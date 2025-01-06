Aqara kondigt nieuwe smarthomehardware aan, waaronder radarsensor op accu

Smarthomefabrikant Aqara heeft tijdens de CES verschillende nieuwe producten aangekondigd. Het gaat om bedieningspanelen, schakelaars en sensors die allemaal ondersteuning hebben voor Matter.

Opvallend aan de twee nieuwe sensors is dat deze zowel Zigbee als Matter via Thread ondersteunen. Er zijn al langer chips op de markt met ondersteuning voor beide standaarden, maar deze worden nog niet veel toegepast in producten. Het gaat om de Climate Sensor W100 en de Presence Multi-Sensor FP300. Die eerste is een apparaatje met monochroom display dat de temperatuur en luchtvochtigheid van een ruimte kan meten. Het scherm biedt ook ruimte om daarnaast nog andere data weer te geven. Verder zijn er drie knoppen ingebouwd die gebruikt kunnen worden om andere smarthomeapparaten of -scènes te schakelen.

Opvallend aan de Presence Multi-Sensor FP300 is dat deze twee soorten aanwezigheidsdetectie combineert en niet afhankelijk is van permanente voeding. De sensor maakt gebruik van zowel infrarooddetectie als een 60GHz-millimetergolfradar. Die eerste is minder precies en werkt in de regel sneller, waardoor deze geschikt is om te detecteren wanneer iemand een ruimte binnenloopt. De radardetectie is langzamer, maar veel preciezer en kan daardoor bijvoorbeeld waarnemen als iemand stil op de bank zit. Dit type combinatiesensor bestaat al langer, maar vereiste vaak een vaste stroomaansluiting. De versie van Aqara werkt op twee CR2450-batterijen en kan volgens de fabrikant twee jaar meegaan in Thread-stand en zelfs drie jaar als Zigbee gebruikt wordt. Naast beweging, registreert de sensor ook lichtintensiteit, temperatuur en luchtvochtigheid.

Daarnaast brengt de fabrikant twee Matter Hubs uit, de M100 en Doorbell Camera Hub G410. Die laatste zit, zoals de naam aanduidt, ingebouwd in een deurbelcamera. Deze heeft een full-hd-resolutie, een beeldhoek van 176 graden en kan via het RTSP-protocol naar externe platformen streamen, zoals Home Assistant. Ook is deze compatibel met Apple Home, Alexa, Google Home en SmartThings. De voeding kan via zowel een kabel als een batterij, en de draadloze verbinding loopt via wifi, Thread of Zigbee. Tot slot zit er een mmWave-sensor ingebouwd om te kijken of iemand voor de deur staat en is er on-devicegezichtsherkenning.

In de categorie schakelaars brengt het bedrijf de Light Switch H2 en Dimmer Switch H2 op de markt. Deze schakelaars ondersteunen zowel Zigbee als Thread, werden in september al op IFA aangekondigd en moeten later in januari te koop zijn. Ook introduceert het bedrijf schakelaars met ingebouwde schermen. De Touchscreen Dial V1 heeft een rond 1,32"-touchscreen en vervangt een normale wandschakelaar. Hij kan tot twee bedrade lampen aansturen en daarnaast via de draai-interface ook andere smarthomeapparatuur besturen. De Panel Hub S1 Plus heeft een breed 6,9"-touchscreen en kan ook tot twee normale lampen bedraad aansturen. Tot slot is er ook de Display Switch V1 EU, een wandschakelaar met een smal ingebouwd schermpje voor de weergave van bijvoorbeeld labels.

Aqara heeft nog geen adviesprijzen bekendgemaakt, maar een aantal producten is online al opgedoken in een Litouwse webshop. Die prijzen zijn verwerkt in onderstaande tabel.