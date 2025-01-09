Intel introduceert low-end Twin Lake-processors

Intel heeft vier nieuwe N-serieprocessors op de markt gebracht. De chips stonden eerder bekend onder de codenaam Twin Lake, maar zijn nu beschikbaar als de N150, N250, N350 en N355. De vier lijken veel op de Intel Alder Lake-N-chips, maar hebben iets hogere boostkloksnelheden.

Intel deelt de specificaties van de vier mobiele chips op zijn website. De N150 en N250 krijgen ieder vier rekenkernen en threads mee, met een tdp van 6W. De N150 heeft een maximale turbofrequentie van 3,6GHz, terwijl de N250 met een maximale turbofrequentie van 3,8GHz komt. De N150 heeft verder een geïntegreerde gpu met 24 kernen en een basisfrequentie van 1GHz. De gpu in de N250 heeft 32 kernen met een basissnelheid van 1,25GHz.

De N350 en N355 zijn de iets luxere uitvoeringen. Beide chips hebben acht rekenkernen en threads. Ook hebben beide varianten een maximale turbofrequentie van 3,9GHz. De tdp van de N355 ligt echter iets hoger: de tdp van de N350 komt uit op 7W, terwijl die van de N355 op 15W ligt. Verder hebben beide chips een geïntegreerde gpu met 32 grafische rekenkernen, met een basisfrequentie van 1,35GHz. De vier chips zijn nu te koop voor adviesprijzen tussen de 128 en 309 dollar.

Cores/threads Tdp Turbofrequentie Executionunits gpu Basisfrequentie gpu Adviesprijs
N150 4 6W 3,6GHz 24 1GHz 128 dollar
N250 4 6W 3,8GHz 32 1,25GHz 193 dollar
N350 8 7W 3,9GHz 32 1,35GHz 309 dollar
N355 8 15W 3,9GHz 32 1,35GHz 309 dollar

Door Eveline Meijer

Nieuwsredacteur

Feedback • 09-01-2025 07:58
35 • submitter: Sonicfreak

09-01-2025 • 07:58

35

Submitter: Sonicfreak

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Reacties (35)

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wildhagen 9 januari 2025 08:03
Waarom zou je dan voor de N355 kiezen, als de N350 dezelfde specs heeft en dezelfde prijs, maar de N355 wél 2 Watt meer verbruikt?

Wat is dan het praktische verschil nog tussen beide processoren, en waar komt die 2 Watt extra verbruik dan vandaan, als de specs gelijk zijn aan de N350?
ShaiNe @wildhagen9 januari 2025 08:42
Het klopt niet helemaal wat er in het nieuwsbericht staat. In de bron (Intel) staat namelijk nergens iets over hun TDP. Wel wordt de PBP (Pocessor Base Power) van beide cpu's gegeven en die is 7 Watt voor de N350 en 15 (!) Watt voor de N355. Wel krijgt de N355 een MAP (Minimum Assured Power) van 9 Watt mee, terwijl dat bij de N350 niet vermeld wordt.
TDP en PBP lijken op elkaar maar hebben een afwijkende definitie. PBP is sinds de 12de generatie Intel Core cpu's ingevoerd omdat de TDP regels onhoudbaar bleken, waaruit volgt dat de TDP waarden altijd hoger zullen zijn dan de PBP waarden van een cpu. Het MAP kan je beschouwen als het vroegere TDP down, waarbij je het TDP limiteert in het BIOS.
In dit geval is de basiskloksnelheid van de N350 maar 2,6 GHz, terwijl die van de N355 een pak hoger is, namelijk 3,0 GHz (bron), wat het verschil in PBP verklaart.
Dennism
@ShaiNe9 januari 2025 09:53
Als toevoeging, Intel ziet PBP en TDP nog steeds als hetzelfde, al noemen ze het sinds 12th gen inderdaad anders in de datasheets, zie ook:
https://www.intel.com/con...000055611/processors.html

En dan vooral het 2de en laatste segment open klappen:
Is the Processor Base Power terminology the same as the TDP?
Yes, in the 12th Generation and above, the TDP terminology is replaced with Processor Base Power.
En
How can I check the TDP of my Intel processor?
Go to product specification site (ARK).
Enter your processor number.
Under Performance section:
Check the value of the TDP field for processors older than the 12th Gen Intel® Core® Processors.
Check the value of the Processor Base Power field for 12th Gen Intel® Core® Processors and above.
Dennism
@wildhagen9 januari 2025 08:19
Het lijkt erop dat iets mis gaat in het artikel, de specificaties lijken daar niet correct.

De N350 heeft inderdaad een TDP van 7W Zie https://www.intel.com/con...0-ghz/specifications.html en dan de base power waarde

De N355 heeft een TDP van 15W zie https://www.intel.com/con...0-ghz/specifications.html en dan de base power waarde.

Daarnaast heeft de N355 een cTDP down optie, zodat fabrikanten deze op een lager TDP kunnen instellen (de waarde minimum assured power).

Daar zit dus het verschil in, TDP is een koeler spec, niet het maximale verbruik.

Bij Intel heb je PL1, PL2 en Tau als variabelen voor boosttijd (Tau) en de powerlimits voor het verbruik.

PL1 is normaliter gelijk aan het TDP op baseclock, dus 7W voor de N350 en 15W voor de N355, wat zal zorgen voor een lagere baseclock op de N350. Daarnaast heeft de N355 mogelijk een hogere Tau waarde, waardoor deze langer kan boosten. PL2 lijkt wel gelijk, want ze hebben allebei een gelijke maximale boost
AuteurEvelineM Nieuwsredacteur @Dennism9 januari 2025 08:24
Goed dat je het meldt, ik zat blijkbaar per ongeluk een regel te laag te lezen. Dat pas ik even aan!
SiC123 @EvelineM9 januari 2025 08:42
Vergeet de tabel niet, die zegt nog de verkeerde TDP
AuteurEvelineM Nieuwsredacteur @SiC1239 januari 2025 08:42
Goeie, dank!
magatsu @wildhagen9 januari 2025 08:06
Hoger TDP waardoor de CPU in principe langer die boost kan aanhouden.
Admiral Freebee @wildhagen9 januari 2025 08:08
Het gaat hier om de TDP, ofwel de Thermal Design Power wat niet gelijk is aan het maximale verbruik. Het is een richtlijn voor wat een koeloplossing gemiddeld moet kunnen afvoeren. Het werkelijk verbruik kan voor een bepaalde periode hoger liggen als de processor turbosnelheden haalt zolang het gemiddelde over een bepaalde periode maar gelijk of lager dan de TDP is.

De N355 is dus volgens mij niet meer dan een indicatie dat de CPU geconfigureerd is om meer te verbruiken over die gemiddelde periode en dus wellicht langer kan boosten naar hogere snelheden. Vandaag zie je ook al dat fabrikanten de TDP van dezelfde CPU anders configureren met wisselende prestaties tot gevolg. De naamgeving blijft wel gelijk wat verwarrend is.

Edit: @ShaiNe en @Dennism leggen het beter en meer accuraat uit in hun posts:
ShaiNe in 'Intel introduceert low-end Twin Lake-processors'
Dennism in 'Intel introduceert low-end Twin Lake-processors'

[Reactie gewijzigd door Admiral Freebee op 9 januari 2025 09:46]

lenwar
@wildhagen9 januari 2025 08:11
De basisfrequentie van de 350 2.6GHz, die van de 350 3.0GHZ
Drwho1 9 januari 2025 08:38
Zoals hierboven al aangehaald, een chip goed voor mini-pc's en anderel low power toepassingen. Ik gebruik zelf een N100 minipc op Fedora aan mijn bureau thuis.

Beelink heeft trouwens al een toestel uitgebracht met N150 enkele weken voor officiële aankondiging en de benchmarks zijn ronduit pover. Blijft op sommige vlakken zelfs achter de N100.

Robtech heeft er een video over gemaakt.
LamSchaap @Drwho19 januari 2025 11:07
Die Beelink met N150 is met DDR4 ram. In deze Intel N100 vs N150 Benchmarks video van
leepspvideo. Is de N100 met DDR5 zijn op sommige vlakken sneller. Heb nog geen benchmark N150 met DDR5 gezien.
FSte 9 januari 2025 08:06
Ik vraag me af of die adviesprijzen kloppen, de N-serie was altijd spotgoedkoop. Als het klopt is het vreemd. Waarom zou je 309 dollar neertellen voor 8 oude efficiëntiecores, als je daar ook een Ultra 5 voor kan halen?
wildhagen @FSte9 januari 2025 08:08
Die Ultra 5 verbruikt alleen wel flink wat meer energie, wat weer niet handig is voor het type devices waar deze CPU's voor bedoeld zijn, namelijk low-power/energiezuinige apparaten.

Daarnaast genereert die ook weer wat meer warmte wat qua koeling ook niet zo praktisch is in NUC-achtige cases, of low-end laptops, waar deze CPU's zich op richten.
FSte @wildhagen9 januari 2025 08:14
Akkoord, het zijn verschillende use cases. Maar als Intel 309 dollar weet te vangen voor deze processoren, maken ze een bizarre marge. Ze worden nog op Intel 7 gebouwd en hebben waarschijnlijk een zeer kleine die. Bovendien vrijwel geen R&D benodigd, dit ligt allemaal nog op de plank van jaren geleden.
lenwar
@FSte9 januari 2025 08:34
Ik zou persoonlijk niet weten wat de fabrieksmarges zijn op chips, maar intel 'vangt' sowieso geen 300 dollar voor die chips. De consumentenadviesprijs is een adviesprijs voor de winkelier.

Ik heb van de week een kookplaat gekocht voor 750 euro met een adviesprijs van 1300 euro. (ongeveer). Het apparaat was niet in de aanbieding. Dit was gewoon de prijs. Nou is een kookplaat natuurlijk compleet wat anders dan een CPU, maar het geeft aan dat je hier geen harde conclusies aan kunt trekken.

Ik weet niet wat de winkeliermarges zijn voor CPU's en kookplaten overigens, maar die moeten ook winst maken, en die moeten ook de apparaten op de post zetten (gezien mijn kookplaat "Gratis verzending" had), garantie bieden, enz, enz, enz.
Bovendien vrijwel geen R&D benodigd
Klopt, maar is dat de bulk van de kosten? Ik weet niet hoeveel geld het kost om een fabriekslijn op te zetten om chips te produceren, te marketen, documenteren, verpakken en te verschepen, enz.

Intel weet best wel wat ze doen. Ze zullen dit niet doen als ze niet verwachten er minimaal winst op te gaan maken. Er zal vast een markt voor zijn.
White Feather @FSte9 januari 2025 08:37
Die $ 309 geldt waarschijnlijk alleen maar voor de 8-core-versies. Dat is/was tenminste bij Alder Lake-N het geval:

Wikipedia: Alder Lake

Die 8-cores zullen relatief erg weinig geproduceerd worden en volgens mij zijn de 4-cores niet afgekeurde/uitgezette 8-cores. Er was dus een nieuw ontwerp en productielijn nodig voor deze chips.

En verder kost waarschijnlijk de redenatie van Intel: “speciaal” en “server-gebruik” ook aardig wat knaken.
magatsu @FSte9 januari 2025 08:10
Dat was ook mijn eerste bedenking. Een N100 had een adviesprijs van $ 55. Ik verwacht inflatie en kostprijs stijging maar niet zo een hoge prijsstijging :/ dit is in mijn ogen totaal van de pot gerukt.

De conclusie hieronder vat het perfect samen: N150 Review
Having tested the new Intel N150 in general, it can be recommended if we find it at a similar price to the N100 and want to increase it up to 25 W. But we do not recommend paying much more for the jump, as this is really small.
DarkWoesel 9 januari 2025 08:01
Zou iemand kunnen uitleggen wie deze chips gebruiken en er blij mee zijn?
thunder7 @DarkWoesel9 januari 2025 08:04
nas, nuc, all-in-one die alleen bedoeld is om een VMWare sessie te draaien o.i.d.
magatsu @DarkWoesel9 januari 2025 08:05
Als we kijken naar de vorige generatie dan zit je met de N95, N100 CPU's. Deze zijn in mijn ogen vooral voor mini pc's.
Ik zelf heb 3 x N100 mini pc's in een proxmox cluster voor Home Assistant, Plex en al mijn andere containers en webapps. Zeer zuinige CPU's met een degelijke iGPU voor transcoding.
lenwar
@DarkWoesel9 januari 2025 08:14
Relatief goedkope chips met best goede performance. Huis-tuin-keuken-gebruik.
Sonicfreak @DarkWoesel9 januari 2025 08:18
Voor fanless mini pc's. Zie bijvoorbeeld de Minix Z100 die een Intel N100 heeft en de Minix Z300 die een Intel i3 N300 heeft. De i3 N300 is de voorganger van de Intel i3 N350 (7W TDP).
Calamor @DarkWoesel9 januari 2025 09:20
Bij mij ouders staan nu 2x een Brick computer die een N100 hebben.
Je merk soms wel dat die net niet zo krachtig is voor sommige taken.
Als app bescherming aanstond kon mij moeder sommige spelletjes niet spelen, zoals candy crush.
Maar voor de meeste taken, internetten, filmpje kijken is het meer dan genoeg.
Ze zijn zuinig, klein en helemaal stil.
youridv1 @DarkWoesel9 januari 2025 09:43
Nouja deze cpu’s zijn min of meer zo snel als een skylake i5. Dus ze zijn ruimschoots voldoende voor kantoorwerk. Ze hebben daarentegen het verbruik van een laptop chip, dus heb je veelal geen actieve koeling nodig. Ideaal als je een heel kantoorpand vol moet zetten of je een low power servertje zoekt. Ook leuk als simpele HTPC of thuiswerk plek
MPIU8686
9 januari 2025 08:50
En dus bij de specs 16 GB RAM verdeeld over 2 DIMM sloten of per slot .. ?

Maar op reddit lees ik dat gebruikers tot 32GB RAM per slot, dus tot 64GB RAM kunnen installeren.
Staat nergens bij de specs door Intel vermeld .. :?
Wody @MPIU86869 januari 2025 09:04
Bij goedkopere processoren zoals deze wordt beperkt getest, ze testen dus alleen tot 16GB, terwijl er meer gebruikt kan worden maar dat controleren ze niet. Dat is iets wat al jaren gaande is, bijvoorbeeld de I5-8350U staat ook 32GB terwijl ze 64GB aankunnen.
Dick Ravestein 9 januari 2025 09:36
Nog meer typen processors om de verwarring nog groter en compleet te maken.
ikweethetbeter @Dick Ravestein9 januari 2025 11:48
Ze houden blijkbaar van complexiteit...

Jammer, met minder CPU-uitvoeringen kun je je beter focussen. En die focus hebben ze nodig, want ze verliezen op server, desktop en laptop marktaandeel aan AMD en ARM, en ze snoepen met hun GPU's nauwelijks marktaandeel af van Nvidia.
NLBUURMAN 9 januari 2025 10:14
Ben benieuwd of er ook zoals met de N100 weer desktopborden van gemaakt worden. Ben nog op zoek naar zoiets
kujinshi
9 januari 2025 10:42
300 dollar is erg stevig voor een instap processor. Kan je beter een 9600X, 14600K of iets dergelijks kopen voor goedkoper en dan stevig onderklokken/ondervolten. Ik weet zeker dat je lekker zuinig uitkomt.

Ik kan mijn 14900K al onderklokken/ondervolten richting 100 watt verbruik. Al eens geprobeert als hobby.
watercoolertje @kujinshi9 januari 2025 10:46
Ik kan mijn 14900K al onderklokken/ondervolten richting 100 watt verbruik. Al eens geprobeert als hobby.
Dat is dus geen 6~15watt :P

Daarnaast worden deze CPU's meestal gecombineerd met zuinig (laptop) geheugen.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 9 januari 2025 10:47]

computerjunky @kujinshi9 januari 2025 13:37
Ja en dan 300 euro aan stroom betalen over de 5-8 jaar dat deze mee gaat.
computerjunky 9 januari 2025 13:36
Ik zou graag zien wat deze chips op 1-2 watt kunnen. Voor een mini servertje is dat wel leuk ik vind 6w nog te veel dan kan je beter een pi kopen. Verder zijn ze ook wat te duur.
biteMark 9 januari 2025 17:46
Maar zijn dit nou CPUs die je zelf op een mobo kan prikken of is dit meer bedoeld voor SBCs, industriële toepassingen etc. en wordt de CPU op het mobo gesoldeerd door de fabrikant? En daaruit voortvloeiend: welk socket?

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