Google voegt lokale aansturing van Matter-apparaten toe aan Google Home

Matter-apparaten kunnen voortaan ook lokaal aangestuurd worden via Google Home. Google heeft dat mogelijk gemaakt door de integratie van Google Home Runtime in ruim veertig miljoen apparaten, waaronder Nest-apparaten, Chromecasts en Google TV op Android 14.

De lokale ondersteuning is alleen beschikbaar voor apparaten met Matter-ondersteuning. Matter komt namelijk met een gestandaardiseerde aanpak voor lokale aansturing. Daardoor hoeven bijvoorbeeld slimme lampen niet meer met de cloud te communiceren als ze de opdracht krijgen om aan te gaan. De gestandaardiseerde aanpak maakt het eenvoudiger om deze lokale aansturing toe te voegen aan smarthomeplatformen.

Google heeft die stap nu genomen, wat betekent dat de Google Home-hubs ook niet meer met de cloud hoeven te communiceren om een Matter-apparaat aan te sturen. Slimme apparaten met Matter-ondersteuning zijn dus ook via Google Home aan te sturen als er geen internetverbinding beschikbaar is, bijvoorbeeld tijdens een internetstoring. Voorwaarde is wel dat de slimme apparaten en de Google Home-hub in kwestie in hetzelfde huis staan en dat de gebruiker deze thuis aanstuurt, verklaart Google Home-productmanager Jeannie Zhang tegenover The Verge. Het is dus niet mogelijk om buitenshuis gebruik te maken van de lokale aansturing.

Google maakt verder bekend dat het zijn Home-api's openstelt voor alle ontwikkelaars. Daarmee kunnen ontwikkelaars ondersteuning voor Google Home- en Matter-apparatuur toevoegen aan hun applicaties en hier zelf automatiseringen mee maken. De Home-api's werden afgelopen mei al aangekondigd, maar waren destijds nog niet voor alle ontwikkelaars beschikbaar.