dan een jaar heeft.

Aqara claimt dat deze sensor (de FP300) 2 tot 3 jaar meegaat op twee CR2450-batterijen. Dat zal in een ruimte waar niet zo vaak beweging is—bijvoorbeeld op zolder—waarschijnlijk wel kloppen. Maar in een woonkamer, waar overdag regelmatig beweging plaatsvindt, verwacht ik dat de batterijen veel sneller leeg zullen raken. In dat geval is een versie met een vaste stroomaansluiting volgens mij een betere keuze.

Zal er zeker een bestellen om te vergelijken met de FP2 en de EP Lite. Daarna zal ik deze waarschijnlijk op zolder of in de meterkast plaatsen

[Reactie gewijzigd door markee op 6 januari 2025 16:41]

MightyPig @markee6 januari 2025 16:29
Waar lees jij dat de sensor 2-3 jaar mee zou gaan? Heb de Aqara TVOC-sensor even opgezocht en op hun eigen website staat het volgende?
"Low power consumption for more than a year of standby time."
markee @MightyPig6 januari 2025 16:40
De 2-3 jaar verwijst naar de claim van Aqara in dit artikel en dus de FP300. Bij de TVOC sensor is het inderdaad 'more than a year', maar dat haalde ik dus niet. Zal mijn comment aanpassen om dit duidelijker te maken.
Verwijderd @markee6 januari 2025 16:47
Maar wat is 'binnen een jaar' bij jouw sensor?
De extreem vage claim 'more than a year' kan ik principe 366 dagen betekenen, dus als die van jou 364 mee ging (binnen een jaar) is dat denk ik wel een acceptabele afwijking ;)
markee @Verwijderd6 januari 2025 16:54
Touché :D ...

Ik kan geen exact aantal dagen noemen. Ik heb in twee jaar tijd de batterijen ook tweemaal moeten vervangen. Dus het zit ergens tussen de 244 en 365 dagen. ;)
dnieuwkamp 6 januari 2025 16:09
Mooie hardware om te gebruiken in combinatie met Home Assistant :)
de Peer @dnieuwkamp6 januari 2025 16:16
Of een ander smarthome platform
TigerXtrm 6 januari 2025 16:25
Hopelijk wordt die 6,9 inch panel snel gehacked voor gebruik met Home Assistant, dan komt ie hier direct aan de muur :9
remmuz @TigerXtrm7 januari 2025 08:05
Het panel vervangt een normale wandschakelaar. Je bouwt hem dus (gedeeltelijk) in een inbouwdoos.
Je kunt hem dus niet zomaar ergens aan de muur hangen. Best een nadeel wat schakelaars zitten meestal niet op oog hoogte en vaak ook niet op de meest gunstige plek voor een display.
(Je hebt ook een neutraal draad nodig om het display te voeden wat vaak niet het geval is in NL)
meppies 6 januari 2025 16:25
Hoop dat de Presence Multi-Sensor FP300 snel komt. Was nu al aan het kijken naar de FP1E en FP2.
thalyric @meppies7 januari 2025 09:25
indeed . Heb zelf de FP2 , dat bevalt wel , maar heb um aan mijn plafond en en hele lange kabel hahaha
SgtElPotato 6 januari 2025 16:28
Het is mooi dat ze ook HomeKit ondersteunen. En het zijn mooie displays / apparaten voor aan de muur. In combinatie met de Climate sensor (en de knoppen voor licht / geluid / apparaten) en Tado voor de thermostaat kun je gemakkelijk alle ruimtes goed meten. Doe daarbij een FP300 of FP2 per ruimte en je bent stroom en gas aan het besparen.

En het wordt allemaal zo makkelijk gemaakt. Zet ergens een HomePod neer en je kunt gelijk aan de gang! Ik zou alleen persoonlijk de Aqara hubs zo veel mogelijk vermijden gezien het Chinese 'rommel' is.
sapphire 6 januari 2025 16:36
Smarthome nieuws kan natuurlijk alleen van @WoutF komen :)

Mooi spul weer maar mijn ervaring met mmWave sensoren is dat ze minstens net zo snel zijn als mijn PIR sensoren dus trager vraag ik me af.
Idem met de batterijduur, er is een reden dat dit soort apparaten normaliter met een vaste voeding gemaakt worden, hang het in een drukke ruimte zoals je woonkamer en dan zijn zijn de batterijen zo leeg.

Sowieso benieuwd naar dit alles mooi want Aqara spullen behoren in mijn beperkte ervaring tot de betere (zigbee) spulletjes op de markt :)

Overigens €300 voor een 6,9" paneel :|
Voor dat geld kun je een Samsung Tab A9 (8"), voeding voor in een wandcontactdoos, platte kabel en waarschijnlijk wel een houder kopen én geld over houden :X

[Reactie gewijzigd door sapphire op 6 januari 2025 16:39]

markee @sapphire6 januari 2025 16:49
Voor dat geld kun je een Samsung Tab A9 (8"), voeding voor in een wandcontactdoos, platte kabel en waarschijnlijk wel een houder kopen én geld over houden :X
Ik denk dat dit product zich richt op mensen die liever geen apparaat met een accu—dat constant of vaak onder spanning staat—aan de muur willen hangen. Daarvoor zijn ze blijkbaar bereid een hogere prijs te betalen.

[Reactie gewijzigd door markee op 6 januari 2025 16:57]

sapphire @markee6 januari 2025 16:55
Stel je in bijvoorbeeld Home Assistant in dat de tablet niet laad tot 20% en dan oplaad tot 80%.

Ik snap dat de doelgroep anders is maar dan nog aan de prijs vind ik.
SilentDecode 6 januari 2025 16:51
Nu hopen dat die Presence Detector niet zo duur uitvalt. Ik zoek al een tijdje een ding wat op batterijen werkt namelijk. Ik heb zat plekken in mijn huis waar ik niet zomaar even een kabel ergens heen kan trekken (ook omdat het dichtbijzijnste stopcontact 5+ meter verwijderd is van die plek).
Yggdrasil 6 januari 2025 17:43
Oe naar die presence sensor kijk ik wel uit. Blij dat er met Matter en Thread gewerkt wordt. Ook zeer interessant dat het zo lang op batterijen werkt. Alle concurrenten vereisen een kabel.

De prijs voor dat scherm vind ik behoorlijk hoog. Wel mooi als een Homey Pro of HA dashboard.

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