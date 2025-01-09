Intel introduceert low-end Twin Lake-processors

Intel heeft vier nieuwe N-serieprocessors op de markt gebracht. De chips stonden eerder bekend onder de codenaam Twin Lake, maar zijn nu beschikbaar als de N150, N250, N350 en N355. De vier lijken veel op de Intel Alder Lake-N-chips, maar hebben iets hogere boostkloksnelheden.

Intel deelt de specificaties van de vier mobiele chips op zijn website. De N150 en N250 krijgen ieder vier rekenkernen en threads mee, met een tdp van 6W. De N150 heeft een maximale turbofrequentie van 3,6GHz, terwijl de N250 met een maximale turbofrequentie van 3,8GHz komt. De N150 heeft verder een geïntegreerde gpu met 24 kernen en een basisfrequentie van 1GHz. De gpu in de N250 heeft 32 kernen met een basissnelheid van 1,25GHz.

De N350 en N355 zijn de iets luxere uitvoeringen. Beide chips hebben acht rekenkernen en threads. Ook hebben beide varianten een maximale turbofrequentie van 3,9GHz. De tdp van de N355 ligt echter iets hoger: de tdp van de N350 komt uit op 7W, terwijl die van de N355 op 15W ligt. Verder hebben beide chips een geïntegreerde gpu met 32 grafische rekenkernen, met een basisfrequentie van 1,35GHz. De vier chips zijn nu te koop voor adviesprijzen tussen de 128 en 309 dollar.